Er GMO’er måske slet ikke så dårlige?

I en tid med ekstremt bevidste og oplyste forbrugere er der få ting, der er lige så kontroversielle som genetisk modificerede fødevarer. Hvor kålædende økofanatikere ikke kunne finde på at røre GMO med en lillefinger, så har forskning vist, at indtagelsen af genmodificerede frugter og grøntsager faktisk ikke er dårligt for vores helbred. Og et stigende antal videnskabs-interessererede, pro-GMO skribenter og aktivister er nu begyndt at forsvare de potentielle fordele ved genmodificerede fødevarer som allergifrie jordnødder, tåre-fri løg og æbler der aldrig bliver brune.

Kavin Senapathy er pro-GMO og en af det økologiskeptiske miljøs mest vokale stemmer. Hun skriver regelmæssigt for Forbes, og hun er medstifter af hjemmesiden March Against Myths about Modification. Senapathys holdning til GMO’er tog for alvor form, da hun skrev for hjemmesiden Grounded Parents, som handler om børneopdragelse. Hun indså, at “frygt-baseret marketing angående GMO’er ofte er rettet mod forældre”, og hun besluttede derfor, at hun ville dokumentere sin læringsprocess omkring genteknologi og fødevarer.

MUNCHIES talte med Senapathy om GMO-myter, den økologiske bevægelses “løgne”, og det fantastiske ved fødevarer som avokadoer, der aldrig bliver brune (aldrig mere brun guacamole!)

MUNCHIES: Hej Kavin. Fortæl mig om jeres moddemonstration “March Against March Against Monsanto”. Hvordan greb du og de andre arrangører det an? Kavin Senapathy: March Against Myths er en græsrodsorganisation, som jeg grundlagde sammen med genetikeren Dr. Haro von Mogel og David Sutherland, der er vegansk dyrevelfærdsaktivist. Vi afholdt vores første årlige internationale event i maj 2015, da vi demonstrerede imod March Against Monsanto-demonstrationer, mens vi viftede med evidensbaserede slogans og gav videnskabsbaserede taler. Siden da har vi arrangeret andre initiativer til at imødegå mytesprederne. Vi var for eksempel en af hovedsårsagerne til, at Houston Museum of Science aflyste en talk med anti-GMO forskeren Thierry Vrain. Vi live-tweetede de myter, han spredte under hans talk, og fik den rykket til et andet sted.

En stor del af befolkningen er enten direkte imod GMO’er, eller også stoler de ikke på dem. Folk tror, at Monsanto er en virksomhed, der vil os det ondt. Hvorfor er det sådan? Mængden af information på internettet stiger hurtigere end vores evne til at tænke kritisk. Den usikkerhed og forvirring, der forårsages af den massive mængde af information, er nem at udnytte. Sandheden er, at det, folk hader mest ved Monsanto, er baseret på myter og misinformation, som er skabt af aktører med finansielle motiver. Men jeg er altså ikke Monsanto-cheerleader. For mig er teknologi og innovation meget større end Monsanto. Det handler om landbruget, om Jorden og om social retfærdighed.

Kavin Sanapathy. Foto: Kavin Sanapathy/Patricia LaPointe.

Fortæl mig mere om myterne om GMO’er. Der er så mange! Her får du et par af dem:

— At GMO’er er de eneste unaturligt genetisk manipulerede organismer. Så godt som alle de fødevarer, vi spiser, inklusive de økologiske, har fået deres genomer ændret på unaturlige måder – enten i marken eller i et laboratorie – med metoder, der ikke ville ske naturligt.

— At GMO’er er uprøvede og farlige, og at de forårsager øgede tilfælde af allergi og helbredsproblemer. Det er også både uvidenskabeligt og arbitrært, at genteknologi skal reguleres og granskes mere end andre metoder med samme resultat. Planter, der er skabt, mens de har været udsat for mutationsfremmende kemikalier eller stråling, som eksempelvis helt normale og udbredte hvedebaserede produkter, bliver ikke udsat for de samme tests som GMO’er, selvom det hverken er mere eller mindre risikofyldt at bruge genmodificering end andre metoder.

— At hvis man er fortaler for genteknologi, så taler man automatisk de store virksomhedernes sag. Flere af mine kolleger og jeg – skribenter, videnskabsmænd, forældre og skeptikere – promoverer sandheden og videnskaben bag GMO’er på grund af de uretfærdigheder, der udøves på baggrund af sådanne myter.

— At hvis man lobbyer og demonstrerer mod genmodificering og andre former for landbrugsteknologi, så viser man sin modstand mod Monsanto og andre store landbrugsvirksomheder. De fleste mennesker ved ikke, at anti-GMO lobbyen hjælper de store virksomheder som Monsanto, da det nuværende meget stringente og stort set uvidenskabelige regulerende system gør det ekstremt dyrt og svært for mindre virksomheder at få deres produkter ud af research-fasen.

Du er kritisk overfor økologi-industriens “fakta-forladte budskaber”. Kan du give os et eksempel på det? En af de mest udbredte forestillinger om det økologisk landbrug er, at der ikke bruges kemiske pesticider. Der er et falsum — det økologiske landbrug bruger pesticider. Det er bare andre pesticider end dem, der bruges i det konventionelle landbrug. De fleste af dem stammer fra naturen, rettere end at være syntetiske, men det betyder ikke noget for, hvor giftige de er. Økologi-industrien markedsfører derudover dets produkter, meget vagt, som værende bedre for miljøet, for landmændene, for helbredet og som værende mere naturlige. Meget af den misledende information spredes bevidst, og det påvirker forbrugernes opfattelse og deres købsvaner.

Hvordan er det social retfærdighed at modbevise myter om genmodificering? Den genteknologi, som anti-GMO aktivister og interesseorganisationer samler under “GMO”-paraplyen, er landbrugssektorens værktøjer. Så godt som alle eftertragtede egenskaber kan potentielt set realiseres med disse teknologier inklusive tørke-resistens, patogen-resistens, befæstning af næringsstoffer og alt muligt andet, der kan hjælpe landmænd, forbrugere, de udsatte og miljøet.

Jeg troede, at økologiske varer var sundere? “Sundt” er et populært men vagt modeord, når det handler om mad. Jeg har lært af både ernæringseksperter og andre eksperter, at sundhed handler om, hvorvidt de kalorier, man indtager i et måltid, også indeholder ting, der er gode for vores kroppe. I den forbindelse spiller det ingen rolle, om maden er økologisk eller ej.

Hvordan påvirker din rolle som mor og det faktum, at du skal brødføde dine børn, din holdning til GMO’er? At være mor var det, der satte gang i min interesse for blandt andet GMO’er, landbruget, videnskab og lægevidenskab. Som mor føler jeg med forældre, der ikke er lige så priviligerede som jeg og som måske bliver narret af folk, der er imod GMO’er og presset til at bruge rigtig mange penge på såkaldte GMO-fri fødevarer.

Kan du fortælle os, hvad det er, du ønsker, at den generelle befolkning får ud af debatten om GMO’er? Vi har aldrig før haft adgang til så mange varierede, nærende og sikre fødevarer, som vi har i dag.

Landmændene bliver fremstillet som ofre for GMO’er. Men landmændende er ikke ofre. De foretager kalkulerede beslutninger om, hvordan de driver deres forretninger. Er man i tvivl, så skal man bare spørge en landmand! Der kommer flere og flere landmænd på de sociale medier, der er glade for at svare på spørgsmål.

Hvad med ikke-brunende avokadoer, tåre-fri løg og glutenfri hvede? Hvis du synes, det lyder godt, så er vi nødt til at fremme innovation og konkurrence. Lobbyer man imod landbrugets fremavlingsmetoder, skaber man en alt for stringent, uvidenskabelig og regulerende atmosfære, der letter arbejdet for de store virksomheder og forhindrer sådanne goder i at nå forbrugerne.

Tak fordi du ville tale med os Kavin.