En tilflytters guide til at finde bolig i København

Kender du nogen, der kender nogen? Altså en, der lige står og mangler en ny lejer til en 2V’er på Nørrebro til 4000 kroner om måneden? Nej, det gør vi heller ikke, for den slags lejligheder hænger ikke just på træerne på Københavns tilstoppede boligmarked. Til gengæld har du helt sikkert en vifte af hjemløse studiekammerater, der spammer dit Facebook-feed med tiltagende desperate udmeldinger a la: “Mangler fortsat tag over hovedet. Sig endelig til, hvis du hører om noget billigt” og “Sælger mit tøj – ALT SKAL VÆK – nogen der er friske på en ny roomie?”

Eller er det i virkeligheden dig, der sidder derude og belemrer folk med din boligjammer? I så fald er du tilgivet, for der er mange som dig, og det er (formentlig ikke kun) din skyld, at du er endt på et kollegie i Herlev med udsigt til drankerne på torvet frem for i den nyistandsatte taglejlighed med vue over Søerne, som du drømte om, dengang du stadig boede i Horsens.

Den simple grund til, at der er rift om de billige lejeboliger i Hovedstaden, er, at der snart ikke er flere af dem tilbage. I 2015 er gennemsnitsprisen på en to-værelses lejlighed i København røget op på 8.175 kroner om måneden, og går man på sider som lejebolig.dk, stiger prisen til 11.437 kroner om måneden for en 2V’er i brokvarterene.

Derfor er det tid til at tænke i alternativer, før du stifter gæld på størrelse med Lichtensteins BNP:

Det er den her slags rige golfere, du skal kysse røv på, hvis du ikke vil bo i en ølkasse under Knippelsbro. Via Flickr-brugeren Neville Wootton.

Netværket

Så er vi tilbage ved den allestedsnærværende “kender du en, der kender en”-Facebook-opdatering. Netværket kan være en vej til boligsucces, men succesen er tidsbegrænset (“Du kan leje mit værelse, mens jeg er i Thailand i uge 38+39”). Det koster dig paradoksalt nok netop dit netværk, fordi folk naturligvis bliver trætte af dit pis.

Nej, med netværk mener vi netværk-netværk. Som i din onkels rige “bekendte”, der havde held med en ejendomshandel tilbage i 80’erne og nu sidder på halvdelen af Vesterbros boligmasse. Han er derude, og du skal finde ham, charmere ham og frem for alt overbevise ham om, at det er dig, der skal have lejligheden og ikke de 586 andre, der står på ventelisten. Private udlejere er notorisk svære at få direkte adgang til, men når først du er inde i varmen, kan du på få måneder tage springet fra Ishøj til Istedgade uden at skulle indlogere dig på Mændendes Hjem.

Stemningsbillede fra forstæderne via Flickr-brugeren Sonny W.

Forstadsfinten

Huslejen i Vanløse er 42 procent billigere end i Indre By, så hvis du har lyst til at ofre 6370 kroner af din SU, så ligger Sallingvej og venter på dig med sine thaibordeller, hundefrisørsaloner og henkastede damecykler. Du kan selvfølgelig også tage det store spring og for alvor flytte ud af de københavnske postnumre. Vi har hørt rygter om etværelses-lejligheder helt ned til 2000 kroner, hvis du eksempelvis kan leve med at bo i Rødovre (men hvad er der så at leve for?). Det var i øvrigt denne forstadskommune, der i 2012 valgte at jævne to triste højhuse med jorden i forsøget på at forskønne en, skal vi sige, æstetisk udfordret bydel. Men bare rolig, der er stadig masser af Rødovre tilbage i Rødovre, og det hele kan blive dit kun seks stop med S-toget fra Hovedbanegården.

Tip: Lad gerne telefonen og andre værdigenstande ligge hjemme i Horsens, før du sætter kursen mod “Rødovres stolthed” og besigtiger din nye liebhaverdrøm af en 1V’er med brunt badeværelse og gåafstand til rygerklubben.

Boligforeninger

Hvis du er fire år gammel og læser det her, så spids ører nu: find din mor, og bed hende om at skrive dig op på en venteliste til en bolig i Københavnsområdet. Spol tiden tyve år frem og vupti, så har du faktisk chancen for at få anvist en lejlighed, som både er til at betale og leve i. Den direkte vej til VIP-status i boligforeninger handler om anciennitet, og derudover er der et par insider-tricks, der kan bringe dig endnu længere frem i køen. Du kan eksempelvis sørge for at ligge i skilsmisse, når du melder dig under de boligsøgendes faner.

Gode gamle Nordvest. Via Flickr-brugeren Charlotteshj.

Nybyggeri i Nordvest

Der var engang, hvor Nordvest var en trist og socialt belastet bydel domineret af førtidspensionister, blomsterhandlere og gaderøverier. Okay, det passer stadig ret godt på Nordlædervest, men i dag er der skudt en række smarte bygninger op med skinnende glasfacader og yndige småbørnsmødre, der stædigt hævder, at Nordvest er i forandring. Disse ambitiøse boligbyggerier er mestendels gamle fabrikker, der nu er omdannet til boliger for den kreative, lidt grænsesøgende klasse, der drømmer om højt til loftet og beton-chic atmosfære. Problemet er blot, at mange af lejlighederne er usælgelige og derfor udbudt som lejeboliger. Og det er her, du kommer ind i billedet som den desperate boligsøgende, du er. Der er faktisk en reel mulighed for at få fingrene i en “ægte ungkarlehybel med New Yorker-stemning”, som kun er et opkald fra at komme på forsiden af Bo Bedre. Det kræver blot, at du finder tre bofæller, som du kan splitte den månedlige husleje på 18.000 kroner med – men så får I også cykelafstand til eksotiske Utterslev Mose.

Grønjordskollegiet via Flickr-brugeren Malouette.

Kollegiet

Lad det være sagt med det samme: at bo på kollegie er præcis lige så rædselsfuldt, som det er billigt. Og nej, med kollegie mener vi ikke afvigelser som Tietgenkollegiet, Bikuben og Regensen, hvor både geografi og boligkomfort nærmer sig det acceptable for de få heldige, højrøvede førsteklasses kollegie-beboere. Overvejer du derimod seriøst at tage ophold på steder som Grønjordskollegiet aka “Selvmordskollegiet” eller fængselsnaboen Otto Mønsted, så er der et par ting, du bør vide:

1) Ejendomsretten er ophævet

Man skulle ikke tro, at din tupperware-boks med henkogte Netto-pastaskruer var noget værd, men i et kollegiekøkken gælder der andre normer. Intet er for ulækkert eller for usselt til at blive stjålet fra din køleskabshylde.

2) Det er et socialt mareridt

Der findes grundlæggende to tilstande på et kollegie. Enten er der en overgearet og hypersocial stemning, som bunder i en “vi er i samme elendige båd, så vi kan lige så godt få det bedste ud af det”-mentalitet, eller også er der det modsatte: En apatisk og stærkt asocial atmosfære, hvor den eneste interaktion mellem beboerne består i de daglige tyverier fra hinandens køleskabshylder.

Forældrekøb

Hvis du gerne vil have dig en billig treværelses i Elmegade, er første skridt at have rige forældre. Så gælder det ellers bare om at malke din velfortjente sociale arv og overbevise de gamle om, at deres kærlighed bedst måles i kvadratmeter. Hvis det ikke får tegnebogen på gled, hjælper det at tage mægler-kasketten på, thi det nuværende ejendomsmarked er fyldt med enestående investeringsmuligheder – hverken Christianshavnerlejligheder eller dit barns hengivenhed taber nogensinde værdi. Desuden er det strategisk klogt af dine forældre at opbygge en vis skyldfølelse i deres børn, der jo som bekendt er deres eneste forsvar mod at blive skibet afsted på plejehjem i deres livs efterår.

Eneste ulempe er, at du vil føle dig uden for den kammeratlige jamren over udvalget af skodhybler, som er limen, der forener alle tilflyttere. Den ensomhed kan dog som regel kureres ved et dyp i et karbad på løvefødder.

Ryk ind hos en ven – og tjek aldrig ud

Vi har alle sammen minimum én ven, der er et impulskøb på Amazon væk fra at blive permanent-couchsurfer. Og med den rette indstilling kan du blive den ven. Det er klart den billigste løsning på din hjemløshed og kræver sådan set kun, at du er gearet til at være et kæmpe røvhul over for din vært. Flyt ind med løftet om, at du “bare skal bruge et par dage til at komme på benene”, få koden til internettet og forlæng dit ophold på ubestemt tid. Her er skyldinducerende ros det bedste værktøj til at holde din værts tålmodighed intakt: “Du var den eneste, der var der for mig, da jeg var helt nede. Det glemmer jeg aldrig” og “Du er virkelig bare et godt menneske, ved du det?” På den måde kan man leve fyrsteligt i slaraffenlandet af gratis køleskabsbuffeter og bugnende Playstationsamlinger uanset hvor meget på røven, man er.

Billede via Flickr-brugeren brucemybrother.

Vandrehjem

Hvis alt fejler, kan du altid genopleve “folkerens” lejrskoleminder ved at tjekke dig ind på vandrehjem. Kun fire kilometer syd for byen kan du f.eks. gøre Danhostels gemakker til dit hjem for kun fem tusinde om måneden. Du deler godt nok værelse med fire midaldrende fædre med ægteskabsproblemer, og toilettet er på gangen, men det er en del af den særlige charme, der kendetegner vandrehjem. Derudover sætter de kolde bade gang i blodomløbet og ligeså med Sydamagers forfriskende natur, så hvis du tænker over det, er det faktisk en af de bedre muligheder sammenlignet med den åbne kloak, der er Københavns boligmarked.

