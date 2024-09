Her er opskriften på social succes juleaften

Billede via Flickr-brugeren Lo&Ev.

Så er det sgu næsten juleaften. Nu er det tid til at hive knallerter og gå med små, farvede papirhatte, der ikke rigtig passer, tid til at høre Michael Bublé skævvride alle juleklassikerne og fylde mavserne med frugtfarvet modellervoks også kendt under navnet “marcipan”. Det er kort sagt en højtid fyldt med små skuffelser.

Og jo, der er da visse positive aspekter ved at mødes med din familie fra nær og fjern i håb om, at din gave er købt i en butikskæde, så du kan bytte den lokalt, men desværre bliver du også, før eller siden, nødt til at snakke med dine familie. Forbered dig på, at samtalerne primært vil dreje sig om flygtningepolitik, og om hvorfor din ufrugtbare krop endnu ikke har kastet nogen børnebørn af sig. Det er simpelthen ikke til at komme uden om. De sociale spilleregler dikterer, at man ikke bare kan bruge aftenen på at spise gris i fredfyldt, himmelsk stilhed.

Men frygt ej, vi har strikket en lille facitliste fyldt med konversations godbidder sammen, som du kan overleve aftenen på.

Dating Apps

Det er tid til at hive din orakellignende ekspertise om digital dating op af hatten, du altvidende gen-y menneske. Uanset om du er i et forhold eller ej, kan du roligt forberede dig på en syndflod af spørgsmål om smartphones, sex og alle dertilhørende nederdrægtige trends.

Din tante og hendes nye scor.dk-kæreste vil spidse ører, når du forklarer dem forskellen på Scruff og Grindr på familievenligt dansk. Det er lige meget, om du rent faktisk bruger den slags apps; alle over 40 vil automatisk betragte dig som dating-guru. Når de så af og til stopper salven af spørgsmål for at trække vejret, vil du kunne høre din 2.g’er af en kusine fnyse hånligt. Hun ved meget mere om de her ting, end du nogensinde kommer til.

Hvis det heller ikke er lykkedes dig at slæbe en mage med til selskabet, så bliver du stensikkert sat i krydsforhør om, hvorfor du ikke har en kæreste. Har du endnu ikke mestret selvransagelsens kunst, kan du fint bruge de næste par timer på at tænke over, hvorfor der egentlig ikke er nogen, der elsker dig.

For at undgå ovenstående mareridt kan du med fordel styre samtalen hen på de finere nuancer af det 21. århundredes datingpraksis: som for eksempel hvordan man kan bruge internettet til at date ældre, rige kvinder. De midelaldrende familiemedlemmer elsker at snakke om sugar dating og cougar-kultur. Især hvis de er blevet skilt for nyligt.

Umiddelbart efter det første gruppebillede er taget, opdager man hvor lidt, man egentligt har at snakke om. Via Flickr-brugeren anMarton.

Hvorfor du ikke har styr på dit liv

Når alle er stive og føler sig usikre omkring deres bidrag til sammenskudsgildet (alle kamphader sylte), så begynder folk at se sig omkring efter nogen, de kan mobbe (læs: dig). Dette gælder især, hvis du læser en BA i litteraturvidenskab på 5. år og stadig bor i samme asbestfyldte lortehul af et kollektiv, som du flyttede ind i, dengang du stadig var en 19-årig, blåøjet idealist.

Når din familie spørger dig, hvorfor dit liv stadig er en formløs klat på tilværelsens lagen, så mind dem om, at du ikke er en kæmpe fiasko, fordi du stadig bor til leje, selvom du har ramt de 30. Boligpriserne steg nogle steder voldsomt i 2015, og det er ikke nødvendigvis din skyld, at du ikke har kunnet låne dig til en herskabslejlighed på Sortedam Dossering. Afværg anklagerne ved at skyde skylden på den generation, der forårsagede finanskrisen.

Adele

Før eller siden opstår der dårlig stemning, og så får du brug for et ukontroversielt emne, som alle kan blive enige om. Her er dit bedste bud den betryggende intetsigende og universalt elskede, britiske sangerinde Adele.

Ingen på planeten kan få ét dårligt ord om Adele over deres læber. Hun synger godt, er sjov i interviews og er tilmed en dygtig sangskriver. Hun er et julemirakel fra Vor Herre sendt ned til jorden for at give os noget at tale om.

Hvis samtalen kører, kan du endda bruge Adele som en indgang til at snakke om popmusik. Vidste du for eksempel, at Taylor Swift tjente en million dollars om dagen i 2015. Hvad får det dig til at tænke om dig selv og dit liv? Måske at du aldrig bliver til noget? Du kan også overveje at holde dig til at snakke om Adele…

Reality TV

Før eller siden kommer I til at tale om reality TV, og så bliver du nødt til at kunne snakke med. Desværre forholder dig sig stensikkert sådan, at mindst halvdelen af familien endnu ikke helt forstår det der “Netflix”, så der er større risiko for, at I ender med at snakke om Den Store Bagedyst end Master of None.

Hvis du ikke holder dig opdateret på godt gammeldags flow TV, kan du altid droppe en intellektuel kommentar om, hvordan X Faktor er den moderne pendant til at se gladiatorer kæmpe til døden i Colosseum. Ellers så giv et familievenligt indblik i al den sex og de nervøse sammenbrud, der finder sted bag kulisserne.

I disse moderne tider må kvinder tænde lys og alt muligt andet, som du bør minde de mere sexistiske dele af din familie om. Billede via Flickr-brugeren Comrade Foot.

Start en diskussion

Indtil videre har du talt alle efter munden og sikret den gode stemning ved at holde dig til gennemprøvede emner som musik og X Factor. Nu er du efterhånden tæt nok på mållinjen til, at du kan tillade dig at starte et dejligt, lille familieskænderi.

Og en samtale om et af 2015’s mest trendende koncepter, feminisme, er måden at gøre det på. Kravl op på din høje hest og slut aftenen med en selvfed moralsk prædiken.

Bare at tro på basal lighed mellem kønnene er dog formentligt ikke kontroversielt nok, så du bliver nok nødt til at tage den skridtet videre: kan mænd være feminister? Stemmer mænd kun på Enhedslisten, fordi de synes, Johanne er lækker? Kan det i virkeligheden være fordelagtigt at udrydde hele den mandlige race?

Når det kommer til at besvare vor tids største moralske dilemmaer, vil den mandlige gren af familien uden tvivl byde på foruroligende argumenter. Brug det til at give diskussionen momentum. Drop et par referencer til juggalos og kussetryk.

I øvrigt er din skæggede svoger sandsynligvis mest i fare for at have sexistiske tilbøjeligheder.

Du klarede det

Endnu en julemiddag er blevet fortæret, og forholdet til din familie forværret. Nyd de næste 12 måneders bebrejdende sms’er fra din mor, indtil du på ny skal stå ansigt til ansigt med hele din slægt.

