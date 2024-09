En snak med Heji Shin om at fotografere almindelige par, der har rigtig sex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af i-D

Mike Eckhaus og Zoe Latta er kendt for at være fortalere for autenticitet. Duoens avantgarde-mærke giver deres kollektioner liv ved hjælp af venner og familie fra den virkelige verden – et voksende miljø, der tæller alt fra artsy Bushwick teenagere til pensionister fra Chinatown. Echaus Lattas 2017 forår/sommer-kollektion kredsede om temaer som ritualer, bevægelser og forbindelser, og det gør deres nye reklamekampagne også. Den viser rigtige mennesker, der har rigtig sex. De meget forskellige par, der både er hetero og homo, blev fanget af den koreansk-tyske fotograf Heji Shin, mens de havde Eckhaus Lattas firkantede sweatere, løse skjorter, leggings med mønstre eller denim på – selvom tøjet måske sidder en anelse mere rodet på kroppene, end det gjorde på catwalken. Reklamerne spiller på, at sex sælger, samtidig med, at de vil vise et positivt billede af sex til de unge mennesker, som er mærkets publikum.

Hejis udgangspunkt var en tysk bog med seksualundervisning for teenagere, som hun tog billeder til i 2011. Hendes tidligere motiver har talt alt fra modeller og Miley Cyrus til dyr i zoologisk have, men hun var med det samme klar, da hun fik mulighed for at lave noget, der virkelig skilte sig ud, og var både NSFW og meget smukt på samme tid. Den tysk-koreanske fotograf er åbenbart enig med Eckhaus Latta i, at mennesker er lige så vigtige som produkter. Og så kan hun også godt lide en god gammeldags udfordring. Vi talte med Heji om at være teenager, finde modeller på de grå sider og hvorfor hun er ligeglad med, om folk synes, hendes værker er smagløse.



Hvordan opstod ideen med at bruge virkelige par, der har sex?

Ideen stammer fra et tidligere værk, jeg lavede for nogle år siden til en bog om seksualundervisning. Vi talte om forholdet mellem seksualitet og modereklamer, og jeg ville gerne gribe det an på en anden måde. De fleste reklamer for mode leger kun med sex – vi ville gerne vise sex så naturligt og direkte, vi kunne, indenfor den kontekst som reklamer nu engang stiller op. Tanken er ret interessant, fordi den kan fortolkes på så mange måder, både kritisk, ironisk eller bare voyeuristisk. Da først vi fik ideen, vidste vi slet ikke, om det var gangbart, så vi startede med en slags eksperiment.

Hvordan castede i folk til kampagnen? Var det svært at finde modeller?

En af Mike og Zoes venner, Sam Muglia, stod for casting. Et af parrene fandt vi på Craigslist. Da først vi begyndte at lede efter modeller, var det ret nemt.

Hvordan valgte I, hvad modellerne skulle have på?

De strikkede bukser er ret frække! Det skulle jo være så naturligt som muligt, så vi afprøvede ikke alle mulige forskellige kombinationer af tøj. Modellerne er ikke professionelle, og det var også meget nervepirrende for dem. I sidste ende var det vigtigste, at de følte sig tilpas, og at jeg ikke forstyrrede dem unødigt. I de fleste tilfælde valgte modellerne selv, hvad de ville have på.

Hvordan kan man sammenlige det mere traditionelle modearbejde, du plejer at lave, med den slags vovede projekter?

Projekter som bogen er i højere grad en oplevelse og et eksperiment. Resultatet er vigtigt, men processen er mere interessant. Traditionel modefotografi har et professionelt aspekt, hvor jeg kan bruge den indbyggede infrastruktur i branchen. Desuden er modefotografi langt mere fokuseret på temaer, og det kan jeg godt lide. Så det fede ved Eckhaus Latta-kampagnen var, at den havde begge dele.

Hvad var det, der i første omgang tiltrak dig ved at tage billeder til en bog om seksualundervisning for teenagere?

Det var en udfordring, da jeg blev spurgt. Dengang forventede jeg intet, og når man tænker på, at det handlede om seksualundervisning synes jeg faktisk, at det var et ret cool projekt. Det, som tiltalte mig, var, at jeg kunne vise sex på så mange forskellige måder som muligt. Men selve oplevelsen ved at tage billederne var det mest interessante ved projektet.

Hvordan så teenagerne selv på bogen med seksualundervisning?

Det er et stykke tid siden, men jeg kan huske, at forældre fortalte mig, at bøgerne blev ved med at forsvinde hjemme hos dem, selvom deres unger ikke virkede særlig interesserede i første omgang.

Hvilken indflydelse håber du, at projekter, som ser mere positivt på sex, har på unge mennesker?

Jeg har ikke nogen agenda med de her projekter. Hvis man synes, de har en mere positiv tilgang til sex, så er det fedt. Jeg har også set en del negativ kritik online på Eckhaus Latta-kampagnen, men hvis folk synes, det er moralsk forkasteligt eller smagløst, så er det også fint. Jeg har ingen forventninger til, hvordan det skal opfattes.

Hvordan mindes du din egen tid som teenager, og hvilken indflydelse har det haft på dit eget liv og dit senere arbejde?

Mine teenageår var meget frie og rebelske. Jeg hang ud med ældre fyre og prøvede at blive færdig med skolen så hurtigt som muligt. Da jeg endelig var færdig med at gå i skole, lavede jeg ikke noget i årevis, indtil jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at gå i skole igen og lære noget. Jeg tror, de år har påvirket mit arbejde i forhold til at have så åbent et udtryk som muligt.