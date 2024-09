​Kan sunde vaner redde din krop fra druk og narko?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

I takt med at samfundet er blevet mere bevidst omk “clean-eating” og at tælle kalorier, er vi også blevet besat af at finde måder, vi kan brænde de her kalorier af på igen. Og siden frembruddet af ‘Fitbits’ og ‘Skinny Bitches’ er “spis mindre, løb mere” bare ikke længere nok. Vi vil have kvantificerbar data – helst noget, vi kan dele på de sociale medier blandt daglige screenshots af vores joggingruter på Google Maps og den uendelige skov af billeder af vores fugtige, svulmende post-bænkpres biceps.

Derfor er verdens ansigtsløse content-giganter begyndt at spytte de her små, letfordøjelige online faktabidder ud, der fortæller dig, hvordan du kan forbrænde din yndlings junkfood på vildt usandsynlige måder. En voksen mand skal pumpe jern i fem timer og 53 minutter for at forbrænde en Big Mac-menu; en kvinde skal cykle to timer i træk med 22,5 km/t for at forbrænde en Domino’s pizza, sådan nogle ting.

Men det er naturligvis en ret usund måde at være sund på: binge-renselse, der er mere ekstrem end moderat. Når det er sagt, så elsker jeg Big Macs og bizar, fysisk afstraffelse, så hvorfor skulle jeg gå mod strømmen? Hvis det teoretisk set virker mod usund mad, betyder det så også, at man kan bruge denne kompensations-taktik til at bekæmpe andre former for moralsk fordærv – som for eksempel regelmæssigt at tage langt flere stoffer, end man nogensinde burde?

Findes der en måde at modvirke de skadelige, langsigtede følgevirkninger af narkotika? Kan jeg lindre skadevirkningerne af nonchalant alkoholisme ved at drikke flere selleri-smoothies? Kan man hele et kokain-forpestet hjerte ved at lave 900 armbøjninger hver evig, eneste morgen resten af livet? Jeg tog fat i en håndfuld narko- og motionseksperter for at få svaret.

FIRE DÅSEØL

Mine bekymringer omkring alkohol har ændret sig i takt med, at jeg er blevet ældre. Hvor jeg som teenager frygtede, at jeg ville drikke mig for stiv og brække mig udover en hund til en eller anden piges privatfest, er jeg i dag, sent i tyverne, mere bekymret for, om dåseøl nummer fire vil være det, der endeligt vil afgøre, om jeg får hjertesygdomme og lider en tidlig død.

For at finde frem til, om det er muligt at modvirke de skadelige følgevirkninger af fire dåsebajere, ringer jeg til Joseph Van Der Merwe, der er styrketrænings- og konditionsinstruktør og personlig træner fra London. “Der er omkring 600 kalorier i fire dåser, alt efter hvilket mærke det er, så for at forbrænde det skal du nok ud og løbe ret intenst i 30-40 minutter,” siger han

Ifølge Adam Winstock, stifteren af Global Drug Survey (GDS) og konsulterende psykiater, er der især et segment i samfundet, der regelmæssigt dyrker den her tilgang. “Den gruppe mennesker jeg har set, der praktiserer det her mest, er homoseksuelle mænd, der dyrker chemsex,” siger han. “De fester igennem fredag, lørdag og søndag, og så er de i fitnesscentret mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.” Kan de kompensere for weekenden på den måde? “Svaret er nej, det gør det ikke. Men hvis man absolut skal være blæst i weekenden, er det så bedre at have en sund og rask livsstil, hvor man dyrker motion, ikke ryger og dyrker fitness resten af tiden? Helt klart.”

Joe er enig i, at det er bedre at træne end ikke at træne, men tilføjer: “Ideen om at man beskytter sig selv mod stoffer og alkohol med ernæring og motion, er lidt det samme som at forsøge at slukke ild i en brændende bygning med en våd svamp.”

HASH TIL EN HUNDREDEMAND

En eller anden, der ryger cannabis til en 4/20 fest i Hyde Park (Foto: Jake Lewis)

Guy Jones, en kemiker, der arbejder for skadesreduktion og narkotesting organisationen The Loop, forklarer at THC-indholdet i cannabis påvirker hjernens endocannabinoide system, som er ansvarligt for mange ting – blandt andet at regulere appetit og søvn. For et par år siden, under et særdeles voldsomt angreb på mit endocannabinoide system, var en af mine venner ved at kvæle sig selv i flødeskum. Ideen om at miste en ven til en dåse dessertgarnering rystede mig i min grundvold, og jeg husker tydeligt, hvordan min skævhed blev fuldstændigt udslettet af den efterfølgende panik.

Jeg kan ikke huske præcis hvor meget, jeg havde røget, men jeg spurgte Guy, om frygt er et realistisk middel til at bekæmpe effekterne af den lejlighedsvise klump kashmir til 100 kroner (cirka et gram). “Adrenalinen stopper ikke cannabis fra at være i dit system,” siger han, “men det vil helt klart påvirke det, vi kalder signaltransduktionen fra cannabinoid-receptorerne … så ja, det er helt klart muligt at opnå et øjebliks klarhed, mens du er skæv.”

Selvfølgelig er det største problem med cannabis, at du suger brændende planter ned i dine lunger – og hvis du er europæer, er det sandsynligvis også blandet op med tobak. Som Guy siger: “Tobak er et ekstremt giftigt og kræftfremkaldende stof. Det absolut bedste skadesreducerende tip, når det kommer til at ryge cannabis, er at lade være med at blande det op med tobak.” Desværre er det ikke muligt at gøre hovedrent i sit lungeparti ved at dyrke motion, siger Joe. “Ideen om at man for eksempel kan løbe 15 kilometer og derved rense sine lunger for kræftfremkaldende stoffer … det kommer simpelthen ikke til at ske.”

ET GRAM COKE

Problemet med kokain – i hvert fald uden for Sydamerika – er, at det som oftest er fortyndet med alle mulige snavsede ting, fordi pushere er nogle nærige svin, og de ting kan have vidt forskellige virkninger på dit helbred (selvom det er ekstremt usandsynligt, at noget af det vil få din hud til at rådne og falde af, som der blev skrevet sidste år). Men lige meget hvor tyndt dit coke er, så vil det “forårsage problemer i hjertet, fordi det blokerer nervesignaler og afbryder den rytme, der gør hjerterytmen regelmæssig,” siger Guy.

Alle dem jeg talte med var enige om, at der ikke findes nogen stensikker metode til at lindre den bivirkning. “Folk tror, at det at drikke alkohol sammen med coke er en god måde at modvirke den effekt,” siger Adam. “Men den kombination i sig selv er faktisk langt mere skadelig, fordi man ender med at tage mere coke og drikke mere alkohol, hvilket er skadeligt for dit hjerte og din lever.” Guy er enig: “I stedet for udelukkende at fokusere på stoffets skadelige virkninger på hjertet, er det skadesreducerende tip, jeg ville give kokainbrugere nok at begrænse alkoholindtaget.”

Hvad, spørger jeg Joe, hvis ens hjerte er en effektiv, fintunet maskine, med en hvilepuls på 30 pulsslag per minut, ligesom Lance Armstrongs? “Han ville ikke komme sig hurtigere over det, men det er nok mindre sandsynligt, at han ville dø af det.”

Langsigtet, regelmæssigt kokainbrug kan også forårsage ardannelse og opsvulmning i hjertevævet. Opsvulmningen kan bekæmpes gennem motion og ved ikke at tage en masse drys hele tiden, men det kan ardannelsen – som fører til permanent hjerteskade og potentielt en tidlig død – ikke.

Læs også: Det sker der med din krop og hjerne, når du blander forskellige stoffer

ET GRAM MDMA

Noget MDMA (Foto: Michael Segalov)

I modsætning til kokain, forstyrrer MDMA ikke hjertets elektriske impulser direkte. Men, som Guy forklarer, “belaster det alligevel hjertet, fordi det får blodkarrene til at trække sig sammen, øger blodtrykket og tvinger hjertet til at arbejde hårdere.”

Igen er det svært at bekæmpe hjerteskader – men ud af alle de stoffer jeg spurgte ind til, er MDMA det eneste, hvor ernæring faktisk spiller en rolle, når det drejer sig om at lindre de psykologiske eftervirkninger. Håndkøbstilskud som aminosyren 5HTP kan hjælpe din krop med at bygge et lager af serotonin op – det “lykkekemikalie”, som du dræner din hjerne for, når du tager MDMA, hvilket er grunden til, at du er deprimeret dagen efter. Samme positive effekt har madvarer, der indeholder mange aminosyrer, som kalkun, laks og quinoa.

Sagen er den, fortæller Adam, at det altid er bedst at spise sundt, om man er på stoffer eller ej. Ruth Kander, der er konsulterende kostvejleder, erklærer sig enig i denne smule sunde fornuft – “Det er altid bedre at spise spinat og en banan end fastfood” – og afviser ideen om, at sunde kostvaner kan opveje disse stoffers nedbrydende natur: “Hvis du drikker hjernen ud og tager stoffer, så volder du voldsom skade på din krop, og det er der ikke noget, der kan opveje.”

ET GRAM HEST

Fordi de her stoffer er skadelige, og fordi ting som renhed og personlig tolerance kan variere, viser det sig, at der ikke rigtig findes så mange måder at reducere den skade, som de forvolder. Mærkeligt nok er et af de stoffer, der med størt sandsynlighed fucker dig fuldstændigt op, også – på en måde – relativt sikkert. Her kommer Guy på banen for at forklarer dig, hvordan ketamin virker:

“Ketamin blokerer nervesignaler, der bliver sendt mellem hjernen og kroppen. I meget små mængder kan stoffet forårsage det, mange beskriver som en ‘behagelig dissociation’ – en næsten generisk følelse af at være høj. Større doser vil til sidst næsten fuldstændigt bedøve brugeren, så han eller hun er helt ude af stand til at bevæge sig, og udelukkende ‘eksisterer’ i sit eget hoved – i daglig tale kaldet ‘K-hullet.’”

Men selv hvis du er en af de der sære idioter, der tager gigantiske streger specifikt for at komme i K-hullet, så tager du et stof, der er ret lavt rangeret på skadeskalaen – langt under alkohol, tobak og cannabis. “Ketamin er et overraskende sikkert bedøvelsesmiddel – i sådan en grad at det er at finde på World Health Organisations liste over essentielle lægemidler,” fortæller Guy. “Og de doser, som det ville blive administreret i som bedøvelsesmiddel, ville være markant højere end den gennemsnitlige, rekreative dosis.”

Dette retfærdiggør naturligvis ikke, at man hamrer et gram hest hver weekend. Intens brug over lang tid kan blandt andet føre til ardannelse på blæren, der kan blive så alvorligt, at man får brug for en transplantation. Alle dem jeg talte med sagde, at der kun er en eneste måde at lindre virkninger af ketamin på: At stoppe med at tage ketamin.

FEM PATRONER LATTERGAS

Folk, der suger lattergas uden for Westminster i protest mod Psychoactive Substances Act (Foto: Chris Bethell)

Ifølge Global Drug Survey er lattergas nu det syvende mest populære stof i verden – hvilket man godt forstår, eftersom det er billigt, og kun gør brugeren skæv i en kort periode.

Da jeg tidligere har suget hele balloner med lattergas – og haft det helt fint få sekunder efter – spørger jeg Adam, om lattergas har nogle langsigtede bivirkninger. “Data fra over 16.000 nitrogenoxid-brugere, der er indsamlet i forbindelse med Global Drug Survey i 2015 og 2016 viste, at omkring 4 procent af brugerne oplevede symptomer, der stemte overens med perifer nervebeskadigelse – en vedvarende prikken i deres fødder og fingre,” siger han. “Og det skyldes den manglende aktivering af b12-vitamin.”

Findes der så nogen måde at beskytte sig selv mod de her skadevirkninger? “Den nemmeste måde? Tag færre patroner,” siger Adam. “Men du kunne også tage b12-vitamintilskud.”

Hvis du læste alt det, og nu overvejer at lægger vejen forbi dit lokale apotek for at købe en bøtte b12 og noget 5HTP, så hør lige, hvad Adam havde at sige til mig: “At tage stoffer er ikke ligesom at stifte og afbetale gæld, der findes ikke en tilsvarende, fedtforbrændende ækvivalent. Det, du skal gøre, er at tænke dig om, når du tager stoffer – og ellers holde dig glad og sund. Lad være med at ryge, dyrk motion, undgå at blive overvægtig, for det er faktisk langt vigtigere – de ting der kommer til at afgøre, om du dør ung er ikke om du tager en smule coke i weekenden, eller ryger noget tjald indimellem, det er om du er fed, om du ryger, din families medicinske historik og din socioøkonomiske status.”

Den sidste pointe skilte sig ud. Min snak med Adam fik mig til at indse, at en af de få måder at forebygge “stoffers dødelige bivirkninger” er ikke at være fattig. Det ved Adam bedre end nogen. “Mange af de mennesker, jeg har haft i behandling, har levet ekstremt underpriviligerede liv med meget få ressourcer. Det gør dem mere sårbare, og betyder også, at chancen er meget mindre for, at de tager til læge, har råd til at købe grøntsager, salat og frisk frugt,” siger han.

“Et ekstremt middelklasse, Politiken-læsende segment kan godt lide ideen om, at de dyrker yoga, og er vegetarer, og derfor godt kan tage de her stoffer, og være bedre beskyttet mod dem. Men det er ikke, at de er beskyttede; de har bare mere fysisk og social kapital, og derfor betydeligt bedre betingelser for, at stofferne ikke smadrer deres liv.”

Jeg er ked af, at jeg må være et kæmpe buzzkill, men de langsigtede virkninger af de her stoffer er simpelthen bare for skadelige til, at de kan undgås ved hjælp af lidt økomad og en smule motion. Så hvis du leder efter den bedste måde at minimere skadevirkningerne, så vær fornuftig i den måde, du tager stoffer på, eller bare lad helt være med at tage stoffer.

“Alt hvad du gør – samtlige beslutninger, du tager – har indflydelse på dit liv. Så ja, du kan potentielt forlænge dit liv ved at spise sundere, dyrke mere motion og sove bedre,” siger Guy. “Men hvis du virkelig går op i dit helbred, så ville du nok aldrig tage stoffer. Men så ville du måske heller aldrig gå uden for en dør – fordi det kan være ret farligt at gå over vejen.

