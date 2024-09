En ensom opfinder har lavet en drukrobot for at holde sig med selskab

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Motherboard

Vi har allesammen prøvet at drikke os fulde alene på et eller andet tidspunkt, og vi ved derfor af bitter erfaring, hvor hurtigt man går fra at være glad til at føle sig deprimeret og ensom. Derfor har opfinderen Eunchan Park bygget Drinky – en smart lille robot, som altid er klar på at hamre nogle procenter sammen med dig.

Eunchan Park har uploadet en video af robotten på YouTube og tilføjet følgende infotekst:

“Juleaften 2012 drak jeg Soju (Koreansk alkohol) alene, fordi jeg ikke havde nogen kæreste på det tidspunkt. Det var virkelig nederen at drikke alene, så jeg kunne ikke mere. Så fandt jeg et ekstra glas frem foran mig og hældte Soju op i det. Så skålede jeg med glasset, som om jeg var sammen med nogen. Bagefter var smagen overraskende nok fuldstændig anderledes! WOW! Så jeg fandt frem til, at hemmeligheden bag smagen af alkohol må være, hvilket selskab man drikker den i. Derfor lavede jeg den her robot.”

Eunchan Park fik støtte fra Art Center Nabi, et kunstmuseum i Seoul, til at bygge Drinky. Robotten har faktisk imponerende god koordination og kan skåle med dig og drikke shots uden at spilde en eneste dråbe. (Alkoholen, som Drinky drikker, bliver opsamlet i dens glasbeholder-krop, så man kan genbruge den.) Drinky kan også nikke, ryste på hovedet eller give dig thumbs up og er derfor også den perfekte drukmakker til at lægge øre til din problemer.

Drinky kan holde til langt flere genstande end de fleste af dine menneskevenner og vil derfor fungere som en fremragende makker i ethvert drukspil.

