En objektiv gennemgang af Ivanka Trumps 21-minutter lange sexplayliste

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Her på Noisey er vi stolte af at være forgangsmedie inden for vigtig sexmusikalsk pseudovidenskab. Det var derfor en oplagt mulighed for os at tage vores forskning skridtet videre, da nyheden kom frem om den amerikanske præsidents datter, Ivanka Trump, og hendes sexplayliste. Kort fortalt har hun lavet en playlist fyldt med “kærlighedssange” og opkaldt den efter den her farve, og fordi det er sjovt at forestille sig, at det er en sexplayliste, er det det, alle har valgt at gøre.

Videos by VICE

Jared Kushner er tydeligvis en mand, der ikke prioriterer forspil. Der er simpelthen no way in hell, at han går ned på hende i en tilfredsstillende periode, hvilket faktisk forklarer en hel del. Mens vores personlige ekspertviden på sexmusik-området er en smule sketchy (vi har haft sex til Nirvana og Nik og Jays “Kan Du Høre Hende Synge”), har vi som repræsentanter for Noisey her valgt at foretage en akademisk analyse af den 21-minutter lange playliste. Derfor kan du nu læse med, hvilket du anbefales at gøre, hvis du har overvejet at bolle til Ivanka Trumps Sex Mix:

https://open.spotify.com/embed/user/ivankatrump/playlist/1cip3jpUJgjuoZAIEqDtUD

Sang 1: “All of Me” af John Legend

Det her er en meget behagelig sang, og for hvad det er værd, forestiller jeg mig, at John Legend og Chrissy Teigen har et fantastisk tilfredsstillende sexliv. Men jeg er nødt til at opponere brugen af den her sang, til hvad der kun kan være forspil-delen af samlejet. Selv om det gennemgående tema i “All of Me” er ret nuttet, er det også den type sang, der bærer skylden for, at samfundet har overbevist unge kvinder om, at de bør være i stand til at komme bare ved at se en god mand længselsfuldt ind i øjnene. For at opsummere: Man kan ikke fingerkneppe til den her sang, og derfor har den ikke noget at gøre som #1 på den her playliste.

Sang 2: “Ordinary People” af John Legend

Okay, mere John Legend. Det her fungerer lidt bedre. Den er hurtigere og mere rytmisk, hvilket tegner ret godt for begyndelsen af et samleje – men hvad der er mere interessant er, at den synes at antyde, at tanken om at være “Ordinary People” lidt er det, Ivanka tænder på. Måske har Ivanka en marxistisk fantasi, hvori hun er et medlem af proletariatet? Si papi, meld mig ind i din fagforening!

Sang 3: “When I Was Your Man” af Bruno Mars

Nu begynder det at kilde en smule.

Sang 4: “You’re Beautiful” af James Blunt

Og lige da det var blevet godt, bliver det hele til lort. “You’re Beautiful” er den vådeste sang i verden (men ikke på en god måde). James Blunt lyder som Prins Charles, der har pattet på en heliumballon, og det er muligvis det mest usexede scenarie, jeg nogensinde har forestillet mig.

Sang 5: “When We Were Young” af Adele

Det her giver vel meget god mening at runde playlisten af med, eftersom det er den eneste sang på listen med bare en smule handlekraft. Jeg tror, vi har fundet orgasme-tracket. Efter at have kedet sig igennem et kvarter med overfladisk missionærstilling (og efter Ivanka har afsprittet hænderne i kølvandet på et uentusiastisk, halvt-udført handjob), kulminerer det hele i Adele, der skriger, hvilket nok også er et meget taktisk valg, fordi det i det mindste udfylder stilheden efter en alt-andet-end-storslået afslutning på samlejet.

Endelig konklusion omkring hvorvidt playlisten har sex-faktor: Nej.