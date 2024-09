En restaurants rotte-rabat er gået viralt

“SET ROTTE“. Den beskedne frase printet i blokbogstaver på en restaurantkvittering er går nu sin sejrsgang rundt omkring på internettet. Restauranten Fat’s Asian Bistro i Folsom i Californien tilbød en arbitrær rabat på $30.95 (cirka 215 kroner) til en kunde, efter hun havde set en rotte, mens hun forsøgte at nyde sin mad.

Da kunden først rapporterede sin observation til en tjener, virkede det umiddelbart ikke som om, der ville blive gjort noget ved problemet. Men efter tjeneren tilbød en dessert, blev regningen leveret med den nu famøse tekst og rabat som en ekstra overraskelse.

Der er mange måder, restauranter kan håndtere rabatter og kundetilfredshed, men det er vidst klart for alle, at Fat’s håndtering af situationen nok ikke var den mest intelligente måde at give lige præcis den her rabat (du ved, hvis ikke af andre årsager, så fordi at det skabte fotobevis, så hele internettet kunne se det).

Restaurantens bestyrer Kevin Fat bakker op om sit personale, men indrømmer, at de ansattes reaktion “ikke er normal praksis”.

En inspektør fra sundhedsmyndighederne har efterfølgende været på besøg på restauranten, men uden at kunne finde nogen indikationer på skadedyr eller tilstedeværelsen af rotter. Inspektøren havde en teori om, at rotten kan have forvildet sig ind på restauranten fra gaden — og efterfølgende ud på internettet.