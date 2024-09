En nonne skød en kæmpe hjort og så gik internettet amok

Denne artikel er oprindeligt publiceret i MUNCHIES.

Da det katolske bispedømme i Erie, Pennsylvania, i et anfald af stolthed postede et billede på deres Facebook-væg, var de tydeligvis ikke forberedte på den sindssyge reaktion, det ville foresage. Men da billedet af Søster John Paul Bauer, der er nonne og lærer på Elk County Catholic High School i St. Marys i Pennsylvania, ramte internettet, udbrød der kaos.

Men hvorfor? Bispedømmet ville bare vise den 90-kilo hjort, som nonnen lige havde dræbt. Stiftet har siden fjernet det kontroversielle billede, men ikke før de havde givet verden svar på spørgsmålet: “Bliver vi nogensinde velsignet med en nonne, der er lige så badass som Whoopi Goldberg var i Halløj i Klosteret?”

Jægere og dyrevelfærdsaktivister stillede sig hurtigt i hvert sit hjørne, og væbnede sig med den særlige type opblæst narrøvsdiskurs, som internettet excellerer i. En åbenlys dyreelsker, Maria S. Pagan, kommenterede på billedet, “Nej, hvor fint. En nonne, der dræber en af Guds kreationer.” I den modsatte lejr kommenterede Josh Ostrander, “Hvor fanden i helvede tror de her mennesker, at mad kommer fra? Folk har dræbt dyr i tusindvis af år for at få mad. Der er intet, der har ændret sig. Og lad os lige få på det rene, at ‘Du må ikke slå ihjel’ henviser til mord. Det er ikke en synd at dræbe dyr for at få mad, eller slå mennesker ihjel i selvforsvar, når man er i krig. Der sidder sgu nogle tosser derude…”

Andre lod bare til at være vildt imponerede af størrelsen på det prægtige dyr.

Søster Bauer var åbenlyst chokeret over den shitstorm, som billede foresagede. Opslaget blev set over en million gange. Hun forklarede CBS i Philadelphia, at jagt er en naturlig del af livet, hvor hun kommer fra: ” I St. Marys er det det man gør. Man går på jagt. Og alle går på jagt. Træneren…eleverne.”

Den gudfrygtige mesterskytte fortalte, at hun brugte jagtsæsonens første dag, denne mandag, på at sidde flere timer i et træ og bede med sin rosenkrans. Ikke ligefrem det, man ville betegne som typisk jægeropførsel. Inden længe løb en flok dådyr forbi, efterfulgt af to store bukke. Sister Bauer skød den første, som angiveligt var en ti-ende-buk med en spredning på 40 centimeter. Hvis du er som os, og aldrig har rørt andre skydevåben end en NES Zapper, så handler både det med ‘ender’ og ‘spredning’ om bukkens gevir. Pointen er: det er et stort dyr.

Bauer selv kan ikke forstå, hvorfor billedet har skabt så meget furore. Hun siger, at hun altid beder med sin rosenkrans i træet, og at hun elsker at gå på jagt.

Ifølge Bauer hjalp den hellige moder ligefrem med at sende bukken i hendes retning.

Bauer fortalte CBS at hun voksede op med jagt, men aldrig blev inviteret med på sin fars og brødres jagtture. Hun siger, at hun lærte at skyde i den amerikanske flåde. Det er tydeligvis en ret sej nonne, vi her har med at gøre. Efter at have tjent sit land i krig, vendte Bauer tilbage til St. Marys som nonne og jæger.

Ifølge Bauer er der noget særligt spirituelt ved at gå på jagt: “Når man sidder oppe i træet, stille venter og lytter efter, så kan man se den frosne jord blive levende. Det er som om skabelsesberetningen gentager sig.” Hun siger, at hendes passion for jagt handler mere om bevarelse, end at slå ihjel. Uden jagt ville dyrene dø af sult, siger Bauer.

Det er der tilsyneladende ingen, der har fortalt Georgie Pendragon, der på bispedømmets Facebook-side skriver: “Klamt. Der er ingen man kan stole på med livets hellighed. Ikke imponeret. Sindssyge, skydeglade dræbernonne.”

Det lader til, at Søster Bauer nok skal opdatere sit CV med en note om, at hun har tendens til at skabe kontroverser. Nonner har også CV’er, ikke’?

