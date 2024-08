Engelsk politi jager en øltyv, der ligner Ross fra ’Venner’

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Politiet i England jager i øjeblikket en øltyv, og det eneste spor, de tilsyneladende har at gå efter, er, at han på en måde ligner Ross Geller fra Venner.

I tirsdags offentliggjorde politiet i den engelske kystby Blackpool et billede på Facebook af David Schwimmer-lookaliken, som lusker afsted med en kasse øl i favnen, i håb om, at nogen ville genkende forbryderen.

Og det gjorde masserne på internettet i den grad – det var bare ikke helt, som efterforskerne havde regnet med. Det oprindelige opslag på Facebook blev oversvømmet med over 125.000 kommentarer, der hovedsageligt var jokes baseret på Venner, teorier om Ross’ dobbeltgænger samt en genoplivning af det klassiske skænderi om, hvorvidt Ross og Rachel holdt pause fra hinanden, da Ross bollede udenom.

Offentlighedens sikkerhed er naturligvis politiets førsteprioritet, og derfor advarer en kommentator om, at hvis tyven er bare noget nær lige så god til kampsport som Ross, skal man tage sig i agt.

En anden påpeger, at hvis Ross havde planer om at stjæle øl, ville han nok bede sine venner om hjælp – de fleste af dem har allerede aliasser.

Ross har tidligere haft pause-relaterede problemer, så det giver god mening, at tyven står i samme situation.

Seriens temamelodi inspirerede også en masse genrevittigheder. Du skal kun læse kommentarerne herunder, hvis du er forberedt på at have “I’ll Be There for You” af The Rembrandts i hovedet resten af dagen.

Taget Ross’ evne til at vurdere rumlige forhold i betragtning – han, Chandler og Rachel havde som bekendt svært ved at få en sofa op af trappen – blev det også påpeget, at forbryderen måske havde svært ved at balancere sit tyvegods.

Hvorvidt de mange kommentarer rent faktisk kommer politiet til gavn i jagten på øltyven – eller bare distraherer dem fra at passe deres arbejde – vil tiden vise. Under alle omstændigheder tager myndighederne i Blackpool sagen alvorligt. De har allerede bekræftet, at David Schwimmer ikke kan have begået forbrydelsen.

”Mange tak for alle henvendelserne,” skriver politiet. ”Vi har efterforsket sagen grundigt, og vi kan bekræfte, at David Schwimmer var i USA på gerningstidspunktet”.

David Schwimmer selv har også kommenteret på sagen med en video, hvor han beviser en gang for alle, at han var i New York, da forbrydelsen fandt sted: