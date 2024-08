Et år i en ung models liv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af i-D

“Det var kærlighed ved første blik,” fortæller Rosaline Shahnavaz om første gang, hun mødte Fern. Hun tog billeder til en reklame, og Fern var modellen. “Først og fremmest ligner hun resultatet af en hed nat mellem en basunengel og Uma Thurman, men da hun ankom, var hun også iført hvide lak-støvler, der gik helt op til lårene. Der var kemi mellem os fra starten. Jeg kunne slet ikke lade være med at caste hende. Jeg fortalte hende, at jeg ville lave en bog om hende, og det var sådan, det hele startede.”

Så i løbet af det seneste år har Rosaline og Fern hængt ud, taget billeder, og forsøgt at indfange de intime, søde og smukke øjeblikke i deres liv. De har samlet billederne i en bog, som meget passende bare hedder Fern, fordi den kun handler om Fern. Den handler selvfølgelig også lidt om forholdet mellem fotograf og model, men den handler mest om Fern og om venskab, intimitet og hvordan det er at være en ung kvinde.

Rosalines billeder af Fern giver en lyst til at smile, hver gang Fern smiler, og de giver også en lyst til at fjolle rundt og være en sød teenagepige, fordi det hele ser så ægte og perfekt ud. “Jeg satte gang i projektet, men så byttede vi roller,” siger Rosaline. “Fern skrev til mig, hver gang hun var hos sin kæreste, som bor lige i nærheden af mig, og så fandt vi tid til at hænge ud. Vi aftale altid, at vi bare skulle ses et par timer, men før vi vidste af det, sad vi næste morgen og spiste morgenmad sammen.”

Bogen bliver udgivet 20. juli, og her taler Rosaline og Fern sammen om den.

Rosaline: Hvorfor kan du godt lide at blive fotograferet af mig?

Fern: Jeg kan godt lide, at vi samarbejder, og at vores visioner bliver til virkelighed. Jeg synes, du har en evne til at få min autentiske side frem, i stedet for en facade.

Rosaline: Hvad synes du, bogen siger om os?

Fern: Den viser, at jeg er ekshibitionist, og at du opmuntrer mig til at være det! Den viser, at vi tror på drømme, romantik og eskapisme. Den viser også, at vi begge er vokset op i det sydlige London, og det giver noget tryghed. Hvad kan du bedst lide ved det sydlige London?

Rosaline: Fælleden, hvor jeg voksede op. Det var der, jeg prøvede alting for første gang. Hvad med dig?

Fern: Det gjorde jeg også! Ja, jeg ville også sige fælleden. Det er ligesom en oase.

Rosaline: Hvordan har du det med, at der findes en bog om dig?

Fern: Det er bizart… Billederne dokumenterer en meget intens, sårbar tid i mit liv, så tanken om, at folk ser en så personlig side af mig, er skræmmende! Men også spændende.

Rosaline: Har du et yndlingsbillede fra bogen?

Fern: Jeg tror, det er det fra færgen med mine rosenkranse. Det sted symboliserer så meget for mig. Det er et limbo, både bogstaveligt talt og i overført betydning, mellem byen og forstaden, kærlighed og had, pige og kvinde. Det var her, jeg oplevede den mørkeste tid i mit liv, og mødte mit livs kærlighed. Hvilket er dit yndlingsbillede?

Rosaline: Jeg kan virkelig godt lide det, hvor du sidder på et tag i Peckham. Jeg elsker den melankolske London-himmel, når sommeren er på sit højeste. Jeg synes, dit ansigtsudtryk siger det hele. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt til dig, men det har nok været åndssvagt. Kan du huske, hvad du tænkte, første gang jeg tog billeder af dig?

Fern: Jeg var nervøs og spændt og følte mig meget ung.

Rosaline: Hvad med sidste gang, jeg fotograferede dig?

Fern: Jeg tror, jeg var lidt skuffet, fordi det regnede, og alle dyrene på gården, vi var på, gemte sig. Det her er din anden bog med det tema. Hvorfor gør du det igen?

Rosaline: De her fotografier er så personlige, og det fysiske ved en bog favner den nærhed. Jeg elsker hele processen ved at lave en bog. Både at redigere billederne, sekventering, opsætning og design. Jeg begynder altid med at printe det hele ud og dække hele gulvet i mit studie til med fotografier.

Fern: Hvordan ser du på forholdet mellem fotograf og muse? Synes du, det er gammeldags, og giver det musen magt, eller er det bare nedværdigende?

Rosaline: Det har udviklet sig meget. Jeg synes personligt, at det giver et godt samarbejde, og jeg kan udforske mig selv gennem kvindelig identitet. Jeg tror, det er derfor, jeg mest fotograferer kvinder. Hvad håber du på, at fremtiden bringer?

Fern: I fremtiden håber jeg, at psykisk sygdom bliver noget, alle kan snakke afslappet om, og at ligestilling finder vej til alle pornofilm… Uden at det skal lyde alt for ‘fred i verden’-agtigt… Hvad med dig?

Rosaline: Fred i verden!

