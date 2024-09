Er franske vinbønder i gang med at smadre hinandens vinranker?

I sidste uge vågnede Jean-Jacques Auchère til et rædselsvækkende syn. Auchère er vinbonde i den idylliske landsby Bué i Loire-dalen i Frankrig, og han var knust, da han fandt over 5000 af sine unge vinranker ødelagt; skaderne løber op i omkring 90.000 kroner.

Hvad værre er, så ser det ud til, at de normale mistænkte – frost, svamp og kulde – kan udelukkes, og alt tyder på, at der er tale om menneskelig sabotage. Ifølge lokale medier har vandaler udvalgt og smadret et hektar unge sauvignon blanc-ranker. Det er første spor efterforskerne kan gå efter, når de skal fastlægge motivet, og hvor det passer ind i fortællingen om den “vinkrig“, der er i gære i regionen.

Der har været voksende spændinger i Loire mellem to grupper af producenter. De bønder, som laver de højtklassificerede AOC-vine (appellation d’orgine contrôlée), mener, at lempede regler fra EU har betydet, at muligheden for at IGP-producenter (indication géographique protégée) kan dyrke sauvignon og pinot noir druer, har undermineret det mere prestigefulde AOC-navn, især i Sancerre. AOC-producenter ville fortrække, at IGP-bønder holdt sig til nogle af de 22 andre druevarianter, der findes i området, så de kan beskytte klassikerne fra at blive udvandet af landvin.

Derfor er det ikke den store overraskelse, at Auchère, vinbonden som blev angrebet, er IGP-producent. Det har ført til murren i krogene om, at AOC-bønder har saboteret landbruget, selvom der ikke er beviser til at underbygge den påstand. Samtidig er det heller ikke komplet urealistisk, når man tænker på, at AOC-bønderne har været meget højlydte omkring deres modstand mod IGPs indtræden på markedet, hvor hundredevis af producenter samledes for at demonstrere mod de nye regler – en lige så fransk tradition som selve vindrikning.

Trods fjendskabet i Loire siger de lokale producenter, at den slags aggressive metoder er for meget af det gode. “Vi støtter ingen ondsindede gerninger,” fortalte Nathalie Prieur, direktør for Union Viticole Sancerroise til Decanter.com.

Og nu vi taler om ondsindede gerninger: Mens den såkaldte vinkrig hærger i Loire, har en gruppe militante klædt i elefanthuer plyndret og stukket ild til vinmagerne Vinadeis kontor i Languedoc-Rousillon. Languedoc-Rousillon er hjem til de militante vinbønder CRAV, en gruppe, der er notorisk for af og til at benytte voldelige metoder, og som har forsøgt at forpurre en anden stolt, fransk tradition, Tour de France.