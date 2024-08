Er der noget galt med at stikke mad op i skeden?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Jordbær dyppet i chokolade, flødeskum, østers og bananer med kondom på er alle forbundet med sex. Sammensmeltningen af mad og sex i popkulturen er også til at få øje på i alt fra American Pie til vores yndlings-popsange, men er det overhovedet sundt for kroppen at blande mad ind i sex?

I Rihannas “Birthday Cake,” synger hun: “It’s not even my birthday, but he wanna lick the icing off.” Der er rimelig god chance for, at icing (glasur) er en eufemisme, men hvad hvis det ikke er?

Ifølge gynækolog og forfatter til The Complete A to Z for Your V, Alyssa Dweck, er det ikke en god idé at slikke glasur—eller særlig meget andet mad, for den sags skyld—af nogens fisse. Andre steder på kroppen uden kropsåbninger er til gengæld i orden, så længe man har husket at forholde sig til eventuelle allergier.

“Som traditionel gynækolog er jeg ikke fortaler for, at man putter mad op i eller på sin vagina,” siger Dweck. Man risikerer at få en infektion, for enhver substans kan potentielt forandre pH-værdien, eller vaginaen kan blive uren på anden vis, og det kan føre til en infektion.”

Ifølge Dweck er en af de største risici ved at stikke mad derop, at man kan få dermatitis, som er udslæt, der klør og svier, men ikke er en infektion. Desuden kan man få urinvejsinfektion, svamp og bakteriel vaginose, hvis ens kønsorgan kommer i kontakt med mad. Især hvis bakterier sætter sig omkring urinrøret, eller hvis skeden ikke kan justere den ændrede pH-værdi naturligt.

Der er visse substanser, som teknisk set er mad, men som der ikke er nogle problemer med. “Kokosolie er en vidunderlig form for glidecreme,” siger Dweck. “For nogle mennesker kan det stadig påvirke pH-værdien og give en infektion, men for det meste er der ingen problemer.” (Bare husk ikke at bruge kokosolie sammen med latex-kondomer, for det kan ødelægge dem.) Kokosolie fungerer også glimrende som massageolie, og på den måde kan du også tilføje en diskret, tropisk smag til den orale oplevelse.

På samme måde er aloe vera en naturlig, spiselig glidecreme. Du skal bare være sikker på, at det er 100 procent aloe vera, og husk at teste det på din hud inden du introducerer det til kropsåbninger, så du ved, om din vagina vil tage imod det uden at blive sur.

Dweck siger, at det uden tvivl er sikrere at sætte et kondom på en agurk eller en banan, i forhold til ikke at bruge noget, men hun går stadig ikke ind for, at man skal stikke dem op i sig selv. “Der kunne potentielt være salmonella på. Eller pesticider. Det ved man jo ikke,” siger hun. “Der er så mange anvendelige objekter, man kan bruge til at gøre sex mere spændende—hvorfor ikke bruge noget, der er lavet til det?”

Dweck minder os om, at vi alle sammen er forskellige, så bare fordi nogle mennesker kan bruge en bestemt glidecreme eller mad i den region, betyder det ikke nødvendigvis, at du kan.

Til gengæld gælder de samme regler ikke for andre steder på kroppen. Selvom anus er vant til arbejde med mange forskellige slags bakterier, så vil Dweck heller ikke anbefale, at man stikker mad derop, for råvarerne har næppe en snor eller en fod, som forhindrer, at de forsvinder eller sidder fast. Hvis man er interesseret i at kombinere sex og mad med pikken, er der straks bedre nyheder. Dweck siger, at der “ingen problemer er med mad på penis, eftersom den sidder udenpå kroppen—men nogle mænd kan være følsomme over for bestemte ingredienser. Hun advarer dog folk med at gnubbe mad i nærheden af urinrøret, så sørg for, at det ikke kommer derhen—eller endnu værre, derind. Dweck opfordrer til, at man tænker sig om, inden man smører ting på pikken (for eksempel vil du sikkert gerne undgå den brændende smerte fra chilisovs på kønsorganerne).

Som læge ved Dweck godt, at hun mest ser de tilfælde, hvor det er gået galt. Nogle gange har hun endda haft patienter, der endte med at skulle opereres. “Folk, som kommer ind på mit kontor, er dem, der har problemer med deres sammenblanding af mad og og sex,” forklarer hun. “De kvinder, der ligger derhjemme og forkæler sig selv, og har tænkt sig om, de kommer jo ikke ind til mig med problemer.” Så hvis du vil lege med maden i sengen, så sørg for at være en del af den sidstenævnte gruppe.