En tatovør forklarer, hvorfor hun fik sine øjenæbler tatoveret

Illustationer af Michael Dockery

Jeg er bestemt ikke en tilbageholdende person, men når det gælder min krop, så har ti års uddannelse og arbejde inden for medicin og kemi gjort mig rimelig tilbageholdende over for at spille hasard med min krop. Jeg har brug for mit gode helbred til at kunne fungere og nyde min fritid, så det giver jo ingen mening at sætte det på spil.

Ting, jeg afholder mig fra, er for eksempel at tage stoffer, få foretaget unødvendige kosmetiske operationer, have sex med folk, som jeg ikke er sikker på er sygdomsfri, spirituskørsel…..

Videos by VICE

…og at få mine øjenæbler tatoveret.

Det virker måske som en underlig ting at tilføje til listen, men øjentatoveringer får rigtig meget mediedækning for tiden. Den 19. februar legaliserede regeringen i delstaten New South Wales i Australien praksissen ved at tilføje den til en række ændringer i sundhedsloven. Regeringen har siden fået voldsom kritik fra både det australske Labour-parti og fra sundhedsfaglige, som mener at praksissen er farlig. Øjenlæge Dr. Chandra Bala beskrev det i Today Tonight-showet som værende “et skridt over grænsen” og “ikke det værd.”

Øjentatoveringer fungerer ved, at man sprøjter en lille mængde pigment opløst i væske direkte ind under bindehinden (øjets tynde øverste lag), så farven ligger imellem bindehinden og sklera – som er det hvide i øjet. Farven spreder sig mellem lagene, så det hvide bliver dækket permanent, selvom det som regel kræver flere indsprøjtninger at dække hele øjet.

Teknikken blev opfundet for knap ti år siden af en tatovør i Melbourne ved navn Luna Cobra, og efter de indledende forsøg på tre frivillige har han videreudviklet teknikken og tatoveret op mod hundrede mennesker.

Selvom ingen af Cobras klienter har oplevet bivirkninger indtil videre, så har teknikken inspireret et par efterlignere, som ikke er lige så omhyggelige med teknikken. Mange klienter har beskrevet kortvarige komplikationer såsom hovedpine og en slags pletter på tatoveringens omkringliggende væv. De beskriver også en øget lysfølsomhed, som følge af en for høj mængde pigment, der bliver indsprøjtet på én gang. Andre risici er for eksempel infektion, blindhed og endda at miste øjet. På sin hjemmeside advarer Cobra – muligvis for egen vindings skyld – mod de utrænede efterlignere, som tidligere har gjort klienter blinde ved praksissen: “JA, FOLK ER BLEVET BLINDE AF ØJENTATOVERINGER.” Man skal også have in mente, at eftersom proceduren er helt ny og eksperimenterende, så er langtidseffekterne stadig ukendte.

Jeg kunne ikke engang finde på at ryge en cigaret, så for mig virker øjentatoveringer fuldstændig sindssygt. Med alle de ubekendte og potentielle risici, hvordan kan nogen så finde på det?

Kylie Garth er piercer og håndtatovør med base i Perth. Hun piercede min næse sidste år, og hendes dygtighed, professionalisme og evne til at få mig til at grine på de rigtige tidspunkter hjalp mig virkelig til at føle mig godt tilpas. En anden bemærkelsesværdig ting ved Garth er hendes krop, som er et omvandrende kunstværk.

Ligesom mange andre, der dyrker kropsmodifikationer, så fortæller Garth mig, at hendes “mods” [modifikationer] er et udtryk for personlighed og en måde at skabe sin egen identitet. Selvom tanken om tatoverede øjenæbler var noget, hun lige skulle vænne sig til, så besluttede hun til sidst at gøre det – ikke kun, fordi hun synes, at “det ser fucking cool ud”, men også, fordi hun følte, at hun kunne holde de helbredsmæssige ricisi på et minimum.

“De gange, jeg har fået lavet piercinger, har jeg kendt personen, der lavede det, eller også blev det lavet på mit eget sted, så jeg ved, at alting er rent, og at personen har styr på sin teknik,” fortæller hun. Den eneste person, som Garth stolede på til at udføre sin øjentatovering, var Luna Cobra, som hun tilfældigvis arbejdede sammen med på det tidspunkt, og som hun havde set udføre proceduren med succes. Det var aldrig på tale at få en uerfaren tatovør til at gøre det, eftersom Garth ikke ville gå på kompromis med sin høje standard for de modifikationer, hun får lavet. “Der er så mange ting, der kan gå galt med øjentatoveringer. Man kan blive blind. Prøv lige at overvej, hvis jeg blev blind. Jeg ville være være fucked! Der er sgu ikke nogen forsikring, der dækker den slags.”

Selvom Garth ikke har oplevet nogle bivirkninger, så var jeg nysgerrig på, om hun havde overvejet eventuelle konsekvenser i det lange løb. “Det er kun en lillebitte smule væske [der bliver sprøjtet ind i øjet],” påpeger hun, inden hun skifter spor. “Jo, jeg var lidt bekymret, men jeg havde slet ikke hørt om nogle problemer. Der var ikke ingen af de første, der fik det lavet, der fik problemer.”

I løbet af vores samtale bliver det dog tydeligt, at det i højere grad er reaktionen fra andre mennesker end selve tatoveringerne, som udgør risikoen. “Når man er en alternativ kvinde, som ser mærkelig ud, så reagerer folk på gaden på underlige måder,” fortæller hun. “Nogle mennesker dømmer mig på forhånd, og måske kan det afholde mig fra nogle muligheder i fremtiden. Man risikerer også, at venner og familie ikke kan lide det og måske endda så meget, at de ikke har lyst til at være sammen med en. Det er allesammen virkelige bekymringer.”

Kylie Garth har talt sin sag, men jeg er stadig meget godt tilfreds med mine hvide øjne.

Mere fra VICE:

Her er de tatoveringer, som danske tatovører er mest trætte af at lave



Et indblik i Japans hellige tatoveringskunst



Fem danskere fortæller om kærestetatoveringer, de fortryder