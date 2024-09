En restaurantejer er blevet sigtet for manddrab på grund af dødelig karry

Karry kan være livsfarligt.

Men selvom brændende karryretter, som eksempelvis Bombay Burner, kan forårsage hallucinationer, så skal der en helvedes masse chili til for, at man kan dø af det – omkring 1,3 kg “ekstreme chilier” i koncenteret pulverform.

Videos by VICE

Men for en mand fra Storbritannien var det en kombination af takeaway karry, jordnøddeallergi og en restaurantejers uagtsomhed, der endte med at koste ham livet.

38-årige Paul Wilson, en pubejer fra Helperby i North Yorkshire, døde efter at have fået en voldsom allergisk reaktion på en karryret lavet med jordnøddepulver i stedet for den sædvanlige mandelpulver.

Ifølge anklagerne vidste ejeren af restauranten Indian Garden, Mohammad Zaman, godt, at brugen af jordnøddepulveret kunne være sundhedsskadeligt, og han var endda blevet advaret om det af sin leverandør.

Ifølge anklagerne fortsatte Zaman ufortrødent brugen af pulvermixturen og undlod at informere sine kunder om det. På indpakningen til den karryret, der viste sig at udgøre Paul Wilsons sidste måltid, var der endda skrevet “uden nødder”, fuldstændig som kunden havde bedt om. Selv efter Wilsons død fortsatte Zaman ufortrødent med at bruge jordnøddepulveret.

“Mohammad Zaman blev flere gange gjort opmærksom på, at han udsatte sine kunders helbred og potentielt deres liv for farer,” fortalte statsanklageren Richard Wright til juryen ifølge Press Association. “Men tragisk for Paul Wilson ignorerede Mohammad Zaman alle advarslerne.

Den største af de advarsler var nok, da en 17-årig pige med jordnøddeallergi måtte en tur på hospitaler, efter at hun havde spist en af Zamans karryretter. Heldigvis blev hun behandlet med en EpiPen i tide og overlevede.

“Zaman handlede uforsvarligt, og med hans indstilling til de risici han udsatte sine kunder for, kan anklagemyndigheden kun karakterisere hans handling som voldsomt uagtsomt,” fortalte Wright til juryen. “Beviserne vil slå fast, at Zaman satte profit højere end sine kunders sikkerhed, og at han konsekvent sprang over, hvor gærdet var lavest.”

Grundet hans åbenlyse uagtsomhed og de utallige advarsler han havde modtaget, blev Zaman sigtet for uagtsomt manddrab, for at obstruere rettens arbejde, og for i seks tilfælde at have overtrådt loven om fødevaresikkerhed.

Zamans forsvarer mangler stadig at fremlægge hans sag, og Zaman erklærer sig uskyldig i alle anklager. Retssagen ventes at vare tre uger.