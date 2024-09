En visuel guide til at forbedre sikkerheden i dit køkken

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i maj 2014

Jeg har lige gennemført et såkaldt “førstehjælpskursus”, og det fik mig til at indse, præcis hvor dum jeg har været hjemme i mit køkken her på det seneste! Men forstår du dig lige så lidt på køkkensikkerhed som jeg gjorde, skal du ikke være bekymret. Du skal bare lære den her praktiske checkliste, som jeg har sammensat, for så bliver dit køkken både rent og sikkert på ingen tid.

Alle fotos af Chris Maggio

Male Chef Køkkensikkerhed 101: Den her er der ikke så meget tvivl omkring — STYR UDEN OM KOMFURET! Damp er varmt vands mere faretruende fætter. Spærrer man farlige områder af, kan man reducere kontakten med den slags ondsindede em.

LAD VÆRE MED AT BLIVE KVALT. Alle måltider skal skæres ud i meget små stykker, så man undgår trafikprop i luftvejene. Dette inkluderer selvfølgelig også forretter, tilbehør og dessert.

Den forkerte ingrediens kan ruinere et måltid eller være dødbringende for dig og dine gæster. Sørg for, at du har helt styr på alle allergier i selskabet, og vær sikker på, at du har anskaffet dig alle de korrekte ingredienser, før du forlader supermarkedet.

Køkkenvasken er en beskidt vandportal. Hænder rører den, voksne spytter i den, babyer bader i den. Lån denne klassiker fra barberen, så du kan rense alle dine køkkenredskaber med kemi, uden at de skal i nærheden af vasken.

Her et et faktum: Kød er et bakteriekanvas. Håndter det med ypperste forsigtighed, indtil du har kastet det på grillen og givet det fuld hammer med varmen. Brænd det sprødt, og knas dig gennem de rene proteiner.

Du låser helt sikkert din cykel, så den ikke bliver stjålet, så hvorfor efterlader du dine krydderier fuldstændigt ubeskyttet? Salt og peber er særligt efterspurgte lige nu, og deres værdi er skudt i vejret, hvilket gør dem fristende for langfingrede typer.

Gå aldrig glip af noget af det, der foregår i køkkenet. Sæt videoovervågning op. Det dræner måske nok din bankkonto lige her og nu, men jeg lover dig, at det vil være investeringen værd på længere sigt.

Til sidst skal du selvfølgelig spendere kroner på sikkerheden under middagen, så du sikrer dig, at “ingen kan fucke med dig”, mens du spiser. Det er livsvigtigt, at dine middagsgæster gennemgår et grundigt sikkerhedstjek, inden de sætter sig til bords med din elskede familie.

