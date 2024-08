Engelsk fodboldholds nye trøjer får spillerne til at ligne hotdogs

Den her artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

I professionel fodbold kan det være svært at ignorere de ofte gigantiske firmalogoer, der pryder holdenes brystkasser og ærmer. Trøjesponsorer er big business. For eksempel betaler bilfabrikanten Chevrolet hvert år 53 millioner britiske pund (cirka 440 millioner kroner) for at have sit logo stående på Manchester Uniteds trøjer.

Men et amatørhold fra Nordengland kan også være med. Bedale AFC har fået nye trøjer, der får dem til at ligne store hottere. Og det er ikke bare et tilfælde. Holdets nye trøjer er blevet sponsoreret af pølsefabrikanten Heck Foods fra North Yorkshire, og er designet så trøje og shorts tilsammen ligner en stor, ristet hotdog med sennep og ketchup. (Holdets målmand bliver den eneste, der ikke kommer til at spille i hotdog-design. Han kommer til at ligne en grill istedet.)

“Hér er vores nye hotdogtrøje,” fortalte klubbens formand Martyn Coombs til BBC Look North. “Det er vel basalt set en pølse i et brød pyntet med et Crick og Watson-inspireret DNA-mønster bestående af ketchup og sennep, der går igen på både trøje og shorts. Tallene på ryggen er skrevet i pølser, og her finder man også vores nye motto ‘You’ll never pork alone.’”



Det er faktisk ikke første gang, at klubben har båret pølseinspirerede trøjer. De har også tidligere båret en trøje sponsoreret af pølsefabrikanten, der, afhængigt af hvem man spurgte, var et stort hit. Trøjerne blev omtalt på TV og på nettet, og holdet blev også omtalt af magasinet “Pig World”. Sidst endte trøjen også med en syvendeplads i en afstemning om den værste fodboldtrøje nogensinde. (“Vi er meget opsatte på, at ende i top tre over de værste trøjer med det nye hotdog-design,” sagde holdets assistenttræner Ian Richardson til Northern Echo.)



Klubben håber på, at de nye uniformer vil være mindst lige så succesfulde som sidste års trøje –både på og udenfor banen. Bedale vandt den allerførste udgave af North Riding Football League Division One, og salget af de originale pølsetrøjer indbragte næsten 145.000 britiske pund (cirka 1,2 millioner kroner) til kampen mod prostatacancer.

“Som amatørklub er vi afhængige af, at storsindede lokale virksomheder sponserer os, og så er sundhed og fitness også altafgørende,” udtalte Coombs. “Før i tiden er vi blevet sponsoreret af Halls Fish and Chips fra Bedale, R & R Ice Cream fra Leeming Bar og nu af Heck Sausages, så det er klart, at vi anser vores kroppe for at være vores templer.”

Selvom reaktionerne på den nye trøje har været overvejende positive, var der alligevel en enkelt fan, der blev voldsomt stødt. “Den er forfærdelig,” tweetede han. “Der skal da ikke ketchup på en hotdog.”