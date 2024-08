Er Rolling Loud på vej til at blive verdens vigtigste rapfestival?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Køreturen fra vores motel til Shoreline Ampitheatre, hvor Rolling Loud løb af stablen den 21. og 22. oktober, var mere eller mindre, det eneste jeg så af San Francisco. Mens vi cruisede ad motorvejen gennem Bay Area overvejede jeg, om de billedskønne bjerge i horisonten, der omkranser Silicon Valley, og smoggen, som indhyller området i tåge, kunne danne ramme om den samme massive succes, som Miami havde gjort de tre foregående år.

Målet med Rolling Louds kolossale, rap-centrerede lineup har altid været at imødekomme publikums vildeste drømme om en festival, der både præsenterer friske, nye talenter såvel som industriens garvede veteraner. Jeg indså hurtigt, at under den massive paraply af store navne som Travis Scott, Lil Wayne, Lil Uzi Vert, SchoolBoy Q, Lil Yachty og Young Thug gemte der sig en hel buket af nye, fremadstormende rappere på scenen. Faktisk bød det meste af programmet den dag på internet- og Souncloud-sensationer som Trippie Redd, Lil Pump, Smoke Purpp, Kodie Shane og Young Nudy. Rolling Loud er langt hen ad vejen skåret over samme læst som de store EDM-festivaler, og jeg spekulerede over, om rappernes enorme Instagram-følge kunne konvertere likes til fans i kød og blod, der er så interesserede i musikken, at de rent faktisk dukker op til koncerter.

Da jeg tidligt på eftermiddagen kom om backstage, herskede der allerede en stemning af kaos og vild energi. Det var her – på en stor græsplæne fuld af campere, ambulancer klar til udrykning og en hær af sikkerhedsvagter – hvor aftenens løjer, i lige så høj grad som på scenen, skulle udspille sig. Henover weekenden så jeg blandt andet Lil Yachty vade forbi, mens tilskuere blev blændet af hans smykker og diamanter. Kodak Black rev et polaroidbillede ud af hånden på en fotograf – helt ligeglad med tilbuddet om at få en kopi sendt på email. Lavpunktet var, da Lil B efter sigende havde et skænderi med A Boogie Wit Da Hoodie and PnB Rock, der førte til, at han blev overfaldet. Han troppede alligevel op på scenen og undskyldte over for publikum, at han ikke var i stand til at optræde.

Med jævne mellemrum susede stressede medlemmer af personalet forbi i sorte golfbiler, mens de forgæves forsøgte at kalde nogen over en radioforbindelse, der lod til at være permanent optaget. Jeg overhørte en kvinde sige: “Okay, jeg henter ham nu, han skal på om lidt,” inden hun zigzaggede gennem den labyrint, der førte til området backstage, hvor kunstnerne kunne hænge ud i fred.

Lidt efter drønede kvinden forbi igen. Denne gang på vej mod scenen ledsaget af en ung mand med skulderlange, sorte dreadlocks. Den 18-årige Trippie Redd er del af den idiosynkratiske elite blandt de Soundcloud-talenter, som har haft held med at skabe hype ved at kultivere en fandenivoldsk tilstedeværelse på de sociale medier. Jeg fik først øjnene op for ham på Instagram, hvor han i en video brænder en 100-dollarseddel af for så at tygge på resterne. Dette år var første gang, rapperen optrådte på Rolling Loud og på den måde et tidligt højdepunkt i en kort kometkarriere, der blev grundlagt, da han uploadede tracket “Angry Vibes” på Soundcloud for et par år siden. Men at dømme ud fra den begejstrede modtagelse fra publikum afholdt Trippie Redds status som nybegynder ham ikke fra at tiltrække stor opmærksomhed ved festivalen.

Fra det øjeblik han trådte ind på scenen, var han omgivet af venner. Akkompagneret af skrig og jubel fra folkemængden kastede Trippie sig over sit hittrack “Love Scars” og kastede sig ud blandt publikum, hvor han forsøgte at fortsætte med at rappe, mens folk bar ham rundt. Til venstre for scenen stod hans kæreste og røg en joint og nikkede med, mens tusindvis af fans skreg med på teksterne.

“Jeg fuckede med det. Det var sjovt. Masser af energi,” sagde Trippie efter koncerten, hvor han igen var omringet af sit crew. “Jeg kan godt lide at mærke folks energi, når jeg optræder. Det booster min egen.”

Senere på aftenen dukkede Trippie op igen. Denne gang til en koncert med XXXTentacion, og publikum var lige så vilde med ham, som de var med Florida-rapperen, der selv skabte sin fanbase via Soundcloud i sin tid. En ung knægt, der så ud, som om han stadig gik i gymnasiet, stod klinet op af rækværket, mens folkemængden bag ham skubbede på, og skreg: “DIN MUSIK HAR REDDET MIT LIV, TRIPPIE!” Efter et par fejlslagne forsøg på at crowdsurfe med XXXTentacion reagerede rapperen endelig på drengens forsøg på at få hans opmærksomhed. Midt i tumulten stod de to og talte sammen hen over rækværket. Fra to forskellige verdener delte de et øjeblik.

Backstage mixede Smoke Purpp cocktails, mens han blev filmet. Han tog indslaget meget seriøst, men ikke så seriøst, at han ikke krydrede seancen med sine famøse, halvirriterende og dog drenget charmerende indfald. “Essskkketit,” udbrød han pludselig. Det er blevet hans vartegn, siden han for to år siden udgav den første håndfulde sange under sit nuværende kunstnernavn.

Den 20-åriges optræden et par timer tidligere var rap-ækvivalenten til en punkrockkoncert, hvor han orkestrerede tre forskellige mosh pits under parolerne “turn the fuck up” og “rage.” På et tidspunkt instruerede han scenevagterne om at hale tre publikummer op fra pitten, der efterfølgende blev placeret på de gigantiske højtalere for foden af scenen.

“Når jeg tæller til tre, skal I springe ud,” råbte han og begyndte at tælle. Hans eksplosive stemme gjaldede over folkemængden, og det var tydeligt, at han mente det. Men der var temmelig langt ned fra de højtalere, og jeg anede ikke, hvordan de tre publikummer skulle klare det uden at brække et par knogler i faldet. De heldige udvalgte – der først var ovenud begejstrede – så nu på hinanden med rædsel i øjnene. Efter to forsøg lykkedes det endelig alle at give slip og dumpe ned i havet af udstrakte hænder, der ventede på dem. Folk gik helt amok.

“Jeg har langt flere fans nu, end jeg havde til sidste Rolling Loud. Sidste gang var jeg stadigvæk på vej op i verden. Men den her gang optrådte jeg på den store scene og gjorde min ting. Der var vildt mange mennesker. Det var helt sygt. Jeg kastede lige min en-million-følgere-kage i hovedet på publikum,” fortæller Smoke Purpp.

Klokken 16.30 om søndagen var der dukket en stor forsamling op for at se Lil Pump, den ustyrlige, 17-årige kometrapper fra Miami, der har haft helt overdrevet meget succes på Soundcloud det sidste års tid med sange som “D-Rose”, “Flex like Ouu” og senest “Gucci Gang”. Da musikken først startede, behøvede han knap nok at ytre et ord i mikrofonen. I stedet supplerede han publikum, der entusiastisk rappede med på samtlige tekster. På et tidspunkt hev en stor scenevagt en pige op af havet af flagrende lemmer og svedige kroppe. Hun blødte ud af munden og var smurt ind fra top til tå. Men inden hun flygtede over scenen, havde hun lige tid til at posere for et kamera med en blodig tunge ud af munden, så folk kunne se, hvor tæt på hun var. I sin adrenalinrus havde hun glemt alt om smerten og fokuserede i stedet på, hvor fedt det var at stå på scenen.

Det var helt klart de nye talenter, der satte dagsorden for weekendens strabadser. Publikum gik lige så meget amok, som de gjorde, når veteranerne indtog scenen. Da Travis Scott begyndte sin koncert på en animatronisk fugl, mens han opfordrede masserne til at “beskytte Lil B for enhver pris,” og Lil Wayne kastede sig ud i “A Milli”, nåede energien sit zenit og udløste en kollektiv kaosrus.

Gennem hele Lil Waynes set på festivalen stod jeg og tænkte over, hvor heldig jeg i grunden havde været. Som sædvanlig havde rapperen bandlyst journalister fra pitten, men i sidste øjeblik ændrede han mening. Så stod vi alle sammen der – fotografer, rappere, der havde optrådt tidligere, personale – som fans og rockede ud til legenden, der stod foran os på scenen. “Vi er ingenting uden manden ovenpå,” sagde han. “Og jeg er ingenting uden jer… Jeg er ingenting uden jer.” Fyrværkeriet bragede og konfettien dalede ned fra himlen, mens jeg stod og absorberede det hele. Ingen kunster – lige meget hvor stor han er – kan blive til noget uden støtte fra sine fans, og hvis energien i Bay Area den dag betyder noget, så er der mere end rigelig lidenskab for musikken blandt nutidens rapfans.