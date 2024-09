Er du i dårligt humør? Så skal du bare i gang med at bage

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK i november 2016.

Det har været en lang uge. Du har knoklet på arbejdet, din Tinder-date skrev ikke tilbage, og du er ved at dø af træthed, fordi din roommate besluttede sig for at invitere nogle venner på besøg til ”en enkelt” drink i går aftes.

Hvad er den bedste metode til at blive glad igen? Videnskaben siger, at du skal vække din indre Mette Blomsterberg til live, og bage. Og det er altså ikke kun fordi, du ender med en lækker kage, du kan spise.

I en undersøgelse lavet af University of Otago i New Zealand peger forskerne på, at kreative hverdagsaktiviteter som madlavning og bagning fører til øget livskvalitet.

Undersøgelsen, som blev udgivet i Journal of Positive Psychology, gennemgik 658 universitetsstuderendes dagbøger. De var på forhånd blevet bedt om at notere deres daglige aktiviteter og hvilket humør, de var i, over en periode på 13 dage. Da de havde analyseret dagbøgerne, kunne forskerne konkludere, at i de dage, hvor deltagerne havde bagt eller lavet mad, rapporterede de samtidig om større entusiasme og vækst (en psykologisk term, der hentyder til, at man inderst inde vokser som person).

En tur i køkkenet virkede lige så godt som at male, strikke eller skrive, og alle de kreative gøremål viste sig at være “metoder til at kultivere et positivt, psykologisk virke”.

Og hvem kan i virkeligheden også være i dårligt humør, når der er brownies i ovnen?

Psykolog og ledende forfatter til Otago-undersøgelsen, Tamlin Conner, sagde i en pressemeddelelse, at resultaterne viste vigtigheden af at være kreativ hver dag: ”Vores tidligere forskning pegede på, at positiv affekt tilsyneladende gav øget kreativitet samme dag, men vores nye undersøgelse viser, at det ikke påvirker de næste dage. Det er i stedet kreativ aktivitet den foregående dag, der forårsager velvære den næste.”

Det er ikke første gang, at forskere har fundet ud af, at der er en forbindelse mellem madlavning og mentalt helbred. Madlavning og bagning bliver ofte brugt som en form for adfærdsterapi for at hjælpe psykisk syge. Der er også mange, der fortæller, at udmåling af ingredienser og følelsen af at følge en opskrift, har hjulpet dem med ADHD og har mindsket deres angst.

Så næste gang du er trist, kan der ikke ske noget ved at bage en kage eller to.