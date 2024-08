En stolt squirters bekendelser

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA



Første gang, Heidi Switch oplevede en sprøjteorgasme, kom den som en kæmpeoverraskelse. I dag har hun lært at sætte pris på oplevelsen som en måde at give slip på. Her er hendes historie, som fortalt til Sirin Kale:

Jeg bryder mig ikke om at planlægge sex – jeg kan bedst lide, når det kommer naturligt og af sig selv. Så den første gang, jeg fik en sprøjteorgasme, kom det som en stor overraskelse.

Jeg havde lige slået op med en kvinde, jeg havde været i langt forhold med. Vi var holdt op med at dyrke sex, længe inden vi slog op. Så begyndte jeg at date et par, og de fik mig virkelig til at føle mig tilpas i min egen krop. Jeg blev meget mere selvsikker. Jeg er en stor pige. Jeg har både strækmærker, åreknuder og appelsinhud, og jeg blev mobbet i skolen, fordi jeg har en stor røv. En dag tænkte jeg, Nu ‘owner’ jeg simpelthen bare min krop. Nu vil jeg være en sexgudinde. Fra den dag fik jeg et meget mere afslappet forhold til min krop, og det har betydet, at jeg slapper mere af.

Jeg lå og hyggede mig med føromtalte par i deres lejlighed. Vi havde sat musik på, bredt dyner ud på gulvet og tændt stearinlys. Jeg havde slikket og suttet dem i næsten to timer. Efter at have fået flere orgasmer rejste kvinden sig for at gå på toilettet, og så tænkte jeg, nu vil jeg også komme. Jeg førte min glasdildo op i mig selv, og det føltes helt fantastisk, fordi jeg havde ventet så længe på at blive penetreret. Da jeg endelig trak dildoen ud igen, skød en stråle af sekret ud af mig og henover gulvet.

Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det føltes helt fantastisk hele vejen ned af min skede. Jeg havde sprøjtet tværs over stuen og ramt skrivebordet i den anden ende. Jeg sagde, ”Hold da fast! Så du det?” Fyren og jeg rejste os for at undersøge væsken fra min krop nærmere, det føltes hverken som vand eller urin. Det føltes ligesom tynd sæd. Jeg havde måske i alt sprøjtet nok ud til at fylde et halvt shotglas.

En sprøjteorgasme er en ufrivillig refleksreaktion, der føles lidt som at tisse, men det gør man ikke. Jeg kendte godt til sprøjteorgasmer, før jeg selv oplevede en, men det var aldrig noget, jeg havde forsøgt at eksperimentere med. Siden den første gang har jeg erfaret, at jeg skal være helt utroligt ophidset, før det sker. Jeg kan mærke det ske, lige inden jeg sprøjter. Mærkværdigt nok – for mig i hvert fald – så sker det som oftest, når jeg har ægløsning. Jeg tror, det er, fordi jeg generelt er mere ophidset i den tilstand.

I dag er folk generelt mere bevidste om sprøjteorgasmer, sammenlignet med da jeg var ung. Internettet har spillet en stor rolle for mig i forbindelse med min læringsproces. Man lærer først rigtigt at forstå sex, når man taler med folk i anonyme chatrooms om, hvad de godt kan lide seksuelt.

Da jeg var 15, havde min bedste ven en kæreste, og hun betroede til mig, at når de var i seng med hinanden, begyndte hun ofte at tisse under samlejet. Dengang vidste jeg ikke, hvad det betød. Jeg spurgte, om det generede hende. ”Det er virkelig pinligt,” sagde hun. I dag tror jeg ikke, unge synes, det er så pinligt. Jeg tror, det er befriende for dem. Sexoplysning i skolen og samfundet generelt er meget bedre, end da jeg var ung. Dengang skulle man bare sætte et kondom på en banan. Det var helt bogstaveligt talt det eneste, man skulle.

Jeg bryder mig ikke om, at sprøjteorgasmen feticheres i mainstreamporno – der findes utroligt mange hjemmesider, der er dedikeret til det alene. Porno har en stor effekt på folks opfattelse af, hvordan kvindekroppen fungerer. I meget porno tisser de kvindelige modeller bare, fordi det er lettere end at få en sprøjteorgasme, og det ser godt ud – men det hele handler om at tilfredsstille den mandlige beskuer. Personligt foretrækker jeg pornofilm som dem, den feministiske filmmager Erika Lust laver.

Mine partnere elsker, når jeg får sprøjteorgasmer. Jeg dater både mænd og kvinder, og erfaring siger mig, at mænd godt kan lide idéen om, at det er en effekt af deres formåen. De kan godt lide at se det, fordi det er usædvanligt og ofte ikke noget, de har set før. Min kæreste er også en squirter, så det er en meget intim oplevelse, når vi begge får en sprøjteorgasme. Det er dejligt at kunne dele den oplevelse med en anden og samtidigt være helt okay med det og ikke frastødt over det.

Man skal ikke gå målrettet efter at opleve en sprøjteorgasme. Jeg prøver aldrig bevidst på det, jeg prøver heller ikke at kontrollere det, når det sker. Jeg omfavner bare oplevelsen. Der er mange folk, som fejlagtigt tror, at man kan sprøjte på kommando, men det kan man ikke. Man skal være super ophidset, for at det sker.

Hvis man er nysgerrig på sprøjteorgasmer, så er det en god ide at øve sig alene først. Få fat i et stykke sexlegetøj, der stimulerer G-punktet, og husk at lægge en masse håndklæder ud under dig på sengen. Hvis du har det, som om du skal tisse, så bare gør det. Du skal give slip. Hvis det føles dejligt, så bliv ved med det. På den måde kan du, når du finder ud af, hvad der virker for dig – om det er at sprøjte eller noget andet – vise en potentiel partner, hvordan det fungerer, og så kan det også være, de kan lide det.

Jeg har lært at acceptere de gode ting i tilværelsen; min krop, mit udseende og min evne til at få sprøjteorgasmer. Hvis man har forbehold overfor det eller er lidt bange ved tanken, skal man ikke gøre det. Jeg elsker min krop, fordi den er den eneste, jeg har. Hvis en partner synes, den er ulækker, så slår jeg op med vedkommende – eller prøver at oplyse dem, hvis det er en, jeg virkelig synes om.

Jeg sprøjter kun for min egen skyld. Der er ikke noget forkert i det. Det skal ikke være tabubelagt. Det er ikke unormalt. Jeg er en stolt squirter.