​En sexarbejder husker tilbage på sine tre værste kunder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien/NZ

Da jeg først tjekkede kontaktannoncerne på Locanto ud, var det for at få et par billige grin sammen med mine roomies. Der var den sædvanelige potpourri af trusseduftere og sugar-daddies. Jeg havde et deltidsjob, men hørte stadig under “den fattige studerende”-kategorien, som i for mange café latter og ikke nok penge til nye sko.

Jeg gik også på en hel del middelmådige Tinder-dates med “øl, bold og træning med drengene”-fyre, som jeg ikke burde have swipet højre til. I bund og grund tænkte jeg; hvor slemt kan det være? Jeg vidste, at jeg havde det fint med at dyrke sex med folk, som jeg ikke var tiltrukket af, og så kunne jeg fyre 2500 kroner af på tøj bagefter og gemme det i min ludfattige vens strømpeskuffe eller sådan noget. Jeg kunne tjene kassen.

Proceduren var som regel den samme: Efter at have skrevet frem og tilbage spurgte jeg dem, om de ville mødes først på et offentligt sted, fordi, du ved, internetfup. Nogle gange var det en parkeringskælder i et indkøbscenter, andre gange en skummel kaffebar. Det er egentlig lige meget, hvor det er, paranoiaen er der altid. Jeg er sikker på, at forbipasserende folk altid har været klar over, hvad der har foregået, og at de har haft deres fordomme. At være sexarbejder ville være okay, hvis det ikke var for kunderne.

Jeg har mødt to slags fyre; dem, der ved, hvad de laver, og dem, der ikke forventer at få respons på deres annoncer.

“Anal-overraskeren” var nok en af mine værste kunder. Han trængte bare direkte ind, mens jeg havde ryggen til.

Det var en meget pludselig smerte, og jeg vendte mig straks om, stak ham en flad, og råbte; “det er ikke okay!” Han var ret sympatisk omkring det bagefter, men det viser bare, hvor forvrænget nogle menneskers syn på sex og samtykke er. Han lod til at være en følelsesmæssigt intelligent fyr, lidt ensom måske, men han følte sig også fuldt berettiget til at trænge ind i mit anus uden tilladelse.

De venner, jeg har fortalt om episoden, betragter det som et alvorligt seksuelt overgreb, hvilket det nok også var. Men det har aldrig rigtig generet mig, og sådan håber jeg, det bliver ved med at være.

Der var også den her ulækre, skaldede fyr, der kørte rundt i en sort Chrysler (I ved, hvad man plejer at sige om mænd med dyre biler). Han ville betale en sugarbaby 2500 kroner for at mødes en gang om ugen. Men det endte med, at jeg blev antastet med daglige SMSer, når jeg var i skole, metroen eller supermarkedet.

Efter vi havde mødtes en enkelt gang, samlede han mig op og kørte mig ud til sit hjem i forstaden. Hans hus var i et af de der nabolag, hvor alle facaderne og haverne ser ens ud, men indvendigt var det faktisk ret unikt. Der var fyldt med porcelænsheste. Der var bogstaveligt talt 20-30 af dem rundt om hans fjernsyn. For at være helt ærlig havde jeg nok gået hele vejen, hvis det ikke havde været for det. I stedet endte jeg med en brandvarm kop te og et brændende ønske om at komme langt, langt væk lige med det samme.

Der findes ikke noget mere sexet end en hestefigur i porcelæn.

Da jeg sagde, at jeg gerne ville gå, insisterede han på, at vi skulle tage en cigaret i hans tomme garage, der mildest talt var grusom. Jeg klappede hans hund, og så begyndte han at brokke sig over, at jeg ville ae hans hund, men ikke ham. Selv på vej til togstationen blev han ved med at sige, at han ville slikke min fisse, og at hans mange års erfaring betød, at han var langt bedre end enhver anden, jeg nogensinde havde været sammen med.

Så var der “naturlig sex”-manden. Han havde en interessant historie, men jeg vidste aldrig, hvor meget af det jeg skulle tro på. Han havde åbenbart haft et lignende forhold med en sugarbaby nogle år tilbage, men det hele skete samtidig med, at han havde kone og barn i Filippinerne, der ikke anede, hvad han havde gang i. Det var ret ubehageligt, især da det gik op for mig, at jeg var villig til at ignorere min samvittighed for lidt ekstra lommepenge.

Da vi mødtes, havde jeg downloadet en app, så en nær ven kunne følge med i, hvor vi var. Hotellet var ikke noget at råbe hurra for og lå mellem brugtvognsforhandlere og discount gulv- og fliseforretninger. Hvem kommer overhovedet på sådan nogle hoteller? Det er jeg vel blevet klogere på nu.

Da vi var alene på værelset, efter desperate forsøg på at undgå øjenkontakt med portieren, ændrede hans toneleje sig pludseligt, da jeg fandt kondomerne frem. “Jeg troede, vi havde aftalt, at det skulle være naturligt,” blev han ved med at sige. Han begyndte at argumentere for, at han ikke kunne komme, med mindre det var “naturligt.” Ja, helt sikkert. Han sagde også, at han aldrig havde prøvede det “naturligt” før, og derfor gerne ville prøve det. Men du sagde jo lige…? Han sagde også, at hans veninde, der var sygeplejerske, havde fortalt ham, at man ikke kan blive smittet med kønssygdomme, første gang man har sex med en ny partner. Klart.

Jeg begyndte at tage mit tøj på for at gå, og gjorde det klart, at jeg ikke ville finde mig i hans pis, da han pludselig skiftede mening og alligevel gerne ville have sex med kondom. Til trods for hans tidligere udtalelser kom han på under 10 minutter.

Han havde givet mig 1700 kroner, da vi mødtes, men da vi forlod hotellet og stod på parkeringspladsen, nægtede han at gå hen og hæve de resterende 800, og insisterede på, at jeg var gået med til en eller anden form for “særligt kondomtilbud”. Mens vi skændtes, blev jeg ramt af en pludselig bølge af skam over at udleve det stereotypiske billede af en prostitueret, der står og råber på et billigt hotels parkeringsplads. Jeg forlod stedet, rasende, blokerede hans nummer, og håbede det ville være sidste gang, jeg så ham.

Efter ham stoppede jeg. Jeg fortrød ikke rigtig noget – den rette kunde til den rette pris gav mig en masse frihed. Men i sidste ende afgjorde jeg, at det bare ikke var angsten og uvisheden værd. Men det hele var ikke et mareridt. På et tidspunkt tjente jeg næsten 5000 kroner på et engangsknald med en fyr, der arbejdede for Gina Rinehart. Der var en anden stamkunde, som jeg plejede at sutte den af på i hans bil i ti minutter, hvorefter jeg børstede tænder og tog i byen, og fyrede pengene af på drinks til mine venner. “10 minutter!” råbte jeg sejrsstolt. “Kun 10 minutter!”

