En udførlig analyse af den mest liderlige juleudsmykning nogensinde

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE CA

Vi har alle sammen et forhold til vores lokale indkøbscenters juleudsmykning. Omdrejningspunktet er som regel et gigantisk juletræ eller en sagesløs skuespiller, som er blevet hyret til at give den som julemanden foran en flok stortudende, sukkerproppede børn.

I visse tilfælde vader man forbi og tænker, ”nå, de har virkelig ikke brugt ret mange dadler på lortet i år”, inden man stikker høretelefoner i ørene i håb om at drukne tonerne af ”Last Christmas”, der kører på repeat over centeranlægget.

Men når det er sagt, så skal du helt sikkert tjekke den juledekoration ud, der pryder Tynwald Mills indkøbscentret på Isle of Man i år – der er en selvstyrende ø i det Irske Hav, men under den britiske krone – for det er i en klasse helt for sig selv:

Dyrk det lige i al sin storhed.



Bjørnene ser ud til at være blevet linet op af ham den evigt liderlige knægt, du gik i ottende klasse med – du ved, ham der altid arrangerede sin søsters Barbie-dukker, så de lå med spredte ben, og placerede Ken i mellem dem. Han havde en hel perlerække af hits, den dude – missionærstilling, cowgirl, bunkenpuleren, men den største – sexstillingernes Rolls Royce – var selvfølgelig doggystyle.

Forestil dig nu, at den fyr på en eller anden måde har fået lov til at give sin fantasi frit spil i et indkøbscenter med al juleliret.

Til de af jer, som ikke fanger det subtile billedsprog her, så får du lige en hjælpende hånd. Hvis du kigger godt efter, så ser du, at den ene bjørn er i gang med at kneppe den anden.

Kan du se det? Okay, cool. Så lad os lige overveje de ting, du ikke ser på billedet herover.

I hjørnet står der en liderlig lille lurerbjørn, som er med på en kigger. Man kan nærmest høre ham hviske til lyden af skinkerne, der klasker mod hinanden: ”Det er godt, Frank. Du ved lige, hvordan hun skal have den”.

Og her, fra en anden vinkel, ser man, hvordan juletræet fungerer som buttplug:

Har du svært ved at se det? Siri, forstør billede!

Fandeme så, giv den gas, sexbjørne.

Vi er selvfølgelig ikke de eneste, som har spottet de erotiske bjørne og lagt billeder og videoer ud på nettet i en fart. Nogle mener, det er verdens bedste juleudsmykning nogensinde, mens andre fyrer deres bedste Poul Thomsen-vittigheder af. Desværre besluttede indkøbscentret på Isle of Man, som selvfølgelig også har fået en masse klager, at fjerne bollebjørnene. Efterfølgende har man lavet om på udstillingen og undskyldt til offentligheden.

”Vi vil gerne takke vores kunder, der har fundet julestemningen lidt for intens i år, og kan garantere, at udstillingen nu har fået en anden udformning,” skriver man i et opslag på Facebook. ”Vi er kede af, hvis vores meget interaktive udstilling har forarget nogen.”

Opslaget er tagget med #nightattheshoppingcentre og #naughtybear.