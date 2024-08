Er anime blevet “sejt”? Vi undersøger sagen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Jeg blev fan af anime i mit sidste år i gymnasiet. Jeg var ikke som sådan upopulær som teenager – og med det mener jeg, at jeg ikke blev anset for at være en taber, selv om de fleste i min klasse troede (og havde delvist ret i), at jeg var heks og praktiserede bizarre BDSM-ritualer i min kælder, hvilket resulterede i, at folk generelt var forsigtige omkring mig. Men netop fordi jeg ikke var decideret upopulær, holdt jeg også min forkærlighed for det forhadte kulturprodukt skjult. Når jeg kom hjem fra skole om eftermiddagen, så jeg Naruto i timevis – det er en serie, der handler om teenageninjaer, som primært henvender sig til drenge i alderen 13 til 18 – og skrev ”Ikke hjemme. Ring, hvis du vil noget” på min messenger-status.

Jeg er for nylig blevet opmærksom på, at anime pludselig er sejt nu. Jeg begyndte først at fatte mistanke om den her forbløffende transformation for nogle uger siden, da jeg så et klip med skuespilleren Michael B. Jordan, der taler om sin kærlighed for den overkarikerede tegnefilmsstil. Som den dygtige journalist, jeg er, gik jeg straks ind og søgte på samtlige tweets, hvor han har nævnt ”Naruto”.

Hans holdning til anime kan faktisk ikke stå meget skarpere.

I marts 2011 tweeter han: ”Jeg er nede med anime, jeg elsker det!” Og henover de næste to år kommenterer Black Panther-skuespilleren hyppigt på Naruto-serien, hovedsageligt med en lind strøm af chokerede smileyer – en reaktion, jeg sagtens kan relatere til, fordi jeg også blev chokeret over, at Gaara af Sand nåede så langt som til at blive Kazekage. ”Sååå Naruto 627,” tweeter han i 2013, hvilket indikerer, at han bogstaveligt talt har læst 627 hæfters tegneserie om en ung og impulsiv krigers eventyr med sine ninjavenner og kampen mod dæmonen, han bærer i sit bryst. Jordan tweeter endnu en opdatering kort tid efter: ”Naruto 631,” skriver han med tommelfingeren op ad. Fandeme så. Men det er ret bemærkelsesværdigt, da skuespilleren så helt holder op med at tweete om Naruto i maj 2013. ”Nu er han blevet en stjerne, så han tweeter ikke om anime længere,” tænkte jeg og fik ondt af min sjælefrænde.

Men det skulle vise sig, at jeg i min kynisme tog fejl. Blot en uge senere erklærer Jordan sin kærlighed for verdenen. Som svar på et tweet, der anklager ham for at være en nørd på 178 centimeter høj, der ser anime og bor hos sine forældre, leverer han en opsigtsvækkende rettelse: ”For det første så er jeg 182 centimeter høj, og mine forældre bor hos MIG, må jeg lige få noget respekt. LOL,” inden han tilføjer, ”ooooog goku & naruto holder.” (Da han derefter bliver anklaget for kun at være til mainstream-anime, svarer han sagligt: ”Det er kun de uindviede, der ser sådan på det.”)

Selv om Jordans erklæring er stor, betyder det ikke nødvendigvis, at anime med ét blev sejt i alles øjne – på samme måde som normcore heller ikke er sejt, med mindre man er en åleslank modeltype, der kun går til de fedeste fester. Men det er sejt, at Michael B. Jordan er nede med anime, fordi Michael B. Jordan selv er ret sej. Som Miles Klee fra Mel Magazine skriver, ”Du skal bare være rig og berømt, være en af de mest efterspurgte navne i Hollywood, alt i mens du holder dig ydmyg og selvfølgelig rigtig flot, og så kan du også blive en sej animefan, der bor sammen med sine forældre.”

Jordans svar på “anklagerne” om at være animefan vandt ham i den grad internettets billigelse, selv om der ikke gik længe, før memes og andre nyheder overtog opmærksomheden igen. Men så skete det utænkelige.

Den 28. februar 2018 proklamerer Kim Kardashian, ”Jeg er besat af anime,” hvilket udløste en global eksistentiel krise blandt animefans. (”Først Michael B. Jordan og nu Kim Kardashian… I kan ikke bare tage anime fra os på den måde,” klager en Twitter-bruger.) ”Nu da både Kim Kardashian og Michael B. Jordan har erklæret deres kærlighed til anime, kommer alle mainstreamtyperne og tager det fra os,” advarer en anden.

På sin app uddyber Kardashian sin nyfundne kærlighed til genren. ”Jeg blev inspireret af japansk anime til mit lyserøde hår. Jeg har altid syntes, det ser super cute ud,” skriver hun i et typisk monotont glædesudbrud. Få dage senere skriver hun på Instagram: ”Hårinspiration” under et ekstremt sexet billede af figuren Zero Two fra serien Darling in the Franxx, som comicbook.com beskriver som ”en obskur reference”. (Serien, der handler om en dreng, som bekæmper monstre fra sin kvindeformede mecha-robot, blev efter sigende forbudt i Kina, fordi den er ”for eksplicit”. Piloterne i serien styrer deres mecha-robotter ved at gramse på deres kvindelige partneres bagdele).



Kardashian og Jordan er langt fra de eneste kendisser, der er vilde med anime – Kanye West har for eksempel tidligere skrevet på Twitter, ”Spirited Away er ikke bedre end Akira… NOOO WAY… sorry, sad lige og så en youtubeliste over de ti bedste animefilm” – men Kardashian-familien har en helt særlig rolle i medieverdenen i kraft af dens enorme indflydelse, som den bruger til at påvirke vores egne behov som forbrugere, alt i mens den konsumerer små lunser af vores identitetsmæssige særpræg til gavn for deres eget brand som Zeus’ ørn, der hver dag pikker Promotheus i leveren.

Når en Kardashian offentligt giver udtryk for at billige noget, handler det altid om brandværdi. Kim er ikke typen, der opdaterer sin app, bare fordi hun synes, Goku holder. Det giver en del stof til eftertanke. Nu hvor gud og hver mand er nede med de der små Matrix-agtige solbriller, som ellers har været forbeholdt computernørder og fedora-entusiaster, bliver anime så den næste store dille?



Jeg er i vildrede, og derfor har jeg kontaktet en trendforsker. Er anime blevet sejt? spørger jeg via email Kristin Castillo, som er strateg hos marketingbureauet Trendera. ”Det har eksisteret i årtier, men anime er ved at blive populært i USA – selv om det fortsat er lidt af en nichekultur,” forklarer hun. Hun beskriver ”animekultur” som en ”smule aparte, men helt sikkert sejt.”



I takt med at influencere som Kim Kardashian har fået øjnene op for trenden, fortsætter Kristin Castillo, så er det meget sandsynligt, at anime vil få en bredere fanbase – Trendera forudsiger, at 2018 vil være præget af ”et skift fra minimalisme i modeverden til mere bombastiske udtryk” samt en forkærlighed for ”ekstravagant, provokerende og globalt inspireret mode”. Der er dog et men: ”Det er muligt, at anime i længden bliver mindre eksotisk/interessant for eksisterende fans.”



Det er en tragisk slagside. Men i øjeblikket lader de to parter – Kardashian og animefans – til at holde fred. ”Whoa,” kommenterede en bruger ved navn hamilton_anime på Kardashians billede. ”Jeg anede ikke, at kendisser brugte tid på anime.” ”Man skulle næsten tro, de var helt almindelige mennesker,” svarer en anden.