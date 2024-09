En professionel stener forklarer den korrekte måde at ryge pot på i 2016

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

I dag er medicinsk cannabis lovligt i 23 stater og fuldstændigt legaliseret i et par andre. Derfor kan man vist rolig sige, at der siden årtusindeskiftet er sket et holdningsskred i amerikanernes syn på cannabis. Tolerance og åbenhed giver nu modspil til de firkantede holdninger, der har dæmoniseret planten i årevis og ført til racistisk betonede massefængslinger. Som en cannabiselsker gennem lang tid og en tidligere krigsfange i krigen mod narko har jeg fulgt afkriminaliseringen med en blanding af lykke og forbløffelse. I denne måned kunne stenere fejre 420 med en voksende fornemmelse af personlig frihed og knapt så meget af den paranoia, der har hængt som en sort sky over foregående generationer.

I takt med at marihuana bliver mere og mere mainstream, har David Bienenstock, der er tidligere redaktør for High Times, VICE-skribent, producer på Bong Appétit, og go-to pot-ekspert, skrevet bogen How to Smoke Pot (Properly): A Highbrow Guide to Getting High, der netop har ramt hylderne. Rygerguiden byder blandt andet på detaljerede illustrationer af helt basale ting, som hvordan man ruller en joint i blæsevejr, men stiller også dybere spørgsmål, som hvor pot hører hjemme i et civiliseret samfund i post-forbudstiden. Bienenstock karakteriserer cannabis som et vidundermiddel, og ser det at være skæv som en destination, der forstærker de gyldne øjeblikke i livet, ved at hjælpe folk med at leve mere betydningsfulde liv med forøget kreativitet. Som alle andre tilhængere mener han, at cannabis er et langt mere sikkert alternativ til alkohol og mange farmaceutiske lægemidler—men kun hvis vi ryger det korrekt, og med det rette mindset. Vi gav ham et kald og tog en snak om bogen og potkulturen i 2016.

David Bienenstock ser nærmere på nogle af Colorados lovlige cannabistilbud. Billede via David Bienenstock

VICE: Hvad gør folk forkert med pot i dag—hvordan og hvorfor?

David Bienenstock: Titlen på bogen er skrevet med lidt af et glimt i øjet. Men Bill Clinton var Rhodes Scholar på Oxford og vidste ikke, hvordan man inhalerede, så måske kan alle i virkeligheden have godt af et par tips omkring de basale ting. Det her handler om, hvad det vil sige at være cannabisentusiast lige netop nu, i en tid hvor samfundets syn på planten er i så voldsom forandring. Jeg tror faktisk, at undergrundens cannabiskultur har mange vigtige ting at lære resten af samfundet. Når vi laver det her paradigmeskift fra undergrunden, vil jeg gerne sikre mig, at vi holder liv i alt det gode ved undergrundskulturen. Medierne har spekuleret i, at det er udsigten til at tjene masser af penge, der i bund grund har banet vejen for lovlig cannabis, men det stikker dybere end som så. Cannabis er et enestående lægemiddel, der giver en masse mennesker lindring og sjælefred.

Jeg smuglede cannabis i de sene 80’ere og tidlige 90’ere og endte med at få en fængselsdom på 25 år for LSD-handel. Hvad gik jeg glip af, mens jeg sad inde frem til 2014? Det virker som om, jeg blev løsladt på det helt rigtige tidspunkt.

Lige nu kan du være i Colorado i en cannabisforretning, og som hæderlig borger købe lovlig cannabis, som du betaler skat af, men så risikere at få fjernet dine børn for at gøre medicinsk brug af selv samme plante, hvis du blot krydser statsgrænsen til Kansas. Der har været så meget undertrykkelse i den her kultur, som du selv har mærket på egen krop, ligesom utallige andre mennesker, som jeg har fået kontakt til gennem mit arbejde.

Da jeg først begyndte at skrive for High Times om cannabispolitik og samfundet, var det et virkelig deprimerende job. Jeg skrev for det meste om forfærdelige razziaer og folk, hvis liv blev smadret helt unødigt. Enhver, der kender sandheden om cannabis, forstår, at krigen mod cannabis ikke har det fjerneste med cannabis at gøre—krigen mod cannabis handler om racisme, undertrykkelse, og om at stuve en masse mennesker sammen i private fængsler for profittens skyld. Det var et meget svært job, og alt det her er stadig noget, der foregår.

Alle de intelligente mennesker, jeg kender, har siden de var teenagere forstået, at cannabisforbuddet var forkert. Denne omvæltning i samfundet er blevet stablet på benene af græsrodsbevægelser og politisk aktivisme i et undertrykt segment af samfundet. Så der er mange, der har sat deres frihed på højkant, eller mistet den, for at få den her forandring til at ske. Jeg tror, at alle, der tager del i cannabiskulturen, har været medvirkende til en af de største eksempler på civil ulydighed, der nogensinde har fundet sted i vores land – og i verdenshistorien – og vi begynder endelig at kunne se en sejr.

Hvad er din holdning til den undersøgelse, der kom ud for nyligt, der i bund og grund konkluderede, at cannabis gør dig til en taber?

Det Ronald Reagan egentlig sagde var: jeg har nu ubestridelige beviser for, at det at ryge en marihuanacigaret giver dig lige så meget hjerneskade som at stå på Bikini Island under en brintbombe-prøvesprængning. Nåh ja, og så sker der også det ene og det andet, du bliver impotent, du får lungekræft. Og det er alt sammen blevet modbevist. Jeg tror bare ikke, at der ligger så meget troværdighed bag sådan nogle undersøgelser. Mine oplevelser med at skrive om den her kultur gennem de sidste 15 år peger på det modsatte.

Vi kan ikke få en undersøgelse i det her land til at konstatere, at cannabis hjælper soldater med PTSD, selvom der findes så mange beviser. De blokerer al forskningen, men hvis du derimod vil lave en eller anden halvhjernet undersøgelse, der påviser skaderne ved planten, så smider de alverdens penge efter dig.

Gør legaliseringen det mindre interessant at skrive om eller ryge? Stoffet mister vel trods alt lidt af sin mystik?

På den ene side elsker jeg lovløs kultur, og jeg definerer lovløs kultur som at bryde en lov, som man synes er forkert. Ikke at være kriminel, men at være lovløs. Jeg har virkelig respekt for lovløs adfærd. Dem, der brød loven med æren i behold, har været en stor del af den her civile ulydighedsbevægelse, men for mig var det meget sværere at nyde en joint, mens jeg vidste, at folk som dig sad i fængsel samtidig. Og sådan tror jeg også, langt de fleste har det, hvis de virkelig tager sig tid til at tænke over det.

For mig bliver det først for alvor sjovt når der ikke er nogen, der sidder i fængsel for cannabis, og der ikke er nogen, der bliver arresteret for cannabis, og etniske minoriteter ikke bliver oversvømmet af politi, kropsvisiteringer og alt det her andet War on Drugs-bullshit. Vi gør kæmpe fremskridt i øjeblikket i forhold til at gøre modstand mod krigen mod cannabis, og det er vi virkelig nødt til at holde kørende.

Ok, hvem skal man stemme på ved det kommende amerikanske præsidentvalg, hvis man er cannabisentusiast?

Jeg er enig med Bernie Sanders i rigtig mange ting, og Gary Johnson, den libertarianske kandidat. Det var i Clinton-embedsperioden, at medicinsk cannabis blev gjort lovligt i Californien, men dengang kunne læger stadig blive truet med at miste deres autorisation bare for at anbefale det til en patient. Og på den republikanske side er det bare et no-go. Så hvis man leder efter en kandidat, der er jævn, retfærdig og positiv omkring cannabis og faktisk har meritter på området, ville jeg nok sige Bernie Sanders eller Gary Johnson.

Hvad er din holdning til “dabbing“? For et old-school pothoved som mig virker det ret intenst, og måske endda en smule problematisk.

En metafor man kunne bruge er, at det er ligesom forskellen på at drikke en øl og at drikke spiritus. Det er det samme rusmiddel, men i en meget mere potent form, og det skal man være opmærksom på. Dem, der går meget op i dabbing, er som regel mere end bare sporadiske jointrygere. Det er folk, der ryger en hel del marihuana eller indtager meget cannabis.

Personligt synes jeg ikke, at det bør være sådan man oplever cannabis for første gang. Med det sagt, hvis man nyder at have den virkelig intense oplevelse med cannabis, så helt sikkert, værsgo, det er folks eget valg. Man skal bare være opmærksom på, at det er ekstremt potent. For nybegyndere, folk der har nogle af deres første oplevelser med cannabis, tror jeg det er en god ide at holde sig til planten, og opbygge et forhold til marihuanaplanten i sin rå form, med dens smukke, blomstrende topskud.

Er du nogensinde bange for at se nogle af de klassiske, traditionelle måder at ryge pot på forsvinde, nu hvor der findes alt det nye, smarte spiselige THC, og fordampere og alle de andre ting, man kan få nu?

Jeg tror, at det hele har sin plads. Da vi lavede Bong Appétit serien på MUNCHIES, fik vi for eksempel noget virkelig fin mad, hvor der var kokke, der anvendte særligt eksklusiv cannabis i retterne, og det er fantastisk. Men jeg vil til hver en tid lige så gerne suge et bonghoved med dig i baghaven. Det hele er cool med mig. Jeg tror ikke, at der er noget, der er ved at forsvinde. Jeg kan til gengæld ikke se cannabiskulturen blive bedre af, at flere rige mennesker tager den til sig, så det bliver mere elitært.

OK, det store spørgsmål, men her kommer det: Er cannabis ved at miste sit fodfæste i amerikansk kultur?

Vi har lige set indrømmelsen af, at regeringen under Nixon dæmoniserede cannabis for at svække minoriteter og den pacifistiske venstrefløj, der var imod krig. Det er det, jeg har sagt de sidste 15 år. Folk, der har været en del af den her bevægelse 10-20 år længere end mig, har sagt det fra begyndelsen. Cannabis bliver mere og mere udbredt, og samtidig begynder folk at finde ud af, at den berømte paranoia, som mange forbinder med planten, ikke kun kommer fra rusen men fra selve idéen om, at man har gang i noget ulovligt, noget risikabelt. Som jeg skriver i min bog, ville alle også sige, at guacamole gjorde dem paranoide, hvis der var 800.000 mennesker, der blev arresteret hvert år for at være i besiddelse af avocadoer.

Hvad er næste skridt for pot i USA?

Planten er en kæmpe trussel for medicinalindustrien, og det skal man holde sig for øje, når man taler om at få afsluttet krigen en gang for alle. Hvis man ser på antallet af lægemidler, der kan reduceres eller erstattes af medicinsk cannabis, og sammenholder det med den sum, det potentielt kan komme til at koste medicinalindustrien, så forstår man, at de her virksomheder vil kæmpe til det sidste.

Du kan tjekke Davids bog ud her.

