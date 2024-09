Er Odense bedre end alle andre byer i Europa?

Den velrenommerede britiske avis The Guardian bragte torsdag en lovprisende artikel om en større dansk by, som ellers ikke får meget international opmærksomhed: Odense. Under overskriften “Europas skønneste by at leve i? Hemmeligheden bag Odenses post-industrielle revolution” havde avisens udsendte journalist tydeligvis forelsket sig i Odenses veludviklede cykelkultur: “Odense, en by på lige under 200.000 indbyggere, har 560 kilometer cykelsti og 123 cykelbroer,” skriver journalisten.



Hvis du allerede nu er pilskeptisk over, om der kan sættes lighedstegn mellem mængden af cykelsti og bykvalitet, så fortvivl ikke. Jo, Odensegondolen (også kendt som Christianiacyklen) er unægteligt mindre charmerende end sin venetianske modpart, og bevares, cykelstien gør ikke op for det faktum, at byen klamrer sig til mindet om den onanerende børnebogsforfatter med forstyrrende ildhu, men ikke desto mindre tilfører cykelkulturen byen en helt særlig stemning. Tillad her en kommunal trafikplanlægger at lukke munden på de få skeptikere, der endnu måtte betvivle byens tohjulede overlegenhed:

“Der findes ældre borgere, som foretrækker at benytte deres cykel som et gangstativ. I stedet går de rundt og støtter sig op ad cyklen og føler sig normale”, siger Troels Andersen til The Guardian.

Så meget ligger altså fast, at Odense er en aldeles fortræffelig by at være cyklist (og gammel) i, og derudover skulle byen ifølge dens afgående borgmester have en masse gode ting kørende for sig, når det kommer til kultur, handelsliv og rekreative områder. Der er blandt andet 250 legepladser i Odense, men hvor mange af dem, der er oprettet til ære for den selvtilfredsstillende eventyrdigter, fremgår ikke af artiklen.

Summen af alle disse oplysninger peger tilbage på artiklens overskrift. “Europas skønneste by?” Bemærk spørgsmålstegnet. Det kommer vi ikke udenom. Det er en dejlig, hyggelig by, men Europas skønneste? Måske. Måske ikke. Vi har ikke svaret, så vi slog op på krak.dk og fandt to tilfældige Odenseanere, som vi ringede til og spurgte ad.

Ægte sammenhold under en Kajakpolo-pause et eller andet sted i Odense i 2013. Jens Hansen er ikke med på billedet, antageligvis fordi han ikke var inviteret. Via Flick-brugeren Gatanass

Jens Hansen 67 år, pensionist, har boet i Odense i 25 år

VICE: Er Odense Europas bedste by?

Jens Hansen: Det kan jeg godt gå ind for. Det er rigtigt dejligt her. Nu bor jeg selv i udkanten af Vollsmose, og her er altså også dejligt, skulle jeg hilse og sige, selvom der også har stået meget i medierne.

Er der også dejligere end i Wien?

Ja, bestemt.



På en skala fra 1 – 10 hvor vigtige er byens gode cykelforhold så for dig?

Det med tal ved jeg ikke. Det er ikke særligt vigtigt lige nu, da jeg lige har fået to nye hofter, og min cykel fungerer ikke. Men når jeg er kommet mig, og jeg får købt mig en ny cykel, så skal jeg i gang igen.

Jeg kan forstå på artiklen, at der i Odense er 123 broer, man kan cykle over?

Ja, det skal nok passe.

Så Odense har 123 cykelbroer, mens Paris har 94 Michelinrestauranter. Hvilken af de to kvaliteter er vigtigst for en by?

Jeg spiser ikke på Michelin-restaurant.

Så du hælder mest til de gode cykelforhold?

Altså, når man cykler ad Åstien, som omkranser Odense, så er det da en smuk tur. Men jeg ved ærlig talt ikke, om Odense er så fantastisk på grund af sin cykelkultur. Min datter bor i København, og hun siger jo, at der er gode cykelforhold derovre også.

Odenses borgmester, Anker Boye, gør et stort nummer ud af at byen skal være et attraktivt sted at bo hele livet. Der skal blandt andet være en bred vifte af kulturelle tilbud. Hvor godt synes du, det er lykkedes?

Tjo, der er da noget musik og sådan, men det er en lidt død periode lige nu. Er der ikke også noget med en musikfestival?

Byens motto er “at lege er at leve” – hvordan tolker du det?

Det må være det med legepladserne.

Hvordan formår byen at leve op til sit motto?

Nu er jeg jo en gammel mand, så du må hellere spørge en anden.



Der er ikke noget ‘D’ i ‘Oense’. Til gengæld er der tre kvinder, tre brune drinks, to bakker med kartoffelchips og en æske tændstikker. Christina Jensen er ikke på billedet. Det er uvist, om hun overhovedet var inviteret. Via Flickr-brugeren Hans Christian Arnklit

Christina Jensen, 23 år, studerende, har boet i Odense i 2,5 år



VICE: Hvordan synes du Odense klarer sig i sammenligningen med store europæiske byer?

Christina Jensen: Ikke så godt. Jeg må være ærlig og indrømme, at da jeg flyttede til Odense, så syntes jeg ikke, at det var en særlig fed by. Det var mest på grund af studierne, at jeg havnede her. Dog er den vokset lidt på mig. Folk her i Odense har en ret afslappet facon. Her er faktisk ret hyggeligt at bo.

Byens borgmester går meget op i, at Odense skal have et rigt kulturliv. Hvor godt er kulturlivet i Odense sammenlignet med det, man finder i eksempelvis Berlin?

Nu har jeg så ikke lige været i Berlin.

I London så?

Nej, desværre.

Hvor har du været?

I Rom.

Okay, så prøv at sammenlign Odense med Rom, som jo er en anden vigtig by i Europa.

Altså, det kan man jo ikke. Rom er jo en flot, antik og gammel by med virkelig meget historie, og Odense, tja. Det er bare noget andet.

Jeg kan forstå, at der er 123 cykelbroer i Odense. Var det medvirkende til, at du flyttede til Odense?

Nej, overhovedet ikke. Men nu cykler jeg heller ikke så meget. Det er lidt dumt.

Byens motto er “at lege er at leve”. Hvordan opfatter du det?

Jamen at byen er meget let at leve i. Der er jo også alle de her legepladser, der popper op alle vegne.

Tak, Christina.



