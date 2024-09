Hvordan får en kult forældre til at slå deres børn ihjel?

Via Flickr-brugeren Rachel Elaine.

The World of Life kirken nord for New York er nu synonym med død. En teenager blev sidste mandag indlagt med livstruende skader. Lægerne troede først, at han var blevet skudt. Men det var 19-årige Lucas ikke. Han blev derimod tævet ihjel af sin kirkes menighed. Hans 17-årige bror Christopher blev udsat for et lignende overfald men overlevede.

Deres mor og far – Deborah og Bruse Leonard – var blandt de seks medlemmer af the World of Life kulten, der blev arresteret for overfaldene. Ifølge CNN ville brødrene vende kulten rykken, hvilket kan have været motivet bag de rituelle angreb. Efter han var blevet arresteret, begrundede Bruce Leonard det, at han havde tævet sin søn ihjel, med at hans drenge var mistænkt af kirken for at have forgrebet sig på børn, men politiet siger, at der intet grundlag er for påstanden.

Videos by VICE

Jo mere isoleret en gruppe er, jo større risiko er der for, at den slags vold opstår.



Bernadette Barton er professor i Sociologi. Hun forklarer, at “det der gør denne sag så anderledes er, at de lever så isoleret.” Ifølge Barton fører isolation ofte til misbrug. The World of Life kulten levede afsondret i en gammel gymnasiebygning, hvor menigheden boede, bad og opdragede deres børn fuldstændigt afskåret fra det omkringliggende samfund.

“Når en gruppe lever isoleret, er de ikke afhængige af et større samfund. Hvis de er en del af et hierarki, står de til ansvar for andre, og så er der større chancer for, at andre folk er opmærksomme på misbruget og skrider ind over for det. Jo mere isoleret en gruppe er, jo større risiko er der for, at den slags vold opstår.”