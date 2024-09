En sexarbejder fortæller, hvorfor hun har tænkt sig at blive ved med at arbejde, mens hun er højgravid

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Summer Sebastian er en Nevada-pige. Da jeg mødte hende for første gang, var det på bordellet Moonlite Bunny Ranch, hvor hun kun var dækket af et håndklæde. Til ejeren af Bunny Ranch Dennis Hofs fødselsdagsfest, sprang Summer rundt i en læderkjole og bød samtlige gæsterne velkommen – mens en anden sexarbejder sang Ed Sheerans “Thinking Out Loud” for sin kunde.

30-årige Summer Sebastian var fuld af livsglæde, men for tre måneder siden blev hun bange for, at hun havde fået kræft. “Jeg har tidligere haft kræft,” forklarer hun mig over telefonen. Hun fik taget blodprøver hos lægen, som vendte tilbage med en chokerende nyhed:

“Det viste sig, at jeg var gravid,” siger Summer og tilføjer, at hendes 70-årige kæreste er hendes ufødte barns far. Men hvor andre sexarbejdere måske havde valgt at sige deres job op, valgte Summer at blive ved med at arbejde.

“Jeg vil gerne sende et budskab, der støtter kvinders ret til at vælge… at arbejde som prostitueret under graviditeten!”, erklærede hun på sin blog. Offentliggørelsen af hendes graviditet flugter med Summers politiske overbevisning. Hun håber, at hendes historie vil få folk til at tage hensyn til en kvindes ret til at vælge sin egen levevej.

“Hvis samfundet allerede ser ned på mig for at være sexarbejder (selvom det er lovligt), kan du nok tænke dig til, hvad deres holdning vil være til en gravid prostitueret,” skriver hun i sit blogindlæg. “Selv andre sexarbejdere ser nogle gange ned på gravide prostituerede. Men jeg har aldrig ladet mig påvirke af, hvad andre mener.”

Graviditet har endnu ikke påvirket hendes forretning, men hormonelle ændringer har påvirket Summers sexlyst. Hvor hun før i tiden plejede at onanere to gange om dagen, leger hun nu i gennemsnit med sig selv fire gange om dagen. “Man bliver påvirket af det her sted,” udbryder hun. “Jeg kan godt lide kvinder. Der plejer på et hvilket som helst givet tidspunkt at gå 30 halvnøgne kvinder rundt herinde. Det er svært ikke at blive ophidset!”

Summer har besluttet sig for at blive ved med at arbejde af økonomiske årsager: Hun siger, at hun betaler for sin uddannelse (hun nævnte ikke navnet på det universitet, hun går på) og forsørger sine tvillingedøtre.

“Deres far er 40 år ældre end mig,” forklarer Summer. “Han mistede en hel del penge i hele den der Bernie Madoff-sag. Han mistede $10 millioner, så nu er det mig, der må tjene ind til føden. Det er ret sjovt, synes jeg, fordi han var så arrogant som rig. Han er et bedre menneske nu. Nu sætter han pris på de små ting. Det gjorde ham til et bedre menneske!”

Hendes professionelle beslutning har hverken chokeret hendes venner eller kunder. Summer kom til Bunny Ranch i november 2015 og har arbejdet der lige siden. På min tur til Bunny Ranch i efteråret, beskrev en limousinechauffør hende som en “type to sexarbejder” – med andre ord, en glædespige. (“Type et”-sexarbejdere kommer til bordeller i en kort periode for at tjene penge til at starte et firma; chaufføren beskrev “type tre” prostituerede som “fortabte piger.”) Summer forstår godt, hvordan hendes beslutning måske kan fornærme nogle mennesker, men hun står fast på sin ret til selv at bestemme, hvordan hun lever sit liv.

Hun siger, at hendes læge har godkendt hendes beslutning, og at hun vil blive ved med at arbejde, så længe det er lægeligt forsvarligt. Summer siger, at hun har tænkt sig at holde sit erhverv hemmeligt for sine børn – men hvis de finder ud af det, vil hun tage snakken med dem. “Jeg er en meget ærlig person,” skriver hun i en sms.

Hun siger, at hun allerede nu ved, hvad hendes oplevelser som sexarbejder vil lære hendes børn: “Følg dine drømme, og lad ingen stå i vejen for dem.”