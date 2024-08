Er verden endelig blevet klar til Yoko Ono?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

Det er bizart, men på en måde passende, at Yoko Onos største bidrag til kulturlivet henover det sidste årti ikke har været hverken ny kunst eller et album, men derimod et meme. Hvis du på noget tidspunkt har været på internettet gennem de sidste ti år, så har du formodentlig allerede set det: et tre-minutter langt klip af en sortklædt Yoko Ono, som står foran en mikrofon på New Yorks Museum of Modern Art og udgyder voldsomme skrig, mens forvirrede museumsgæster måbende ser til. Værket er meget typisk for Onos stil. Det er voldsomt, underligt og optaget af ideen om, hvordan menneskestemmen kan være et instrument, der gør skade, skaber skønhed og katarsis.

Men som meme – genbrugt og sat i ny kontekst for hvert tweet og hver video, det optræder i – bliver det på en måde endnu mere Ono. Det er et åbent værk, som enhver med kreativ sans og en internetforbindelse kan bidrage til. Det er den naturlige forlængelse af den 85-årige kunstners konceptværker som Grapefruit og “Cut Piece“, et ufuldendt projekt, der aldrig bliver helt færdig.

Men på den anden side er det faktisk den måde, de fleste af Onos værker fungerer på – tag bare WARZONE, hendes 14. album, som udkommer sidst i oktober via Chimera Music. Pladen består af 13 tracks, der er skrevet mellem 1973-2009 og er blevet optaget på ny og reproduceret. WARZONE er et godt eksempel på, hvordan mange af Onos bedste tracks aldrig rigtig har passet ind i deres originale kontekst. “Warzone“, en punk-hakker fra 1995, er blevet til et primalskrig af et nummer, hvor Onos intense stemme udfolder sig på et bagtæppe af klavermusik og skudsalver. “Woman Power“, der engang var et mudret, psykedelisk freak-out jam, stiller skarpt på Onos politiske overbevisninger. “Now or Never”, sakset fra Approximately Infinite Universe fra 1973, er lige så meget en meditation over krig i det 20. århundrede, som det er en advarsel til fremtidige generationer. Og “Imagine“, et track som Ono først blev krediteret for sidste år, genfødes i form af albummets sidste nummer, hvor Ono står i centrum. Samtlige sange på pladen akkompagneres af lyric-videoer, der føles mere som en naturlig forlængelse af Onos tekstkunst end som traditionelle lyric-videoer.



Samtlige tracks på WARZONE tager på den ene eller anden måde stilling til tidens politiske klima – temaer som køn og krig er tilbagevendende i Onos værker, men agerer omdrejningspunkt her – og man får generelt en fornemmelse af, at følelsen af angst og lede på sangene ikke nødvendigvis var helt så klar på de originale indspilninger. Men Ono har bestemt ikke givet op. Vi talte med kunstneren over e-mail (hun laver ikke telefoninterviews) om feminisme, kunst og WARZONE. Du kan læse interviewet herunder og se videoen til “Now or Never” nederst på siden.



Noisey: Dit essay “The Feminisation of Society” er genoptrykt i indlægget til WARZONE. Hvordan passer det ind i en moderne kontekst?

Yoko Ono: Tingene er blevet mere, som jeg har håbet, de ville blive. Mænd og kvinder ændrer karakter. Kvinder er blevet stærkere, og mænd er blevet venligere og mere sympatiske. Der er sket STORE omvæltninger i min levetid.



Det er interessant, at så mange unge mænd nu er interesseret i madlavning. “We’ll teach you how to knit, we’ll teach you how to cook!” (citat fra Yoko Onos sang “Woman Power”, red.) Der sker endelig noget.



“Warzone”, “Now Or Never” og enkelte andre numre på pladen kritiserer militærindustrien. Det er sange, som er skrevet for længe siden, men som virker meget relevante i dag. Hvordan føles det at gå på opdagelse i dit bagkatalog, så mange år efter du har skrevet numrene, og erfare, at de stadigvæk har fat i den lange ende?

Tjah, ser du, det er gode sange, synes jeg! Jeg har ændret på instrumenteringen, men budskabet er stadigvæk relevant. På “Woman Power”, som er skrevet i 1973, nævner jeg “the President” – jeg vil ikke nævne navne nu, men det passer da stadig meget godt, synes du ikke?



I 2015 skrev Lindsay Zoladz et essay om, hvordan du blev lagt for had i 60’erne og 70’erne for så at blive omfavnet af offentligheden i de senere år. Til sidst spørger hun: “Er Yoko Onos kunst mindre potent, når vi lever i en verden, der elsker hende?” – Hvad synes du om det?

Nej – jeg synes, det sker nu, og folk er enige med mig! “Feminization of Society” – det sker nu!