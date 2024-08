En sexarbejder giver gode råd til netdating

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Apps som Tinder og Happn er blevet standardværktøjer på datingscenen, og mange af os har prøvet at arrangere en date med en person, vi egentlig ikke ved ret meget om i forvejen. Det kan godt være en nervepirrende situation, og det er derfor, jeg altid finder min Tinder-date på sociale medier, inden jeg går ud med vedkommende. Til trods for min forsigtighed er jeg stadig havnet i penible situationer på Tinder-dates (som dengang min Tinder-date forsøgte at tørbolle mig på dansegulvet).

Selv om mange af os sikkert har prøvet at være på en pinagtig akavet date arrangeret gennem en dating app, så er der desværre også altid en reel risiko for at blive udsat for et decideret overgreb. Den 27. januar begik en mand, der kaldte sig for ”Dante” (hans rigtige navn er Craig Levy, og han er 31 år), seksuelt overgreb på en kvinde, han havde mødt over nettet og var på date med i Toronto. Politiet har efterlyst manden, og han er sigtet for overgreb og for at tilbageholde kvinden mod hendes vilje. Den formodede seriemorder Bruce MacArthur, som er tiltalt for at have dræbt fem mænd i Toronto, var efter sigende også aktiv på datingsites på nettet.

Det er selvfølgelig aldrig offerets skyld, når man bliver udsat for et overgreb eller overfald. Derfor er det også en god ide at sætte sig ind i, hvordan man bedst tager sine forholdsregler og sørger for sin egen sikkerhed, når man netdater.

En gruppe i samfundet, som har udviklet et sæt fremragende forholdsregler, når de skal screene og vurdere personer, de møder over nettet, er sexarbejdere. Derfor har jeg talt med sexarbejderen Jane Way om, hvad vi andre kan lære af sexarbejderens sikkerhedsforanstaltninger, når det kommer til at møde fremmede.

Stol på din mavefornemmelse. ”Min mavefornemmelse har aldrig taget fejl,” siger Way. ”Der er en masse alarmklokker, som kan gå af, og de fleste ved godt, hvilke signaler de skal lede efter i forhold til tidligere erfaringer og eventuelle traumer, de bærer på.”

Tjek din dates sociale medier, det gælder også LinkedIn

Bed en ven om at lave et ”safe call”. ”Hvis jeg skal ud og besøge en kunde, aftaler jeg med en ven, at jeg er et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Vi aftaler, at jeg sender en sms, når jeg er ankommet og en, når jeg tager afsted igen,” fortæller Way. ”Hvis én af mine venner siger, ’Jeg skriver til dig klokken 19:10, når jeg er der,’ men jeg ikke hører fra hendes, så bliver jeg bekymret.” Det er en god ide, at have et kodeord aftalt med en ven, hvis man havner i en farlig situation på daten.

hvis du har inviteret din date hjem til dig selv. Dokumentation. Way husker tydeligt sin første kunde: ”Jeg var ludfattig og boede rundt omkring hos venner, hvor jeg sov på sofaen. Det var midt om natten. Jeg havde skrevet en annonce på nettet.” Som en sikkerhedsforanstaltning tog Way billeder af kundens nummerplade og kørekort, inden de to fortsatte sammen.

”Det er lige meget, hvor fjollet din date synes, det er. Hvis det gør, at du føler dig mere tryg ved at møde en fremmed for første gang, så skal du gøre det,” siger Way. ”Hvis din date til gengæld er helt okay med, at du tager de sikkerhedsforanstaltninger, så er det et godt tegn.”