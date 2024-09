Vi kårer den absolut værste uofficielle Harry Potter t-shirt

I morges gjorde jeg det, vi allesammen gør hver eneste morgen – man vågner, famler sig frem til telefonen og kigger med det samme på Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook. Dine øjne føles som Ole Lukøjes røvhul. Man kan dårligt nok løfte hovedet fra puden. Telefonen sidder stadig fast i stikkontakten som et anker. Alarmen går i gang hvert 7. minut, fordi du bliver ved med at snooze. Vi gør det alle sammen.

Men det stoppede alt sammen, da jeg i mit Facebook feed faldt over en reklame for denne t-shirt, som er den værste t-shirt i verden, og som resultat blev min tirsdag morgen ødelagt, før jeg overhovedet havde været ude og pisse.

Tilgængelig i en begrænset periode fra FunSportsGear

Ja, på den t-shirt står der, “Just a wizard girl, living in a muggle world, took the Hogwarts train going anywhere”. Det er korrekt. Nogle få bemærkninger:

En ‘wizard girl’ er en ‘witch’. Altså en heks.

Hogwarts-toget hedder ‘Hogwarts Express’ og kører fast mellem King’s Cross og Hogsmeade Station, så toget kører ikke – som t-shirten til 150 kroner antyder – ‘anywhere’. Det kører retningsbestemt til en af to lokationer, så altså enten King’s Cross eller Hogsmeade.

Lige for at opsummere: Toget er bogstaveligt talt forhekset af magi til at forblive fastlåst på de skinner og køre i pendulfart seks gange om året mellem London og Hogwarts i ét ryk med 1.000 magiske børn ombord. Det kører bogstaveligt talt ingen andre steder hen.

Hvis der var retfærdighed til i verden, ville teksten på t-shirten altså være: “Just a witch / living in a muggle world / she took the Hogwarts Express going to either Hogsmeade or King’s Cross” – (synges til melodien af Journeys “Don’t Stop Believin’”).

Men vi lever ikke i en retfærdig verden. Vi lever derimod i en verden, hvor det flyder med uofficielt Harry Potter-ragelse som det her, og folk der går i det. Og man kan ret hurtigt danne sig et billede af de typer, der ville gå i sådan noget som den her t-shirt, ikke? Eksempelvis er Venn-diagrammet over folk, der er så oppe at køre over Harry Potter, at de sulter efter en HP t-shirt, og samtidig hørte “Don’t Stop Believin’” for første gang, da de så det første afsnit af Glee, en cirkel på størrelse med solen. Personen, der går i den her t-shirt, har en yndlingsenergidrik og beskriver gerne sig selv som ‘hyper’. De anvender stadig følgende emoji: ^_^

Disse typer færdes iblandt os og siger ordet “lol” højt med børnebøger knyttet tæt ind til kroppen. De går i de her t-shirts, og derfor skal de her t-shirts rangeres. Lad være med at spørge hvorfor: de skal simpelthen bare rangeres.

Tænk Fight Club for dybt forvirrede torsoklæder. Vi gør det råt og brutalt, først en-mod-en, så kvartfinalen, og så til sidst ryger en t-shirt i flæsket på en anden i kampen om at blive alfa i flokken af nederen, uofficielle Harry Potter t-shirts.

Lad os gøre det:

via Living Dope

SORRY, I DON’T DATE MUGGLES

Det du i princippet siger her er, at du er jomfru 4 life, fordi du ikke vil være sammen med folk, der ikke er hekse eller troldmænd, og hekse og troldmænd findes ikke i virkeligheden. Så det du egentlig siger med den her trøje til 230 kroner plus fragt er, at du aldrig har ført dine genitalier ind i et andet menneske eller fået et andet menneskes genitalier smasket ind i dine. Du vil aldrig mærke det henrivende sus af en orgasme eller varmen mellem to forelskede mennesker. Men på den anden side fungerer den her t-shirt alligevel også som en vaskbar anti-Viagra, for jeg kan på ingen måde forestille mig et menneske – muggler eller ej – der ville have lyst til at date nogen, der har truffet valget om at gå med den her t-shirt i offentligheden. Nogen ville måske sige, at det var en ‘usynlighedskappe’ (Harry Potter-reference) over for eventuelle sexpartnere.

via eBay

BE WARNED! THE OWNER OF THIS SHIRT MAY LOOK LIKE AN ORDINARY MUGGLE / IN FACT THEY*…Wizard

Det her lyder som en scorereplik, som en person, der har lært scorereplikker fra YouTube, ville fyre af til en konvention for Harry Potter fans i et sølle forsøg på at fortrylle rollespils-Hermione, hvorefter han under synlig protest ville blive eskorteret ud af Bella Centret for at have overskidt toiletterne så voldsomt, at rengøringsfirmaet måtte sende ekstra pedeller ind på overtid. Alene af den grund ryger den videre til næste runde, før vi overhovedet tackler det manglende ‘a’ i sætningen ‘In fact they’re…. wizard’, og at den kan fås i størrelser op til XXXXXL.

Værste t-shirt: “Be warned! er den værste af de to t-shirts.

via FunSportsGear

JUST A WIZARD GIRL / LIVING IN A MUGGLE WORLD / TOOK THE HOGWARTS TRAIN / GOING ANYWHERE

Vi har allerede været igennem, hvorfor og på hvilken måde den her t-shirt er noget lort.

via Redbubble

MY MAGIC BRINGS VOLDEMORT TO THE YARD / DAMN RIGHT IT’S HURTING MY SCAR

Endnu en stolt repræsentant fra ‘middelmådige Twitter-jokes om en bogserie kombineret med sangtekster, der ikke passer sammen’-familien, og den her gang er det Kelis’ Milkshake, der bliver tævet sønder og sammen ved højlys dag. “My magic brings Voldemort to the yard / damn right it’s hurting my scar” er utroligt nok værre end “Just a wizard girl…”, fordi “Just a wizard girl…” i det mindste respekterer den oprindelige sangtekst, hvorimod “My magic brings Voldemort to the yard” springer direkte hen over “and they’re like / it’s better than yours / damn right / it’s better than yours”-delen af omkvædet, hvilket i princippet gør denne t-shirt til et direkte angreb på Kelis. Og det er ikke okay, for Kelis er et pragtfuldt, henrivende menneske, som det for eksempel tydeligt ses i den her video af Kelis, der laver og derefter spiser en jamaicansk jerk sauce.

Værste t-shirt: “My magic brings Voldemort to the yard…” er den værste t-shirt.

via Lookhuman

YOU DON’T LIKE HARRY POTTER? I AM WINGARDIUM LEVIO-SO DONE WITH YOU

Det her er en 15-årig piges Mean Girls-agtige fantasi om at være skolens mest populære pige. I fantasien drømmer hun om, at alle sidder ved hendes bord og kigger beundrende på hende, mens hun siger noget om, at bøger er seje, og så siger Pernille, fucking Pernille, som er skolens populære pige, “OMG ja! Jeg synes også bøger er mega seje! Må jeg ikke sidde ved siden af dig?” og så rejser den upopulære pige sig op og siger “Kan du li’ Harry Potter?”, hvortil Pernille tsk‘er på en ‘lol, nej’-agtig måde, hvorefter den upopulære pige i de sidste lykkelige sekunder af fantasien siger “I am wingardium levio- so done with you!”

Kantinen eksploderer med rungende latter. Helvede bryder løs. Skolens fodboldhold løber igennem kantinen i fuld uniform mens de råber, “WHOOOOOOOAAA”, og der er nogen, der fyrer en basketball i hovedet på Niels så han taber sine Smarties udover det hele, mens elever svinger sig rundt i lamperne, vælter bordene, kaster med stolene – og nu råber de Harry Potter pigens navn i kor, “DIT-TE, DIT-TE, DIT-TE”, og så vågner hun og indser, at hun stadig ikke har nogen venner, men at der nu er nogen, der har startet en virkelig bitchy Facebook-gruppe om hende. Så tager hun sin t-shirt på, der bogstaveligt talt er en hel samtale – åbningsreplik, fun fact og afslutning – og går en ny dag i møde.

KEEP CALM AND FIND HORCRUXES

Jeg vil ikke gå for vidt, men jeg er ret sikker på, at den her t-shirt modbeviser Guds eksistens. Tænk over det. Millioner af års evolution har ført os her til. Hundredevis af generationer er kommet og gået, mens teknologien langsomt kryber fremad; vi lever længere og længere, sprog og kulturer har udviklet sig helt enormt, og nu er vi her i dag, hvor der findes en t-shirt med teksten “Keep Calm and Find Horcruxes”. En t-shirt folk rent faktisk går med, helt oprigtigt køber, tager på, og går med. Et ærligt og retfærdigt guddommeligt væsen ville ikke bare læne sig tilbage og lade det her ske. Der findes ingen Gud i nogen religion, der tavst og uberørt ville tillade denne afskyelighed. Jordskælv og vulkanudbrud og AIDS og radon er alt sammen okay – men det her er for meget. Keep Calm Eller Gør Hvad Der Passer Dig, For Gud Findes Ikke.

Værste t-shirt: Jeg er wingardium levio-so done med det her spørgsmål!





via Amazon



I NEVER GOT MY ACCEPTANCE LETTER FROM HOGWARTS SO I’M LEAVING THE SHIRE AND BECOMING A JEDI

Alle, der går med den her t-shirt eller på nogen måde synes den her t-shirt er sjov griner med næsen, så det lyder præcis sådan her: sneck, sneck, sneck.

Den her t-shirt går direkte i finalen simpelthen fordi den er så ualmindeligt rædselsfuld.

KVARTFINALERNE: FORKLAR HVER T-SHIRT TIL DIN FAR

Okay, nu har vi diskuteret og analyseret præcis, hvad det er, der gør alle de forskellige uofficielle Harry Potter-bluser dårlige. Nu har vi brug for en ny arena, de kan dyste i, som for eksempel hvor lang tid det tager, at forklare din far, hvad Harry Potter-bluserne betyder til en grillaften med familien.

Det her er din far. Forklar ham betydningen af alle de uofficielle Harry Potter t-shirts.

“MY MAGIC BRINGS VOLDEMORT TO THE YARD / DAMN RIGHT IT’S HURTING MY SCAR”

Hvad siger din far? “Så, det handler om de der bøger, du kunne li’, da du var lille? Ja, jeg kan godt huske dem. Vi stod i kø ude foran Arnold Busck midt om natten for at få fat i en af dem. Så det handler om den, men så også om den der milkshake sang? Så du kan li’ Kelis, eller…? Nej? Jeg forstår det ikke, Camilla. Du har jo ikke noget ar.”

Hvor meget af maden brændte din far på, mens han prøvede at forstå den her t-shirt?

En hel pakke hotwings fra Aldi – 16 stk. Den går videre til næste runde.

“I NEVER GOT MY ACCEPTANCE LETTER FROM HOGWARTS SO I’M LEAVING THE SHIRE AND BECOMING A JEDI”

Hvad siger din far? Din far så kun den første og den sidste Ringenes Herre film og bliver ved med at kalde Star Wars for ‘Star Trek’, og nu bliver alle i familien vrede, så du er nødt til at afbryde samtalen, før du overhovedet har nået at forklare ham at nej, man kan ikke få afslag fra Hogwarts, da det er en fiktiv institution.

Hvor meget af maden brændte din far på, mens han prøvede at forstå den her t-shirt?

Al maden. Han brændte al maden. Han brændte så meget mad, at selv noget af den kartoffelsalat, din mor havde lavet, der stod helt uberørt i en stor, gennemsigtig skål tæt forseglet med sølvpapir, på en eller anden måde blev forkullet. Rundt omkring er der ild i græsplænen. Hundene spæner rundt som sindssyge. Det er kaos. Den går videre til næste runde.

“BE WARNED! THE OWNER OF THIS SHIRT MAY LOOK LIKE AN ORDINARY MUGGLE / IN FACT THEY’RE…WIZARD”

Hvad siger din far? “Hvad står der, jeg kan ikke læse det hele. Nej, hold den stille. Nej – for helvede, hent mine læsebriller. Okay, godt: Hva’ fanden er en muggler?”

Hvor meget af maden brændte din far på, mens han prøvede at forstå den her t-shirt?

Ni grillpølser herunder to specielle Langelænder-ostepøller, som din mor kun køber til ham, når hun vil forkæle ham. Det var de sidste to. “Hunden kan få dem,” siger din far trist. “Hundene kan sgu bare æde lortet.” Men i sidste ende forstod han godt trøjen. Ses på grillen, “In Fact They’re…Wizard.”

“YOU DON’T LIKE HARRY POTTER? I AM WINGARDIUM LEVIO-SO DONE WITH YOU”

Hvad siger din far? “Hvordan ser det ud med jobsøgningen?”

Hvor meget af maden brændte din far mens han prøvede at forstå den her t-shirt?

Din far forlod samtalen, da du forklarede ham, at “Avada Kedavra er dræberforbandelsen” og tog i stedet Astra’en ned på tanken for at købe en pakke røde Prince for første gang i otte år. Din t-shirt er så forfærdelig, at den har fået din far til at ryge igen. “Wingardium Levio-so done with you” går videre til finalen.

FINALEN

Okay, der er nu kun tre deltagere tilbage: Wingardium Levio-so Done With You, I Never Got My Acceptance Letter og My Magic Brings Voldemort to the Yard – så nu er vi nødt til at stramme kravene for, hvad der definerer den værste uofficielle Harry Potter t-shirt:

Den værste uofficielle Harry Potter t-shirt skal udelukkende handle om Harry Potter

Desværre, I Never Got My Acceptance Letter, men med din Star Wars-skrifttype og Ringenes Herre -del ryger du ud i den her runde. Tag hjem til din ejermand – fyren der ejer mere end tre fedoraer.

Den værste uofficielle Harry Potter t-shirt må absolut ikke være sjov

Wow, spændende runde. Fordi selvom “My Magic Brings Voldemort to the Yard” teknisk set ikke på nogen måde er sjov, selv hvis du øver dig derhjemme foran spejlet i ugevis på præcis det rigtige tonefald for så at opføre hele svineriet til din skoles talentshow, er det jo i hvert fald meningen, at den skal være sjov, og Voldemort lyder måske også en lille smule som “all the boys” og ideen om magi, der tiltrækker drenge er absurd. Det er ikke sjovt. På nogen måde. Men det er ikke samme kaliber af kold, død anti-humor som “You Don’t Like Harry Potter? I Am Wingardium Levio-so Done With You”. Det er der ikke noget, der er.

Den værste t-shirt er ‘You Don’t Like Harry Potter? I Am Wingardium Levio-so Done With You’

Det her er den værste t-shirt, muligvis i hele verden. En hel nørdesamtale, der aldrig ville finde sted i virkeligheden, arrangeret og trykt på en t-shirt. Den værste ting nogensinde. Men med det sagt: udemærkede skrifttypevalg. Men stadig en forfærdelig t-shirt.

Måske kan du godt lide den, det skal jeg ikke kunne sige. Måske betyder bøgerne og filmene virkelig noget for dig. Måske var Harry Potter din eneste ven mens dine forældre blev skilt. Måske minder den dig om jul. Måske elsker du bare dårlige t-shirts, og hader at se godt ud. Hvad rager det mig? Det er bare nogle sjove bøger for børn, ikke? Bare lidt sjov eskapisme for børn. Vær dig selv. Jeg vil wingardium levio-so ikke fortælle dig hvordan du skal leve dit liv.

