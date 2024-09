Enorme kugler af guld, kobber, platin og bittesmå diamanter i Sydafrika

Hvis du synes, debatten om EU, politikerlede og flygtninge fylder meget herhjemme, så skulle du høre, hvordan de taler om minedriften i Sydafrika. Det virker som en naturlov, at hvis en debat er vigtig nok og strækker sig over tilpas lang tid, så vil det til sidst kun være de mest dedikerede internetkrigere, der kan følge med. Og det er jo en skam, for så kan politiske eller økonomiske skurke vente på, at den brede befolkning glemmer deres møgsager, og så kan de slippe ustraffet. Det kæmper sydafrikaneren Dillon Marsh mod med sin fotokunst, og frem til den 2. august kan han og andre kunstnere fra det afrikanske kontinent opleves i Øksnehallen i København. Udstillingen hedder Africa Reframed.

Minedriften i Sydafrika er en af hovedårsagerne til landets velstand. Industrien har gennem århundreder finansieret landet og gjort koloniherrer og entreprenører enormt rige. I dag tegner minedriften sig for lidt under en femtedel af landets BNP, men en meget større andel af landets skandaler og konflikter. Historier om underbetalte migrantarbejdere, der bliver slået ihjel, hvis de ikke makker ret, er ikke unormale. I 2012 dræbte politiet 34 personer under en strejke i nærheden af en mine i den nordlige del af landet.

Men Dillon Marsh’ projekt handler ifølge ham selv ikke om at tvinge en holdning ned over nogen. Han vil bare gerne have dig til at tænke. Jeg møder ham i København til en snak om, hvad hans billeder egentlig går ud på.

VICE: Der må være mange, der spørger dig, hvordan du laver de her billeder, men er det dét, som er mest spændende at tale om?

Dillon Marsh: Nej. Jeg tror, det største emne er, at minedriften har haft så stor indflydelse på Sydafrikas historie på godt og ondt. Det er helt åbenlyst, at der er kommet enormt meget rigdom ud af industrien. Den har virkelig formet økonomien og de sociale strukturer i Sydafrika. Men der er et stort problem med migrantarbejdere for eksempel. Det er som regel unge mænd, som skal flytte langt væk fra deres familier for at udføre meget hårdt og farligt arbejde, som de ikke bliver betalt særligt godt for. Samtidigt er det også vigtigt at kigge på de omkostninger, det har for miljøet. Jeg synes, minerne ligner ar i landskabet.

Hvorfor har du fået billederne til at se så majestætiske ud?

Jeg synes, minerne i sig selv er meget intimiderende og meget storslåede. Det er nærmest som et makabert blik tilbage i tiden, hvor vi lagde en masse kræfter i at lave de her enorme projekter. Det er svært ikke at få minerne til at se grandiøse ud, især når man som jeg tager billeder med en hvidvinklet linse. Jeg kan godt lide at lave billeder, der ser lækre ud, også selvom det er noget, der er uattraktivt, som en mine jo er. Jeg tror også, det sælger godt. Hvis jeg tog grimme billeder af grimme miner, så tror jeg ikke, at det ville blive udstillet.

Det handler ikke kun om at lave billeder med en rolig horisontallinje eller at undgå uligevægt i den ene side af billedet. Det skal være æstetisk og roligt. Det er også en af grundene til, at der ikke er nogle mennesker på mine billeder. Jeg tager menneskene ud af ligningen og efterlader kun, hvad vi har skabt.

Men du vil altså ikke påtvinge en holdning om mineindustrien?

Nej – altså, jeg vil gerne have at folk er opmærksomme på den, det er åbenlyst. Noget, jeg personligt er bekymret over, er, at mange af minerne på tværs af Sydafrika nu er uden ejer. Ejerne er simpelthen forsvundet, og så er der ingen, der bliver holdt ansvarlige for dem. Det tvinger regeringen til at rehabilitere minerne og få dem til at blive en del af naturen igen og gøre dem sikre og så videre. Men det tager virkelig lang tid. Det er også en del af projektet at forsøge at understrege, at det er vigtigt at tage ansvar for minerne også i fremtidige projekter.

Jeg synes, det er vildt interessant, det du siger med at tage billeder uden mennesker, men af vores menneskeskabte ting. Kuglerne kunne jo kun eksistere, hvis de blev skabt af mennesker, intet ville se sådan ud i naturen.

Præcis! Men det ville også være umuligt for os at skabe dem i praksis, fordi man ikke ville kunne samle så meget guld sammen på ét sted for eksempel. Guldet bliver spredt over hele verden som smykker eller i computere, det samme med diamanter, som også bliver brugt til produktionsmæssige formål, men diamanters værdi er nærmest kun fastsat kunstigt af smykkeindustrien.

Men de mange penge har ikke gavnet hele befolkningen?

Nej, og det er jo det, det handler om. Mineindustrien har genereret et enormt boost til at bygge og udvikle byer såsom Johannesburg, men der kommer ikke særligt mange penge til den almindelige sydafrikaner.

Så der er mange penge i at drive miner i Sydafrika. Er der mange penge i at tage billeder af miner i Sydafrika?

Der er en lille smule penge i det, men det er stadig i begyndelsesfasen, men nu må vi se. Jeg har udstillet et par steder i Sydafrika før, men det her er første gang, jeg udstiller i udlandet. Så nu må vi se, hvad folk siger til det.

Har du et yndlingsbillede?

Jeg har mange favoritter. Jeg var ret glad for, at jeg fangede et lynnedslag i et af mine billeder. Jeg troede egentlig ikke, jeg skulle fotografere den aften, men så tog jeg ud alligevel, og så dukkede den her tordenstorm op rundt om mig. Det var fra gruppen af platin-metaller, og jeg har fotograferet den serie et meget særligt sted. Du kan se mineskakterne i baggrunden, men det er ikke som de andre billeder, som er af selve minerne. Billederne er taget der, hvor der var strejker i 2012, hvor mineejerne til sidst fik politiet involveret, hvilket førte til, at flere blev skudt.

Er det ikke et politisk statement at tage billederne der?

Joh, på en måde. Jeg startede projektet med at tro, at jeg ikke ville inddrage de menneskelige konsekvenser og kun fokusere på miljøet og fokusere på, hvor meget arbejde der bliver lagt i det, i forhold til hvor meget, vi får ud af det. Men da jeg nåede til den her del af serien, så kunne jeg ikke ignorere det længere. Platin-metallerne har været virkelig meget i nyhederne de sidste par år på grund af det, der skete og alle retsagerne bagefter.

Det er klart, at det her er meget tydeligt og “in your face,” fordi billederne er taget, hvor drabene fandt sted. Det er et meget følsomt emne for mange, og jeg har ikke ville såre nogen ved at… Ved at se på det på denne måde.

Hvad siger folk fra mineindustrien om dit arbejde?

For at være helt ærlig, så ved jeg det faktisk ikke. Der er nogle få personer, der har sendt mig e-mails, som siger, at de har arbejdet i industrien, og at de kan lide mit projekt. Jeg tror ikke, at de er mine-ejere, og jeg ved heller ikke, hvad de synes om det. Men den almene befolkning kan vist godt lide budskabet eller sætter pris på fremhævelsen af… Jah, jeg må blive dig svar skyldig.

“Det er nærmest umuligt at se, hvad der blev taget ud af diamantminenerne. Det er virkelig store miner, jeg tror, den her er mindst en kilometer bred. Du kan se en lille piedestal i midten. Hvis diamanten var ægte, ville den nok være under en meter bred.”

