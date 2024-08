En professionel dominatrix viser, hvad hun har i værktøjskassen

Denne artikel er også udgivet i VICE Magazine – The Please Sit Down Issue

Der findes et sortmalet rum i Måløv. Rummet har ingen vinduer, og den eneste kilde til lys kommer fra små, glimtende lyskæder, der ligger i glaskrukker rundt omkring. Her kan enhver mand eller kvinde, der fantaserer om at blive låst inde i en kiste, bollet med en 30 centimeter sort dildo eller vakuumpakket i en sort latexseng få tilfredsstillet sine lyster. Rummet indeholder alt, hvad Domina Dark skal bruge for at påføre sine slaver både smerte og nydelse, så sortimentet spænder vidt fra dildoer til gabestokke.

Domina Dark går til daglig under navnet Lillan De Thurah, men i dette rum er hun kun Domina Dark. Her bugner af gear i alle former og størrelser. Her er noget for enhver smag, for ingen slave er ens, og Domina Dark forsøger at imødekomme alle fantasier og lyster. Derfor skal der ofte købes nyt udstyr. Noget Lillan glædeligt gør, for hun nyder sit arbejde som dominatrix og elsker at give sine kunder det, de fantaserer om.

Selvom slaven vælger fantasien, mister den alt magt, når den træder ind i Lillans sorte rum, for her er det hende, der har strap-on på. Lillan køber ofte køber nyt legetøj, men hun har stadig favoritter blandt sin samling af erotiske tortur- og nydelsesredskaber. Her fortæller hun om sine fem yndlinger.



Halsbånd

Halsbåndet er oplagt. Når slaverne kommer og skal domineres, så får de halsbånd på. Så snart de har fået det på, så er det mig, der bestemmer. Så underlægger de sig mine ord, og så fralægger de sig selv alt ansvar, og jeg tager over. Det er en obligatorisk ting. Det skal man have.

Det er ikke alle, jeg kalder for slaver. Det bliver først en slave, når vi går længere ind i en relation, og man kommer her ofte og måske har en slavekontrakt. En slavekontrakt er noget, vi laver i fællesskab, hvor man fraskriver sig alt ansvar, og hvor vi aftaler, hvad man må, og hvad man ikke må, når man er her. Man kan for eksempel skrive ind i kontrakten, at man skal have et pikbur på, når man ikke er her. Og så er det mig, der har nøglen.

Hvis man er min rigtige slave på kontrakt, så har man sit eget halsbånd, som man tager med. Men det her er sådan et, jeg bruger til alle.

Flogger

Min super lækre, bløde flogger. Den er lavet af ruskind. Man kan få i alle mulige slags materialer. Også i metal. Så de river huden op. Men den her er god at bruge til opvarmning. Det er alfa omega, at der bliver varmet ordentligt op, inden man går i gang med at påføre smerte. Den her kan være smertefuld nok, hvis ikke man er vant til det. Men det er den blødeste og lækreste pisk. Grunden til, at det er vigtigt at varme op, er, at jo varmere huden er, des mere smerte kan den tage. Man kan påføre smerte på rigtig mange måder, men den her er en god ting at starte med.

Magic Wand

Min magic wand er klart en af mine yndlingsting. Den kan give stød. Når man bruger den, lyder det ligesom, når du er hos tatovøren. Man bruger den ved at køre den hen over huden. Den er god på nipples, rundt omkring inderlårene, mellemkødet, anus; sådan nogle steder, hvor man er sensitiv. Det er en kildende, prikkende, stikkende fornemmelse. Jeg synes, det er piece of cake, men for nogle kan den godt være voldsom. Den er sjov, og folk bliver altid overraskede, når jeg tænder den, og de hører lyden.

En gang havde jeg en ung fyr, der hang oppe på korset, hvor vi gik i gang. Så sætter jeg den på hans nipples, og så ser han meget underlig ud i ansigtet. Jeg når kun lige at spænde den ene arm ud, så hang han i den anden. Han besvimede simpelthen. Og det er altså ikke meningen. Så hang han der lidt, for jeg kunne ikke gøre noget, han er 1.90 høj og vejer over hundrede kilo. Så måtte jeg slå ham lidt i kinderne, så han vågnede. Sådan noget kan ske, og bagefter kan man grine af det. Han er kommet her mange gange efter, og nogle gange tænker vi tilbage på det og snakker om det. Men det var altså den her, der gjorde udslaget.

Nylonstrømper

Det her virker meget simpelt. Det er et par aflagte, sorte nylonstrømper. Dem bruger jeg stort set, hver gang jeg har en kunde. De er sindssygt gode til at binde pikken op med. Så kan man binde rundt om nosserne og pikken, så det er godt stramt. Det er der mange, der godt kan lide. De er gode, fordi de kan give sig, så selvom man binder dem, så de sidder stramt, kan man godt få dem bundet op igen.

Det er ikke på sådan en måde, hvor jeg laver et show og tager dem af. Der er ikke så meget show her. Det er lige på og meget bestemt. Jeg er ikke sådan en, der står og gør mig til. De, der kommer her, bliver tændt af at se min attitude og se mig tage over og bestemme.

Stor, sort strap-on dildo

Den her er min gode ven. Den ser jeg som mit vartegn, efter jeg fik lavet et fotoshoot med den og lagde det på facebook. Det blev jeg nærmest berømt, eller berygtet, for. Den følger mig over det hele. Den har en wow-effekt på folk. Den er super lækker. Den er også god at bruge. Altså, på dem, der kan klare den her størrelse. For den er meget stor. Det er ikke nybegyndere, man bruger den her på.

Vi har alle erogene zoner omkring anus, så mange kan godt lide at blive rørt der. Det kan være med store eller små dildoer. Eller med buttplugs. Det kan være en finger eller en tunge. Bare det at man bliver stimuleret. Nogle kan klare at blive fistet med en hel hånd. Nogle kan klare to hænder. Eller en fod. Men ellers så er den her god.

Jeg ville ikke lægge ud med den her. Jeg har sorte latex-handsker, som jeg tager på, og så starter jeg med en finger. Efter det tager jeg en mindre buttplug eller dildo, og på den måde arbejder man sig op. Medmindre det er en, jeg ved, kan klare det. For man kan godt komme galt af sted. Jeg har haft en kunde, som sagde, at det ville han aldrig gøre igen, fordi det havde været for voldsomt for ham. Der havde ikke været nok glidecreme, og så havde han simpelthen sprunget sin ringmuskel. Så hvis man ikke ved, hvad man gør, så kan det gå galt.

På et tidspunkt var der en ung fyr, som gerne ville have en halv time med den. Og jeg spurgte ham: Er du nu sikker på, at du har lyst til det? For det er forfærdelig lang tid. Men det ville han gerne, så vi aftalte, at når han sagde stop, så stoppede vi. Han endte selvfølgelig med ikke at kunne klare det. Så jeg tænkte, at vi kunne bruge tiden på noget andet, men det ville han ikke, i stedet ville han have resten af pengene retur. Det kan man altså ikke. Når du har bestilt en tid med mig, så betaler du for tiden.