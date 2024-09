Epicly Later’d: Spanky Longs comeback – del 1

Velkommen tilbage til Epicly Later’d. Beklager, at der er gået så længe. For første gang siden sæson 7 (er det, hvor vi er? – jeg har ikke styr på det) har vi en opdatering på Kevin “Spanky” Long. Jeg siger det sådan, fordi Spanky allerede havde et par episoder i showets tidlige år, men vi syntes, at hans historie har fortjent at blive fulgt op på.



Vi startede med at skyde den her episode ikke så længe efter, at Kevin blev smidt af Baker og Emerica, og så filmede vi et interview omkring hver sjette måned indtil for nylig. Det er derfor, hans hår har forskellige længder showet igennem. Han mistede sine sponsorater, fordi han festede for hårdt og ikke stod særlig meget på skateboard.

Han blev også sat ild til, hans kone skred fra ham, og hans mor døde. En række lortebegivenheder, men alligevel er han ikke klar til at lægge skateboardet fra sig. Han lod sig ikke slå ud af det, og nu er han rullende igen.

Kevin er en stor inspiration for mig, og hans tilgang til skateboarding er forfriskende. Under interviews med Atiba, Jerry og Neck Face omtalte de alle Spanky som deres bedste ven. Jeg opfatter ham på samme måde. Så dette afsnit er noget helt særligt for mig, og det håber jeg kommer til udtryk.

God fornøjelse.