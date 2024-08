Er det okay at have menstruationssex på første date?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA



For nylig hookede jeg op med en medietype, der var ubehøvlet på en super sexet måde. Jeg havde min menstruation, følte mig oppustet og vranten, og så var jeg meget opmærksom på, at jeg ikke havde flere nudler, og derfor ikke havde lyst til sex – jeg babysittede i øvrigt også min vens mops, Frank, der sad på en stak tøj i skabet og iagttog os, mens han gryntede på en, forestiller jeg mig, misbilligende måde. Men på et dybere niveau, tror jeg, at jeg følte menstruationssex er for folk i faste forhold. “Jeg har menstruation,” sagde jeg til ham for at forklare, at vi ikke skulle have sex. “Går vi i ottende klasse eller sådan noget?” svarede han. Min første tanke var: What, bollede han allerede rundt i ottende klasse? Da jeg gik i ottende klasse, troede jeg et “handjob” var, når man suttede på folks fingre. Den næste tanke: Hvorfor ser jeg menstruationssex som noget ophøjet? Og endelig: Jeg tror, Frank skal ud og skide; jeg må hellere gå en tur med ham og sende ham fyren hjem.

Udover når jeg har været i et forhold, har jeg kun haft menstruationssex ved uheld. Altså når jeg troede, jeg var ovre min menstruation, og det ikke var tilfældet. Jeg har engang ødelagt en dejlig, italiensk mands seng. Misforstå mig ikke – jeg havde ikke dårlig samvittighed over det, langt fra. Som straf for ikke at menstruere, synes jeg, det er fair, at mænd sommetider skal forholde sig til et blodigt lagen. Derfor kan menstruationssex godt virke som et feministisk statement, da det gør op med sociale normer, der vil, at kvinder skal holde deres skam skjult for verdenen.

“Jeg ser det ærligt talt som et feministisk statement,” fortalte en kvinde mig. “Enhver fyr, der ikke er nede med det, kan bare skride lige med det samme. Et af mine stærkeste minder fra gymnasietiden er, da jeg skændtes med min skid af en kæreste. Vi blev gode venner igen, jeg spurgte, om han havde lyst til at komme forbi, han spurgte om jeg havde menstruation, jeg indrømmede med skam i stemmen, at det havde jeg, og hans svar var: ‘Nej tak.’ Som voksen kvinde elsker jeg menstruationssex, bortset fra blandingen af sæd og blod, der virkelig kan ødelægge et lagen. Så jeg forlanger, at fyren bruger kondom under menstruationssex, selv hvis vi er i et fast forhold.”

En anden kvinde, Claire* – der ikke har noget problem med menstrationssex, og siger hun godt kan lide, at blodet fungerer som ekstra glidecreme – fortæller mig, at hun også har prøvet at gå ud med en idiot, som ikke ville have noget med hendes blødende kønsorgan at gøre.

“Han ville ikke have sex eller røre ved mig, når jeg havde menstruation,” siger hun. “Det var skidt nok i sig selv, men han forventede stadigvæk, at jeg tilfredsstillede ham, og han tvang mig dybest set til at give ham blowjobs, som jeg altid har hadet og nok hader endnu mere i dag. Det føltes som en straf, som om jeg selv vælger at gå rundt og bløde 25 procent af tiden. Menstruation er slemt nok i sig selv. Man har ikke brug for at føle, at man samtidig skal tage sig af en andens behov!”

Claire siger, at hun udmærket forstår, hvorfor nogle kvinder ikke vil have menstruationssex med et engangsknald, fordi det er mere intimt** og omstændeligt, og derfor kræver en del tillid. “Men hvis man er i et forhold, er der ingen grund til at udelukke det, medmindre pigen ikke kan lide det. Fyre har ikke ret til at nedlægge veto.”



Den indstilling – som har været populær blandt feminister i årevis – udfordrer et dybereliggende princip: Folk skal føle sig berettiget til at vetoe sex lige meget hvad, også selvom man måske synes, der ligger en irriterende årsag bag. Sexeksperten Logan Levkoff, der har en ph.d. i Menneskelig Seksualitet fra New York University, siger det bedst: “Ikke alle behøver at være glade for det, men man er en nar, hvis man reagerer på forslaget ved at sige, det er ulækkert,” siger hun. En anden kvinde, jeg har talt med, er enig og siger, at hvis en fyr synes, det er et underligt forslag, så fortjener han ikke det privilegie, det er at knalde nogen, der menstruerer. “Hvis en fyr er frastødt af menstruationssex, er det et stort turn-off. Tag dig sammen. Vi lever i 2017. Kvinder menstruerer.”

Jeg er enig. Mænd, der er bange for menstruationssex, skal bare helt fise af, og jeg synes også, det skal være på menukortet ved et engangsknald, hvis man er tryg ved den anden, og kommunikationen er god. Også selvom jeg måske bliver lidt genert. (Der var engang en mandlig kollega, der sagde til mig, helt ud af det blå, at han aldrig havde været tiltrukket af en kvinde, der menstruerede. Jeg blev nødt til at lægge mig syg resten af dagen.) En mand, jeg talte med om problemstillingen – han bad mig henviser til ham som Ron Dongman – sagde, at han aldrig havde prøvet overlagt menstruationssex, men var åben overfor det, hvis hans partner havde lyst.

“Der var engang en mandlig kollega, der sagde til mig, helt ud af det blå, at han aldrig havde været tiltrukket af en kvinde, der menstruerede. Jeg blev nødt til at lægge mig syg resten af dagen.”

“Hvis jeg er sammen med en pige, der har sin menstruation, plejer hun at fortælle mig det, og så holder vi os til et blowjob,” siger Dongman. “Der er aldrig nogen, der har givet udtryk for, at de gerne ville have menstuationssex med mig, og jeg har heller ikke tænkt mig at presse på. Jeg er ikke så vild med blod. Hvis jeg var sammen med en, der gerne ville, skulle jeg nok få det til at fungere dog.” Han tilføjer, at han ville være mere betænkelig ved det, hvis det var et engangsknald. “Det ville være lidt ligesom analsex under et engangsknald – jo, jeg er da klar, hvis du er, men det er måske bedre at vente lidt?” Jeg forstår godt hans pointe. Både analsex og menstruationssex er ligesom lidt mere eksklusive oplevelser, måske fordi de stadigvæk er ret tabubelagte. Men som en ven fortalte mig, “Man har ikke analsex en gang om måneden, fordi kroppen bare vil det, og det kræver en hel del mere forberedelse.”

For nogle er menstruationssex et feministisk statement, mens andre finder styrker i ikke at have sex, mens de har deres menstruation. En kvinde bør ikke tvinge sig selv til at føle sig tilpas med noget, hun ikke er tilpas med, selv hvis det virker lidt gammeldags at være afholdende, mens man har sin menstruation. De kvinder jeg talte med, som ikke bryder sig om menstruationssex, fortalte, at de grundlæggende havde det svært med deres menstruation. “Jeg har PMDD og får kramper og luft i maven. Og så kommer der også en masse følelser op i mig,” fortæller en kvinde mig. “Jeg prøver altid at gemme mig lidt, selv hvis jeg har en kæreste.” En anden siger: “Jeg føler mig bare ikke specielt sexet. Jeg bliver meget selvbevidst, og så er lysten der bare ikke.” Nogle kvinder jeg har talt med, der ikke bryder sig om menstruationssex, fortæller, at mænd nogle gange prøver at presse dem til at have menstruationssex for at vise, hvor progressive de er (og liderlige), som om det opvejer for alle de fyre, der synes, det er ulækkert. Det er heller ikke fedt.

Hvis man vil forsøge sig med menstruationssex, foreslår Logan Levkoff, at man kaster sig ud i det med et åbent sind, mørke håndklæder og kondomer. Hvis du bare ikke har lyst, så er det også helt fint.

“Menstruationssex handler ikke om, hvorvidt det er en god idé – det handler om, hvad folk er tilpasse med,” siger hun. “Nogle gange har man ikke lyst til at lægge håndklæder ud for at have sex; nogle gange har man bare ikke lyst i det hele taget. Nogle gange kan menstruationssex være med til at afhjælpe kramperne. Og hvis du har tænkt dig at skippe kondomerne, så husk på, at kondomer er den bedste måde at beskytte sig mod kønssygdomme på, og så gør de også oprydningen lettere bagefter.”

En af mine mandlige venner fortæller, at han altid er nede med menstruationssex, men han synes hele kropsvæskehierarkiet er forvirrende, og det gør jeg egentlig også. “Det er bare blod. Godt gammeldags menneskeblod, som vi alle går rundt med,” siger han. “Vi har ikke noget problem med at udveksle spyt, slim og sæd, men af en eller anden grund er blod ikke i orden. Det er lidt fornærmende at behandle blod, som om det er urin eller opkast. Medmindre man tænder på det. Jeg dømmer ikke folk.”

Måske skulle jeg gifte mig med ham.

*Navnet er ændret

**Kun hvis du er enig i, at der er en sammenhæng mellem intimitet og antallet af udvekslede kropsvæsker.