En sydkoreansk kunstner har smuglet pizzaopskrifter ind i Nordkorea på 500 DVD’er

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Munchies USA.

Udover sin forkærlighed for uniformer, udviklingen af atomvåben og løgnagtige historier om sine egne evner på golfbanen så var den afdøde nordkoreanske diktator Kim Jong-il også helt vild med pizza. Han drømte gennem mange år om at åbne en pizzarestaurant år og sendte landets bedste kokke til Napoli og Rom, så de kunne overbringe ham hemmeligheden bag den italienske pizzaioli. (”En af officererne, som kokken Ermanno Furlanis oplærte, bad læreren om at specificere, hvor langt olivenerne skulle placeres fra hinanden på pizzaen,” oplyser en artikel fra 2009 i The Guardian.) I 2008 åbnede Kim Jong-il w så sin længe ventede restaurant – der fik det opfindsomme navn ”Pizza Restaurant” – og importerede mel, smør og ost fra Italien, så han og de øvrige medlemmer af Nordkoreas elite kunne få et slice af den bedste (og eneste) pizza nord for Seoul.



Videos by VICE

“General Kim Jong-il har sagt, at folket også skal have mulighed for at smage nogle af verdens mest berømte retter,” udtalte restaurantens bestyrer Kim Sang-Soon i forbindelse med åbningen. Men totalitære diktatorer har det med at være fulde af lort, så restauranten – og al den dekadente pepperoni og ost – forblev ukendt land for langt størstedelen af den nordkoreanske befolkning. (Faktisk har mad helt generelt være ukendt land for mange nordkoreanere. I midten af 90’erne, mens Kim Jong-il drømte om pizzaer, led to millioner af hungersnød og fejlernæring.)

Kort tid efter Pizza Restaurant åbnede, besluttede den sydkoreanske kunstner Hwang Kim, at pizzaen ikke bare skulle være forbeholdt ”den store leder” og hans lakajer. Han begyndte at optage en række kortfilm, som, han håbede, kunne introducere nordkoreanerne for vestlig kogekunst – og give dem nogle kulinariske færdigheder i samme hug.

”I Nordkorea har man kun meget begrænset adgang til andre kulturer, hvis man er et almindeligt menneske – den adgang kontrolleres med hård hånd,” udtaler han til Deutsche Welle. ”Den politiske elite har visse privilegier naturligvis. Og nu var der pludselig et pizzeria i Nordkorea. Men det var et fåtal, der nød godt af det.”

I filmen, som kunstneren kalder ”Pizza for the People”, laver han et tankeeksperiment, i hvilket han forestiller sig et frit og demokratisk Nordkorea. De to mænd og to kvinder i filmene udspiller forskellige scener, herunder en, som handler om at lave pizza (faktisk laver de dejen fra bunden), en om at pakke kufferter og rejse ud af landet, en om at fejre jul og en om ”at lære, hvordan man mestrer popdans”.

”Det minder lidt om en blanding af en sæbeopera og en hjemmevideo,” siger Hwang Kim. ”Vi ville skabe en let stemning med en satirisk tone for at lære nordkoreanere om vestlig kultur og livsstil.”

Da filmene var færdige, brændte han dem på 500 DVD’er og delte dem ud blandt fem smuglere, som skulle fragte dem ind i det lukkede land. DVD’erne blev videredistribueret på det sorte marked, og selv om Hwang Kim ikke aner, hvor mange der har set dem, eller om smuglerne havde held med at få dem over grænsen, så fortæller han, at han har modtaget billeder og breve fra folk, som har lavet deres egne pizzaer efterfølgende.

Kim Hwang har for nylig præsenteret alle filmene i serien ved en festival i Heidelberg i Tyskland. Da publikum bagefter gik hjem, forbi det ene pizzeria efter det andet, må man håbe, at de indså, hvor heldige de er.