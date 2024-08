​En tabers guide til Copenhagen Fashion Week

Du er mere til rollespil i Rold Skov end Vibskov. Du er måske forvirret over, at vintage ikke er det modsatte af vinkældre. Derudover var du relativt indigneret, da Fendi sidste år valgte at rykke ind i et stykke fascistisk arkitektur i det sydlige Rom, oprindeligt bestilt af Mussolini som en del af den pompøse verdensudstilling i 1942.



Hvis du kan nikke genkendende til ovenstående, er du og jeg i samme båd: vi forstår ikke mode. Og for os, der siden barns ben har været den æstetiske sans foruden, kan den københavnske modeuge være lidt af et forvirrende fænomen. Siden i onsdags har købstaden været en slags dyrskueplads for slanke voguing-entusiaster, der defilerer frem og tilbage mellem modearrangementer af mere eller mindre avant-gardistisk karakter. Og med weekendens komme nærmer vi os nu kulminationen på festlighederne. Der er her tale om arrangementer, som de fleste keddeldragtsbærende plebejere hverken har adgang til eller interesse i. Det samme gælder naturligvis alle de seje, Mokaï-løse fester, der vægter italo disco over Dizzy Mizz Lizzy, og hvor det ikke nødvendigvis udløser en high five fra sidemanden, at du kan alle replikkerne fra Die Hard 4.0.

Videos by VICE

Men fortvivl ikke. Bare fordi du ikke er inviteret til ugens sidste happenings (moderigtige begivenheder red.), betyder det ikke, at du må undlade at afslutte modeugen med manér. Her er nogle råd fra en modetaber til en anden, om hvordan du bedst administrerer dit Evisu-beklædte korpus denne weekend.

HVOR DU SKAL FESTE

Det er ikke værd at græde over spildt soyamælk. Selvom en del af de bedste fester fandt sted onsdag og torsdag, er der stadig rigeligt med arrangementer i aften, som det ikke giver mening for dig at deltage i. Til gengæld er din gode ven Bjarke 100 p altid frisk på at hygge hjemme hos ham. En ideel start på aftenen kunne være at Just-Eate sig til lidt lækkert fredagssnask, knappe en kold flaskebajer op og for eksempel se I Love You, Man, der sendes på TV2 kl. 21. Derefter ligger verden for dine fødder. Der er altid muligheden at chille med en film til, hvis Bjarke altså er frisk, og ellers har du forhåbentligt været smart nok til at sende et par sms’er afsted til dine venner under filmen. Et spil meyer på Café på Hjørnet på Gammel Kongevej ligger lige for, og ellers har de bordfodbold på Flisen på Enghavevej. Du kan også invitere vennerne over og holde en lille privatfest, men det kræver nødvendigvis Bjarkes samtykke.

Når først du har valgt, hvordan aftenen skal forløbe, skal tempoet fastlægges. Står den på circle of death/king’s cup/rundt om flasken med ølbong-regelsættet, kan du se frem til en eksplosiv men kort aften. Det kan ganske rigtigt være grineren, men hvis du er mere i humør til en all-nighter, kan du altid høre bartenderen, om de serverer Vodka/Monster cocktails. Hvis ikke, er Vodka/Redbulls ligeså stor en hjælp til at strække din fredagsodyssé til de lyse morgentimer.

Under alle omstændigheder kan du se frem til en hyggelig aften i dine gode om end dårligt klædte venners lag.

HVAD DU SKAL HAVE PÅ

Du skal kun være sikker på én ting for at kunne svøbe din krop i de korrekte klæder: vejret. Selvom høj- og lavtryk ikke altid udgør det centrale tema på catwalken, er det ikke desto mindre det vigtigste for dig, når du i aften/i morgen skal ud og flotte dig i hovedstaden. Eksempelvis er din stormaskede, hjemmehæklede cardigan med påsyede AC/DC logoer formentligt ikke varm nok til at modstå februarkulden. Og selvom du ikke ligefrem lever af at se godt ud, ved du jo nok udemærket, at snotrand under næsen og kighoste ikke er det mest sexede i verden. Kombiner den eventuelt med en smart dunjakke i en skrap udsalgsfarve og andre praktiske tøjdele – elefanthue, luffer, halsedisse, muffedisse, skiundertøj eller lignende – for at undgå sygdom.

HVOR DU SKAL SPISE

Som tidligere nævnt vil typer som os formentligt foretrække at indtage føden inden for hjemmets fire vægge fremfor på D’Angleterre sammen med fashion a-lists som Remee – men derfor behøver det jo ikke være kedeligt. Der er rigtigt mange eksotiske take-out steder i København, eksempelvis er Amagerbrogade en kulinarisk honningkrukke, der giver dig det bedste af alle verdenshjørner, helt uden at du behøver at nærme dig Indre Bys fashionable adresser.

Skulle du vælge at lave mad selv, kan du nemt give hofretten et ekstraordinært pift ved at tilsætte visse moderigtige ingredienser (men husk at tjekke med Bjarke, om han er frisk på noget anderledes). Ingefær er for eksempel en fantastisk karakteristisk rod fra det sydlige Asien, der smager pivgodt i de fleste retter. Derudover kan granatæble give salater og lignende et frisk pift, og så skulle det endda være sundt for gravide.

HVILKE ARRANGEMENTER DU HELST VIL SES TIL

Hvis du stadig ikke fået set The Revenant, vil du blive glad for at høre, at den stadig går i biografen. Det er helt sikkert en film, der kommer til at blive talt meget om op til Oscar-uddelingen, hvor de som bekendt også går meget op i mode, så det kan være en god idé lige at få den set. Hvis du derimod også gerne vil vise vennerne din humoristiske side, har spoof-komedien 50 Shades of Black lige haft premiere. Den har ikke fået gode anmeldelser, men derfor kan den jo godt være sjov alligevel.

HVORDAN DU BEDST KLARER TØMMERMÆNDENE

Efter en lang aften, hvor du har eksperimenteret med forskellige smagsnuancer af Små Sure, kan morgendagen godt se noget anstrengende ud. Og hvad kan ellers være anstrengende (udover at skulle leve op til skiftende paradigmer inden for hvad der er trendy og smart)? At besøge familien. Slå to fluer med et smæk og besøg de gamle, der uden tvivl vil diske op med forplejning a la de gode gamle dage. Det afhænger naturligvis af, hvor godt et forhold du har til dine biologiske skabere, men har du behandlet dem godt, siden du flyttede hjemmefra, burde du have både hjemmebagte boller og hønsesuppe i sigte. Og selvom du ikke er meget værd ovenpå en aften fri for påklædningselitens nybrud, vil dine forældre stadig være ellevilde, hvis du gider hænge von Dutch kasketten hos dem over weekenden.