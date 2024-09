Hoverboard-banditten har begået den mest geniale forbrydelse i menneskehedens historie

Et ægte menneske / og en vaskeægte helt

Mange hævder, at den mest geniale forbrydelse nogensinde blev begået, da den mystiske og ukendte slyngel D.B Cooper hijackede et fly, afpressede den amerikanske regering for $200.000 (1,36 millioner kroner) og sprang ud i faldskærm et sted over staten Washington og forsvandt sporløst. Andre mener, at det var diamantkuppet i Antwerpen i 2003, hvor tyvene slap afsted med juveler og ædelsten for over 680 millioner kroner. Men det er ikke rigtigt. I tager alle fejl. Det her er den mest geniale forbrydelse nogensinde.

Din ynkelige, dødelige hjerne kæmper måske for overhovedet at kapere, hvad det egentlig er, der foregår her, men det her er jo også den mest originale forbrydelse, der nogensinde er begået. Vi er velsignet med en fremtidsforbryder, der er som sendt tilbage gennem et ormehul fra 50-60 år ude i fremtiden til en lille, intetanende kiosk, som han frarøver en ramme billige energidrikke. Det er en genistreg af hidtil usete dimensioner; en forbrydelse der radikalt redefinerer hele konceptet om kriminalitet.

Her er hvad der sker. Der er en mand, som jeg fremover udelukkende vil betegne som ‘Den kommende Konge af Verden’, der nonchalant glider ind i en kiosk på et hoverboard, samler en kasse med 24 generiske energidrikke op og legende let bevæger sig tilbage mod udgangen uden at bevæge kroppen eller fortrække en mine. Han stopper i et kort øjeblik, tavs, stærk og trodsig for derefter at lave en afslappet pirouette og forsvinde ud af butikken og videre ned ad gaden. Det kan godt være, der ikke bliver uddelt priser for årets bedste forbrydelse, men vi burde i det mindste præmiere årets bedste kriminelle filmklip. Efter al sandsynlighed burde dette 18-sekunder lange CCTV-klip i princippet kunne vippe DiCaprio af pinden til næste Oscar ceremoni.

Spørgsmål. Så mange spørgsmål. Det største af dem: havde Den Fremtidige Konge af Verden planlagt det her på forhånd, eller fandt han bare spontant på det? Jeg ville nu vove den tese, at han ikke anede hvad han lavede, før han var i øjeblikket – syv sekunder inde, når han retter blikket mod de to kioskmedarbejdere, der går direkte imod ham – først der går det op for ham, at han er ved at stjæle rammen. Der går det også op for ham, at han ved at lave det mindste vip med sine fødder kan flygte fra dem uden så meget som at få sved på panden. Det er i det øjeblik, at han bliver klar over Swagway’ens sande potentiale for simultan hastighed og listighed og udnytter det til fulde.

Min teori er ret simpel. Den bygger næsten udelukkende på, at ingen på kloden ville lægge så meget tid, energi og planlægning i at stjæle en kasse billige energidrikke i stuetemperatur fra en kiosk. Nu til dags er discount energidrikke ligesom toiletpapir eller tandpasta. Eller afløbsrens. De tjener et formål og kan erhverves på stort set hvert et gadehjørne. Den billige energidrik er så udbredt og prosaisk en genstand, at den simpelthen ikke kan stjæles med andet end spontan tyverilyst drevet af YOLO-ånd og banebrydende hover-teknologi.

Der er også en betydningsfuld visuel metafor at finde her. Det sker 11 sekunder inde, når de to kioskmedarbejdere i deres matchende fleecetrøjer er i tvivl, om de skal løbe efter den Fremtidige Konge af Verden eller ej. Et hoverboards bevægelseshastighed kan nemlig være svær at vurdere. Vi jogger stadig alle sammen akavet rundt og prøver at følge med. Og her har vi de to ydmyge, teknologisk uerfarne herrer, der ikke ved om de skal jagte ham eller ej. Som de danske soldater, der modigt cyklede til kamp mod nazisternes kampvogne, ved de simpelthen ikke, hvad de er oppe imod.

Det her er en god måde at afslutte året på. Vi har på en eller anden måde udviklet det her fantastiske stykke billig teknologi, der lader os glide letsindigt men målrettet gennem menneskemylderet som en elegant haj på rov efter ludbillig koffeinsaftevand og moonwalke ud af en kiosk med dem, som var det det nemmeste i verden – og det er i bund og grund en god ting. Det er sådan her vi bør huske 2015: ved en modig pioner, der redefinerede kriminalitet en kasse energidrik af gangen. Gud velsigne dig, Hoverboard Energidrik Bandit. Gud velsigne dig, og glædelig jul.

Med bidrag af Alfred Maddox

