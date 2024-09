​Endelig en god grund til at sperme på din iPhone: Den kan nu teste din sæd

Billede af Joselito Briones via Stocksy

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly

Smartphones er efterhånden blevet uhyggeligt smarte. Med den rigtige app kan du nu fange Pokémon, møde en, du kan score, mens du fanger Pokémon, lave heksekunst og måle din ægløsningscyklus. Nu har teknologien bragt os endnu tættere på at gøre din mobil til et håndholdt sundhedscenter.

Som besøgende docent på University of Illinois i Chicago har den japanske forsker Yoshitomo Kobori udviklet en måde for mænd at måle deres sædkvalitet ved hjælp af dit spartphone-kamera og en specialudviklet, mikroskopisk linse. Det eneste, man skal, er at tilslutte linsen til sin telefon, dumpe en sædprøve på den, tage en video af processen, hvorefter optagelsen sendes til et laboratorie for at blive analyseret. Det kan gøres hvor som helst (sådan da), og linsen er forholdsvist billig.

At komme på sin telefon med vilje virker måske en smule akavet, men Kobori siger, at han har opfundet værktøjet, fordi alternativet er værre. “Mænd synes, at fertilitetsundersøgelser er pinlige, ubelejlige, uværdige og spild af tid,” udtalte han i en pressemeddelelse. “Vi har brug for en hjemmetest”.

Gail Prins har som professor i urologi på University of Illinois College of Medicine også arbejdet på projektet. Hun siger til Broadly, at mænd i hele verden har behov for diskrete fertilitetstests. Det er rigtigt, at mænd hader at gå til lægen. “Nogle mænd synes, det er pinligt at tale om frugtbarhed. De tror, at det siger noget om deres mandighed, hvis de er infertile,” siger hun og fortsætter: “Kvinder har ikke så stort et problem med at få foretaget en fertilitetsundersøgelse.”

Hjemmeprøver er også belejlige, da sædprøver skal foretages på et specialiseret laboratorie, som kan ligge langt fra folks bopæl. Men med Koboris opfindelse er dette ikke længere et problem, da langt de fleste har en smartphone. “Det giver alle muligheden for at interagere med en specialist frem for en praktiserende læge, der ikke har nødvendige viden,” siger Gail Prins.

Dr. Yoshitomo Kobori. Billede af Roberta Dupuis-Devlin/UIC Photo Services

Vi har oplevet en del sædanalyser fra lokale hospitaler, der slet ikke stemmer overens med de resultater, vi når frem til på vores eget laboratorie. Der er behov for at få mere præcise analyser, og her kommer opfindelsen til sin ret,” siger hun.

På Gail Prins’ laboratorie modtager de nu videoer af sædprøver, som Koboris patienter har taget med telefonen, dog befinder metoden sig stadig i testfasen. “Vi har sammenlignet denne metode med traditionelle sædprøver, og resultaterne er sammenlignelige,” siger hun. “Vi kan med det samme se, om sædkvaliteten ligger et sted, der associeres med frugtbarhed, og vi kan omgående analysere, om sædcellerne svømmer i et mønster, der stemmer overens med et fertilitetsmønster. Vi er nået dertil, hvor vi er sikre på, at dette vil kunne give en umiddelbar fertilitetsmåling, der peger patienter og læger i den rigtige retning.”

