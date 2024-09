En forfatter har skrevet en erotisk novelle om et hatefuck mellem Donald Trump og Ted Cruz

Screenshot via Amazon

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Canada

Selvom du ikke er amerikaner, så følger du sikkert med i den farce, der er det amerikanske præsidentvalg lige nu.

Videos by VICE

Målt på underholdningsværdi er valgkampen helt i top – racisme, sexisme, åbenlyse løgne, chokerende usammenhængende opbakninger – der mangler ingenting. Og dog, for indtil nu har der været en klar mangel i det amerikanske politiske spil: Homoerotisk fan fiction.

Det blev der heldigvis lavet om på i går, da Canadas mest produktive forfatter inden for politisk, erotisk litteratur – Sam Shiver – udgav sit seneste værk,Can’t Stump the Drumpf: An Erotic Tale.

Shiver, som har stået bag klassikere somServing the Prime Minister: A Canadian Romance (tilfældigvis bragt af VICE Canada)og Foreign Affairs: A Diplomatic Romance, sendte mig en e-mail (eller måske mere en undskyldning) onsdag eftermiddag, hvor hun linkede til novellen på Amazon.

“Jeg var nødt til at gøre det, og jeg er SÅ ked af det. Værsgo,” skrev hun.

Jeg er også ked af det, for jeg læste det hele – alle 11 sider – og den rammer altså ikke de samme litterære højder, somForeign Affairs: A Diplomatic Romance gjorde.

Mens Shivers tidligere bøger var mere eller mindre baseret på sexede, hemmelige affærer, så er den her bevidst mere skummel (og gammel og rynket.)

Hovedpersonen, Ronald Drumpf, er fast besluttet på at blive USA’s næste præsident, men først skal han besejre sin ærkerival – Ned Cruise.

“Alene tanken om Cruises kødfyldte ansigt sendte en skælvende vrede helt ned mellem Drumpfs ben,” skriver Shiver, som primært fortæller historien fra Drumpfs synsvinkel.

Drumpf aftaler et privat møde med Cruise på et snusket hotelværelse i Texas. Inden mødet fryder han sig ved tanken om nogle afslørende billeder, som han har af Cruise, fordi han kender “Cruises frække lille hemmelighed.”

Efter de mødes, begynder de to herrer en tiltagende fjendtlig ordveksling, hvor Drumpf kommer med meget åbenlyse trusler ved at hentyde til, hvordan han tidligere behandlede en anden præsidentkandidat, Mario Delgado.

“Jeg kneppede ham. Jeg kneppede ham så hårdt i røven. Han græd så meget, at hans make-up løb ned ad kinderne. Hvorfor tror du, han har den der skaldede plet? Jeg rev ham så hårdt i håret, at det næsten faldt af. Den klovn suttede på andet end en vandflaske, da jeg var færdig med ham. Han fucking elskede det. Alle elsker mig.”

Cruise svarer: “Du er en syg mand, Ronald.”

Uden at afsløre for meget af handlingen så udvikler situationen sig til et voldsomt og svedigt møde.

Der er også et helt særligt canadisk plottwist, som især vil glæde erotiknørderne derude, men igen – ingen spoilers.

Hvis jeg skulle vælge mit yndlingssted i historien, så vil jeg helt klart vælge beskrivelsen af Drumpf og hans “skælvende dobbelthage,” korte tykke fingre,” og hans hud, der ligner “våd modellervoks.”

Historien ender på lidt af en cliffhanger, så der er helt klart lagt op til en to’er. Så stay tuned, hvis du er nede med oldinge-porno.

Mere fra VICE:

Det virale portræt af Donald Trumps mikropenis bliver nu solgt på auktion



Sådan overlever du, hvis Trump smider en atombombe over Danmark



Hvad mener DFU egentligt om Donald Trump?