En uhyggeligt stor del af den amerikanske ungdom er i tvivl, om jorden er rund

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

I denne uge offentliggjorde opinionsselskabet YouGov en undersøgelse, hvor de spurgte 8215 voksne amerikanere, om de tror, jorden er flad. Selvom der er tale om en latterlig og tydeligvis falsk konspirationsteori, er forestillingen om en flad jord underligt nok blevet til en lille, men holdbar bevægelse de seneste år. YouGov kom frem til, at 84 procent af de adspurgte “altid har troet, at jorden var rund”, mens 5 procent altid har troet, den var rund, men er begyndt at tvivle. 2 procent plejede at mene, at jorden er flad, men er nu i tvivl, og 7 procent sagde “ved ikke”.

Videos by VICE

Det mest alarmerende tal er, at kun 66 procent af de 18-24 årige svarede, at de altid har vidst, at jorden er rund, og det er en ret vild statistik at forholde sig til, når man bekymrer sig om planetens fremtid – lige gyldigt hvilken form, du forestiller dig, den har.

Egentlig er resultatet ikke så overraskende. Meningsmålinger, der stiller helt basale spørgsmål, kommer tit frem til nogle hovedrystende resultater. Eksempelvis den fra sidste år, der viste, at 7 procent af den voksne befolkning i USA er overbevist om, at kakaomælk kommer fra brune køer, eller undersøgelsen fra 2012, der viste, at en fjerdedel af amerikanerne tror, at solen bevæger sig rundt om jorden. Men stadig. Måske blev folk forvirrede, da de svarede på spørgsmålene. Måske tog de bare pis på det hele. Eller måske blev de i tvivl om jordens form og kakaomælkens oprindelse, netop fordi der blev spurgt ind til det. Når det kommer til YouGovs undersøgelse, er det svært at regne ud, hvorfor så mange har svaret “ved ikke.”

Det er også værd at bemærke, at resultatet affødte en del elendige overskrifter som: “En tredjedel af alle millenials er ikke sikre på, om jorden er rund” eller “Kun to tredjedele af de amerikanske millenials tror, jorden er rund.” For det første betyder millenial ikke længere “ung person” (skud ud til alle de andre gamle millenials), og for det andet svarede hele 16 procent af de unge “ved ikke”, og så kan vi jo egentlig ikke konkludere noget om deres holdning. (4 procent af dem under 25 har altid troet, at jorden var flad, og det tal må indbefatte nogle trolls.)



Men det ændrer ikke det faktum, at der faktisk er rigtige mennesker, der tror, at jorden er flad. Det var rapperen B.o.B., der gjorde teorien populær. Nu skyder folk sig selv afsted i hjemmelavede raketter for at “bevise det”. Selv basketstjernen Kyrie Irving, som har så mange penge, at han kunne hyre en ekspert på området, tror åbenbart også på det. Hvad fuck sker der for det?

Hvis man tror på, at jorden er rund, kræver det, at man stoler på eksperter. Det er de færreste, der har sejlet jorden rundt ligesom Magellan eller set på jorden fra rummet eller bare kigget på det relevante matematik, der forklarer tidevand, tyngdekraft og så videre. Vi ved, at jorden er rund, fordi vi har tillid til, at den samlede hær af eksperter siden romerriget umuligt kan tage fejl. Problemet er, at tilliden til eksperter svinder – folk stoler ikke på institutioner og eksperter på samme måde, som de tidligere gjorde, og de stoler slet ikke på medierne. Samtidig er der algoritmer, som eksempelvis YouTube’s “related videos,” der viser folk information, som er ekstrem og potentielt mindre troværdig.

Som et eksperiment har jeg ligge googlet “er jorden rund” i Chromes Incognito-mode og klikket på den første video, der dukkede op. Det var en forklarende video fra den populære YouTube-kanal Vsauce, der rigtigt nok viser, at jorden er rund. Men det tog mig kun to klik, fra jeg var på rette spor, til jeg endte på “Worlds Beyond The South Pole (Hidden Lands?),” som er en 21 minutter lang video i lav kvalitet, der stort set ikke giver nogen mening, men alligevel har over 200.000 views. Kanalen har 10.000 subscribers og er ejet af en bruger ved navn “Jayson,” der også har lagt mange andre lignende videoer op. Hvor mange af den slags videoer skal man se, før man skifter fra “har altid troet, at jorden er rund” til “ved ikke”? Hvor mange mennesker er endt så dybt nede i et hul? Og hvordan får vi hjulpet dem op igen?