Trainspotting 20 år senere: Historien bag den legendariske film

Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewan McGregor og Ewen Bremner i ‘Trainspotting’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK.



Jeg var alt for ung til at se Trainspotting,da den først udkom. Ikke at det på nogen måde forhindrede den i at penetrere min uskyldige pubertære bobbel. Det var filmen, mine venner og jeg snakkede om i klassen; filmen, hvis plakater vi brugte vores lommepenge på; filmen vi løj om at have set, indtil vi rent faktisk havde set den.

Sidst i 90’erne, før internettets helt store gennembrud, i en lille by i Yorkshire, præsenterede Trainspotting os for mange førstegangsoplevelser. Det var en portal til en voksenverden, vi aldrig havde set før, hverken i virkeligheden eller på skærmen. Tarantino havde givet os et glimt af sex og stoffer, men altid indhyllet i et tykt lag æstetik. Trainspotting tilføjede en grad af realitet til den verden, og man følte sig mere voksen og på en måde mere erfaren, når man så den som 12-årig. Det gjorde jeg i hvert fald.

Sidste uge var det 20 år siden, filmen havde premiere. For at fejre det tog jeg fat i tre af dens mest centrale personer: Ewan McGregor, der spillede Renton, Kelly MacDonald, der spillede Diane, og forfatteren af den oprindelige roman, Irvine Welsh, hvis nye bog The Blade Artist, der udkommer til april, fortæller videre på Trainspotting-karakteren Begbies historie.

Kelly MacDonald og Ewan McGregor i ‘Trainspotting’

BOGEN

Kelly MacDonald: Den var på min radar, men jeg havde ikke læst den. Jeg købte den efter den første audition, så til at begynde med vidste jeg faktisk ikke så meget om det hele.

Ewan McGregor: Danny Boyle gav mig manuskriptet til at læse igennem, og jeg havde aldrig set noget, der mindede om det. For mig virkede det som den bedste rolle, jeg nogensinde havde læst til. Jeg kendte godt til romanen, og den gode omtale, den allerede havde fået, men jeg havde ikke læst den endnu. Så den fejede virkelig benene væk under mig, og jeg gjorde det til min mission at overbevise [Danny] om, at jeg var den rette mand til opgaven. Da jeg så havde læst romanen, elskede jeg den virkelig – jeg synes, den var ekstremt hjertegribende. Irvine Welsh er en fantastisk forfatter. Han kan teleportere dig fra håbløshed og middelmådighed til noget ekstremt stærkt og rørende på et splitsekund. Romanen er så gennemført skotsk, så som skotte følte jeg en meget tæt forbindelse til den.

FRA BOG TIL FILM

Irvine Welsh: Der var mange, der viste interesse for filmen. Det var, som om alle ville lave en Trainspotting film. I første omgang solgte jeg rettighederne til den forkerte person – dengang var jeg lidt af en naiv gavtyv, der lidt bare var blevet suget ind i hele den sindssyge malstrøm af forskellige mennesker, der lige pludselig havde en interesse i det, jeg gik og lavede. Til sidst fik jeg tilsendt Shallow Grave, af Danny [Boyle], [hans debut som instruktør]. Men på det tidspunkt havde jeg allerede solgt rettighederne til den anden producer. Jeg tænkte, ‘pis, nu har jeg virkelig fucket up,’ fordi den slags energi og filmproduktion ville passe perfekt sammen med mine karakterer. Jeg troede, at jeg havde ødelagt det hele, og havde virkelig nedtur på over det. Men det lykkedes heldigvis at få løst situationen.

Jeg føler virkelig, at det er win-win at få filmatiseret sin bog. Hvis filmen er lort, tager man bare afstand fra den og siger, “de fuckede up.” Det er fantastisk. Jeg har talt med nogle forfattere, der oplever det, som om at deres bøger bliver skændet, men sådan er det slet ikke – der er ingen, der rør din bog. Der er ingen, der flår sider ud, eller laver om på ord; det eneste, de gør, er at overføre din fortællekunst til et andet medie. Jeg blev spurgt, om jeg ville være involveret i manuskriptet, men jeg tror, det vigtigste for mig var ikke at fucke med den kemi og energi, som de her to gutter [Danny Boyle og produceren Andrew Macdonald] havde sammen. Jeg så på John Hodges manuskript til Shallow Grave og tænkte, ‘jeg kan ikke lære ham her noget om at skrive manuskripter.’ Jeg havde brug for at holde en distance til projektet og lade folk gøre deres arbejde.

CASTINGEN

KM: Jeg havde hørt om filmen gennem de her små, gule brochurer; jeg arbejdede på en restaurant i Glasgow, hvor de blev delt ud. Jeg var begyndt at spekulere over, hvad jeg skulle lave med mit liv, så det fangede mit blik, fordi jeg gik og havde hemmelige tanker om at tage på skuespillerskole. Jeg kan huske, da jeg kom ind og fik øjenkontakt med Danny. Det føltes som et ret betydningsfuldt øjeblik. Når jeg tænker tilbage på det nu, ved jeg egentlig ikke hvorfor. Men jeg følte helt klart et eller andet.

Jeg var så ung, da jeg fik rollen. Jeg var lige fyldt 19 og var bare fuldstændigt uvidende. Jeg vekslede mellem at kamme helt over af spænding over at være sammen med de her drenge, fordi de var alle sammen så seje og karismatiske og fortalte masser af historier – og så at bryde fuldstændig sammen af nervøsitet og gemme mig på badeværelset.

DE MEST UFORGLEMMELIGE SCENER AT INDSPILLE

KM: Natklubscenen, når vi kommer ud derfra. Jeg tror, det var den første dag, jeg blev filmet. Vi filmede en hel dag og nat. Alle drengene var ret uartige og drak, så jeg drak også. Det var Shirley Henderson, [der spillede Gail], der sagde til mig, at det nok ikke var en særlig god ide. Jeg havde været på pubben i timevis med diverse folk, der ikke blev filmet det øjeblik, og det var hende, der sagde, “måske burde du stoppe med at drikke.” Hun havde helt ret. Jeg tror faktisk, at jeg var ret kvæstet, da vi endelig skulle skyde scenen. Jeg kunne ikke finde ud af at stå på mit kryds, jeg væltede rundt, anede ikke hvordan det hele fungerede. Sexscenen var selvfølgelig ret nervepirrende. Jeg var ret seksuelt uerfaren på det tidspunkt og lidt begrænset på det område, så det var alt sammen ret pinligt. Jeg var så naiv og ung, at det var den dag, jeg valgte at invitere min mor og bror med på settet.

EM: Der var så mange, fordi scenerne var så velskrevne, og de andre skuespillere var så gode. Jeg kan huske undervandsscenerne. Det elskede jeg. Det er så ikke-travlt og stille, og man arbejder med kameraet på en helt anden måde. Jeg elsker den sekvens – jeg elsker ideen om den, og hvor rolig den er. Jeg elskede alle scenerne med Kelly. Jeg elskede natklubscenen og scenen udenfor natklubben, hvor [Renton] prøver på at score hende og sætter sig ind i en taxa og alt det. At snave med Kelly MacDonald bag i en taxa, det var meget sjovt – jeg var virkelig glad for at arbejde sammen med hende. Kelly var ikke rigtigt skuespillerinde på det tidspunkt; det her var hendes første ting, og så mødte hun op og slog benene væk under alle. Abstinensscenen var ret vild at skyde, med det udstrakte rum og Jimmy Cosmo, der spillede min far. Parkscenen med Jonny Lee Miller, hvor vi skyder hunden – det var ret grineren. Vi dræbte ikke en rigtig hund.

IW: Scenen hvor “Perfect Day” [af Lou Reed] spiller og han synker ned i jorden – det synes jeg var en fremragende måde at vise den overdosis, den måde man lulles mod døden. Den anden halvdel af den scene, den er ladet med en umættelig energi, og det er kulisse efter kulisse. Den ramte mig, fordi jeg har set den måde, folk kan dø af stoffer – uden noget som helst drama, men bare ved langsomt at glide bort, og falde i søvn, på en måde. De kan faktisk nyde den der fornemmelse af at blive taget. Nogle gange trækker de sig ud af det, og andre gange gør de ikke. Den scene fangede både det rædselsfulde og det tiltrækkende ved heroin for mig. Dets dødelige kærtegn. Det synes jeg var en fantastisk scene. Der er meget få instruktører, der er visuelt bedre end Danny Boyle. Han ved, hvordan man skal fortælle en historie med billeder, og han ved, hvordan man kan sige noget visuelt gennem en kulisse.

Jonny Lee Miller, Ewan McGregor, Kevin McKidd og Ewen Bremner på settet

DEN FÆRDIGE FILM

IW: De bookede en screening-sal i Soho, så jeg tog et par folk med, der virkelig elskede bogen, og som ville være meget, meget kritiske over for filmen, hvis den ikke var god. Jeg tog Bobby Gillespie og Andrew Innes fra Primal Scream med; Jeff Barrett fra Heavenly Records; så altså folk, der var venner, og som var virkelig glade for bogen. For at være helt ærlig holdt jeg mere øje med dem, end jeg gjorde med skærmen, og der var et par kommentarer som, “skal det der forestille at være Begbie? Er det der Sick Boy?” Og så stoppede det bare. Da først karaktererne havde rodfæstet sig i deres hoveder, tog det over, og de var tryllebundet. De var alle sammen målløse, da filmen var forbi. Da de fandt deres stemme igen i baren bagefter, var det helt vildt – de var sindssygt imponerede og syntes, den var fucking genial. Da vidste jeg, at den ville blive kæmpestor.

EM: Jeg var fuldstændig målløs. Jeg gik fuldstændig bagover af forbavselse. Jeg kan huske, at jeg kom ud på gaden bagefter og ikke helt kunne samle mine tanker omkring det. Den var alt, hvad jeg havde forestillet mig den ville være, og hundrede andre ting oveni.

KM: Det jeg husker mest ved at se filmen for første gang er mere Bobby Carlyles reaktion på filmen, fordi jeg sad ved siden af ham. Han kravlede næsten på gulvet af pinlighed. Hver gang, han kom på skærmen, sank han dybere ned i sit sæde, hvilket jeg syntes var ret interessant. Men det var også sådan, jeg havde det. Det tror jeg er ret almindeligt. Jeg kunne ikke lide at se mig selv. Det kan jeg stadig ikke.

MUSIKKEN

IW: Soundtracket er det område, hvor jeg faktisk tror, at jeg oprigtigt kunne give en hånd med til filmen. Fordi jeg kendte mange af musikerne personligt, så jeg kunne sætte dem i direkte kontakt, og [filmskaberne] kunne slippe for at skulle betale astronomiske summer, som de ikke havde råd til for at få rettigheder til musikken. Kunstnerne var så begejstrede for filmen, og ville så gerne være involveret, at de gik ind og sagde til deres pladeselskaber, “kan vi lade den her [sang] gå?” Det hjalp os med at få rettighederne til en lav pris, og nogle gange helt gratis. Ellers havde vi på ingen måde kunnet samle sådan et soundtrack. Danny havde arbejdet med Letfield på Shallow Grave, og jeg tror også, han kendte New Order fra Manchester. Der var så god stemning omkring det hele, at det også spredte sig til de musikere, der så gav os en masse ting, der ville have kostet en formue.

Jeg refererer også til de fleste af kunstnerne i bogen: Iggy, Lou Reed, Bowie og mange af de house-ting, jeg kunne lide på det tidspunkt. Men jeg forstod ikke alt det der Britpop. Primal Scream og Damon Albarn var venner, og jeg kendte Jarvis Cocker, men jeg kunne ikke rigtig se involveringen af Britpop for mig. Jeg kunne ikke se, hvordan det skulle fungere, men jeg tror, det var Danny, der besluttede, at vi også havde brug for den oplevelse af samtid, hvilket var en genistreg, fordi Britpop var på mange måder en sidste krampetrækning fra den britiske ungdomskultur, og den var med til at gøre filmen til den britiske ungdomskulturs sidste film.

Begbie, der smider sit glas ned på en gruppe mennesker

REAKTIONER PÅ FILMEN OG BESKYLDNINGER OM GLORIFICERINGEN AF STOFFER

IW: Der var Bob Dole – den amerikanske præsidentkandidat – der kritiserede den, men han havde aldrig set filmen. Filmindustrien glorificerer generelt alting: den har skuespillere, der sker en klar stilisering. En af de ting, jeg elskede ved den vision, Danny havde for filmen, var, at det ikke skulle være en eller anden pompøs 1970’er-agtig socialrealistisk fortælling, der skulle give politikerne og de småborgerlige dårlig samvittighed, så de kastede penge efter udsatte boligområder eller sådan noget pis, fordi det løb var kørt, og det kommer aldrig til at ske. Personligt ville jeg gerne have, det skulle fange den spænding og vitalitet, der ligger i at være ung i et farligt miljø, men stadig med en eller anden idé om, at der er en masse muligheder længere ned af vejen, også selvom man ikke lever under de bedste omstændigheder. Det var den første film om stoffer, der sagde, “det her kan være virkeligt sjovt, selvom det kan være virkeligt farligt.” Det tror jeg, man er nødt til. “Bare sig nej” virker ikke; man skal vise begge sider, op- og nedturene. Man skal vise, hvorfor folk i første omgang roder sig ud i det. For mig at se er det åbenlyst, hvorfor folk tager stoffer.

KM: Efter filmen var jeg flyttet lidt hjem til min mor igen. Jeg havde været inde og vende i byen, og da jeg kom tilbage, stod der to Daily Mail- eller Daily Record- journalister i stuen og talte med min mor, hvilket var lidt underligt. Jeg medvirkede i et hurtigt interview og fik dem ud. Så kørte der sådan en forsidehistorie over de næste par dage om enTrainspotting stjernes narkomareridt. Jeg tænkte: ‘Wauw, hvem er det?’ og det var mig, fordi de havde spurgt om jeg nogensinde havde taget stoffer, og jeg havde været lidt af en naiv idiot og sagt, “Ja, jeg spiste engang en hashyoghurt og blev meget dårlig.”

EFTERFØLGEREN – DEN NYE FILM

IW: John [Hodge] har leveret det her knaldgode manus, der er helt fantastisk. Det bygger på Porno [Welshs efterfølger til Trainspotting], men historien har også udviklet sig. Vi har skullet udvikle os forbi det, fordi skuespillerne ville have været 10 år ældre, da Porno kom ud, og nu er de tyve år ældre. Den realitet er den nye film nødt til at anerkende. Det er i høj grad en fortælling om Edinburgh, som byen ser ud i dag. Den handler i korte træk om Renton, Begbie, Sick Boy og Spud, der finder sammen igen og endnu engang kommer ud i noget skidt, men på en meget innovativ måde.

Jeg synes, den har en fantastisk scenografi og fremragende muligheder for, at skuespillerne virkelig kan brillere, så jeg er meget spændt. Jeg ved bare, at Danny finder på en eller anden vild visualisering. Jeg tror, det bliver suverænt. Det, der bliver spændende, er at se hvordan mainstreampublikummet vil reagere i dag, fordi de er trods alt er lidt ældre – det bliver ikke en ungdomsfilm, som Trainspotting var. Det kunne blive ligesom at se din onkel danse til et bryllup. Forhåbentligt bliver det sjovt og sindssygt nok. Den har potentialet til nogle fantastiske, glødende præstationer fra skuespillerne.

EM: Det bliver helt utroligt. Det er et meget smukt og helt genialt manuskript – og det skulle det også være; jeg tror ikke, at nogle af os ville have haft lyst til at være involveret i noget, der ikke ville kunne leve op til den originale film. Det er faren ved enhver efterfølger, men især den her og efter så lang tid.

KM: Jeg er i forhandlinger. Jeg har læst manuskriptet. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må snakke om det, for at være helt ærlig. Det ville være så interessant at arbejde sammen med de samme folk, og alle vil have ændret sig, men jeg ved i hvert fald, hvordan jeg skal opføre mig på settet nu. Trainspotting var min mærkelige begyndelse, så jeg er taknemmelig for den, fordi det kunne have været det, men det var det ikke, og nu får jeg faktisk lov at lave det her arbejde, som jeg virkelig elsker, og jeg gemmer mig ikke længere så meget på toilettet.

