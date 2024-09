En snak med folk, der af og til tager stoffer med deres forældre

Illustrationer af Fernando Leon

Eftersom du har boet med dem i noget, der ligner to årtier, og de har set dig nøgen en del gange, er der nok ikke særlig meget ved dig, som kan gøre dine forældre forlegne. Alligevel er der nok et par ting, du helst ikke vil gøre foran dem – have sex, se porno eller tage stoffer er blandt de ting. Alligevel er der nogen, der ikke har noget problem med at tage et par baner eller sluge en pille med dem, som gav os livet.

Hvordan er det så? Jeg talte med tre mennesker, som forholdsvis ofte bliver baskede med deres forældre, for at finde ud af det.

Robin, 21, Tager af og til kokain med sin far

VICE: Hvad fortalte dine forældre dig om stoffer, da du var yngre?

Robin: Min familie er ret afslappet. Min far plejede at være pusher, og det gjorde min mor også. De tog meget på [den legendariske Amsterdam-natklub] RoXY, og er meget åbne om deres fortid og de ting, de kastede sig ud i. Min far ville have mig til at være helt ærlig overfor ham, især når det kom til stoffer. Men jeg endte med ikke at fortælle ham noget, da jeg prøvede det, fordi jeg synes det alt sammen var lidt mærkeligt og skræmmende. Jeg var 16, da jeg tog min første pille, og selvfølgelig vidste han det med det samme, fordi han kunne genkende alle tegnene.

Hvordan reagerede han?

Han blev sur over, at jeg ikke havde fortalt ham det på forhånd. Han ville være sikker på, at jeg kendte risikoen og ikke gjorde noget dumt – som at tage en dårlig pille, for eksempel.

Og første gang du tog stoffer med din far, var det så planlagt eller spontant?

Nej, det var helt sikkert ikke planlagt. Det skete sådan set bare. Da jeg var omkring 18, gav min far mig en pose coke, da jeg var på vej ud til en fest sammen med en af mine venner. Det lagde ligesom kimen for stemningen i resten af vores forhold. Da den samme ven senere kom til middag juledag, skete det ligesom bare. Mine forældre, mine venner og jeg endte med at have en hvid jul.

Det lyder dejligt. Hvordan var det?

Det var rigtig fedt. Vi havde nogle skønne samtaler og kunne lige pludselig snakke om ting, vi normalt synes var svære at tale om – i det øjeblik var vi meget intime og åbne overfor hinanden.

Hvordan ser du tilbage på det nu?

Altså, min far ser det som en metode til at komme tættere på mig, til at styrke vores far-søn-forhold. Så jeg ved ikke, hvor spontant det var for ham. Det kan godt være, han ser det som en erstatning for den følelsesmæssige forbindelse, der mangler mellem os. I et par år var jeg virkelig glad for, at vi kunne gøre det sammen, men nu ser jeg lidt anderledes på det. Jeg synes ikke, det skal være fundamentet for vores forhold.

Hvad synes dine venner om, at du tager stoffer med dine forældre?

Mine venner har også taget coke med min far nogle gange, og de synes, det er fedt, at jeg kan gøre det med mine forældre. Nogle af mine venner synes, at det er lidt mærkeligt – og det kan jeg sagtens forstå.

Er der nogensinde kommet noget pinligt ud af det?

Jeg smuttede engang forbi mine forældres hus sammen med nogle venner efter Gay Pride i Amsterdam, og vi tog en bane sammen. Der var han virkelig pinlig. Han blev ved med at sige til mine venner, at han synes, de var virkelig seje, og råbe ting som: “Åh Robin, dine venner er så nice!”

Timo, 28, Tog MDMA med sin mor på en festival

Hvad fortalte dine forældre dig om stoffer, da du var barn?

Timo: Det var et stort tabu. Stoffer er dårlige, og man bliver afhængig – det var det, jeg fik at vide. Mit billede af en stofbruger var en person, der lå i rendestenen med en sprøjte i armen – ikke et positivt billede.

Men du endte alligevel med at tage stoffer?

Ja, jeg var omkring 23 og havde det rigtig svært i det forhold, jeg var i dengang. Mine venner tog mig med til en festival i Belgien, hvor jeg prøvede ecstasy for første gang. Det var en kæmpe øjenåbner for mig – jeg var blæst bagover af oplevelsen. Jeg havde aldrig følt noget på den måde før, jeg anede ikke engang, at man kunne have det sådan. Det var en begyndelse på noget nyt for mig – alt hvad jeg havde fået at vide om stoffer var forkert. Jeg blev ikke øjeblikkeligt narkoman eller et dårligt menneske – det gjorde mig åben, empatisk og kærlig. Så jeg begyndte at tænke over, hvad der ellers var derude, og begyndte sådan set bare at prøve det hele fra en ende af.

Hvordan blev dine forældre blandet ind i det?

Omkring tre måneder senere fortalte jeg min mor om det. Jeg var nervøs over det, for jeg anede ikke, hvordan hun ville reagere. Jeg fortalte hende det, mens vi var ude at træne, og hun var meget nysgerrig og åben. Jeg fortalte hende, at det var den bedste oplevelse, jeg nogensinde havde haft. Jeg tror, at jeg fik malet et lidt for rosenrødt billede, for det endte med, at hun sagde, at hun gerne ville prøve det en dag.

Hvordan håndterede du det så fremadrettet?

Jeg ville helt sikkert gerne have, at hun prøvede det. Jeg begyndte at tænke over, hvilken situation vi kunne gøre det i, og så kom jeg frem til, at det skulle være et sted ude i det fri, på en dejlig sommerdag, på et sted, hvor hun ikke ville føle, hun var “moderen”. Jeg endte med at vælge festivalen Dance Valley, hvor der ikke var nogen, der ville have noget imod, at jeg kom sammen med min mor. Jeg havde allerede været der to gange før – de spiller lettilgængelig musik, munter house og den slags, og så tiltrækker festivalen ikke kun folk i tyverne.

Hvad skete der så?

Jeg gav min mor, som var 51 på det tidspunkt, en kapsel med en kvart dosis MDMA. Jeg havde fået det testet på forhånd og regnet dosen ud på bagrund af hendes vægt, for det synes hun var meget vigtigt. Jeg ville ikke have, at hun skulle føle sig utryg, men det gik ikke så let; hun følte sig meget tung i hovedet og havde svært ved at sætte ord på følelsen. Så jeg gav hende en kvart dosis mere, og derefter gik alt som det skulle – hun begyndte at danse og lod bare det hele ske. Det var vigtigt: Hun er lidt af en kontrolfreak, og jeg ville gerne have, at hun gav slip.

Hvordan reagerede folk omkring jer?

Mine venner på festivalen syntes, det var noget helt særligt, og fortalte min mor, at de nød, at hun var der. Men der var også mange, som ikke kunne forestille sig at gøre noget lignende med deres mødre.

Har den oplevelse ændret dit forhold til din mor?

Det var selvfølgelig lidt risikabelt, fordi vores roller pludselig var byttet om. Jeg var den ansvarlige. Men jeg tænker stadig tilbage på det med glæde, fordi hun virkelig stolede på mig, og det var en fed følelse. Det har kun styrket vores forhold.

Har I gjort det igen siden?

Ja da. Efter den første gang blev hun kun mere nysgerrig, fordi det ikke gik så godt i starten. Så vi tog til Dance Valley igen året efter, og jeg gav hende en stærkere dosis med det samme – det gik strålende. Hun var vildt glad, og vi havde nogle rigtig gode samtaler. Hun fortalte mig, hvor god en søn jeg var, og det var rigtig fedt. Jeg havde før haft den slags narko-samtaler med mine venner, men aldrig med min mor.

Skete der noget pinligt?

Nej, hun havde behov for at sidde ned engang imellem, men det var det. Det var rigtig skønt. Selvfølgelig render man ikke rundt og krammer hinanden hele tiden, men vi sad bare i græsset og havde en god snak.

Ville du anbefale det til andre?

Hvis man kan have en intens oplevelse med en forælder, som man vil huske tilbage på med glæde resten af ens liv, så skal man da gøre det. Det er en gave til dig og dine forældre. Jeg har virkelig set min mor forandre sig bagefter – hun er et meget anderledes og meget varmere menneske.

På grund af stofferne?

Ja, helt sikkert. Min mor kender mest til fester, hvor folk bliver fulde, irriterende og aggressive. Her var stemningen i stedet venlig og kærlig, og det havde hun ikke forventet. Og hun er virkelig begyndt at sætte pris på musikken. Vi tog endda til Amsterdam Dance Event sammen sidste år. Vi har også taget 4fmp og 2cb sammen, og det var fedt.

Fleur*, 21, Tog 2cb med sin far, efter de havde misset det sidste tog

VICE: Hvad fortalte dine forældre dig om stoffer, da du var barn?

Fleur: Mine forældre har altid været meget åbne om alting, men de opfordrede mig ikke til at tage stoffer. De gav mig nogle informative pjecer, fordi de tænkte, at chancen for, at jeg aldrig ville prøve noget, var ret lille. Nogle gange sagde de ting som: “Vi var også unge engang” – så jeg vidste, at de ikke var helt naive.

Havde du planlagt den første gang, du tog stoffer med dine forældre?

Nej, det var meget spontant. Vi havde aldrig rigtig diskuteret det eller noget som helst. Det skete sådan set bare.

Hvordan skete det?

For omkring tre år siden, da jeg var 18, var min far og jeg taget ud for at få en øl i Amsterdam. Vi blev så fulde, at vi ikke nåede det sidste tog, så vi tog hjem til en af min fars venner. 2cb var stadig ret nyt på det tidspunkt, og min fars ven fortalte os om det. Vi jokede med, at vi gerne ville have noget. Så spurgte han, om vi virkelig mente det, for han havde lidt liggende, og så gjorde vi det ligesom bare.

Så I tog 2cb sammen. Hvad skete der så?

For det meste var det virkelig sjovt. Vi havde nogle gode samtaler og begyndte at filosofere over alt muligt. På et tidspunkt var vi usikre på om fliserne på væggen hele tiden havde været den samme størrelse. Vi begyndte begge at hallucinere, så vi forsøgte sammen at finde ud af, hvad der var ægte, og hvad der ikke var. Vi havde det bare rigtig sjovt.

Hvad syntes din mor om det?

Jeg tror, hun syntes det var lidt sjovt. Jeg har røget fed med mine forældre før, så det var ikke rigtigt et problem.

Hvordan ser du tilbage på det nu? Var det pinligt eller en god oplevelse?

Når jeg ser tilbage, ser jeg det som en god ting – jeg har delt en vidunderlig oplevelse med ham, som jeg ikke kommer til at glemme lige med det samme.

* Fleurs navn er blevet ændret for at beskytte hende og hendes fars privatliv.

