Hvordan et forladt vandland i Rotterdam blev til en urban svampefarm

Er man vokset op Holland i løbet af 80’erne og 90’erne, har man med sikkerhed hørt om det subtropiske vandland Tropicana i hjertet af Rotterdam. Vandlandet lukkede ned i 2010 og blev siden lidt af en torn i øjet på både ejeren og bystyret i Rotterdam. De lokale har længe spekuleret på, hvad der skal ske med stedet – vil det blive destrueret og lavet om til dyre lejligheder, eller vil det blive et uskønt underholdnings centrum med biografer og fastfood?

Spørger man Siemen Cox og Mark Slegers fra RotterZwam, de nuværende lejere, så skulle Tropicana laves til noget helt andet – det skulle være et udstillingsvindue dedikeret til urban farming. I 2013 kørte Cox forbi det forladte vandland, og det gik op for ham, at det mest af alt lignede et kæmpe drivhus. Han havde lige læst Gunter Paulis bog The Blue Economy, og han var fascineret af tanken om at gro svampe i kaffegrums. Sammen med Slegers satte han sig derfor for at skaffe en lejekontrakt, der ville give dem mulighed for at realisere deres grønne drøm om at starte en storby svampefarm.

MUNCHIES besøgte det tidligere vandparadis og fik en rundtur af de to svampefanatikere.

Alle fotos af artiklens forfatter

MUNCHIES: Hvor let var det at få RotterZwam op at køre? Siemen Cox: Det var faktisk ret nemt. Hvem gider arbejde på bunden af en tom swimming pool? Vi opsporede ejeren igennem LinkedIn, og inden for en uge fik vi en rundvisning. To uger efter fik vi nøglerne overdraget.

Hvorfor blev Tropicana forladt i første omgang? Det er en længere historie. Den tidligere ejer gik konkurs i 2010 efter en længere periode med knap så gode hændelser: dårlig hygiejne, overfald og andre episoder. Naboerne var på ingen måde glade for stedet.

Sikke noget. Hvordan bruger I parken til at gro svampe? Stedet i sig selv giver os en masse muligheder. De fleste folk forestiller sig, at vi bruger selve pool-området til at gro svampene, men selvom vi håber, at det område med tiden vil blive til et drivhus, så er det altså ikke dér, svampene gror. Svampe kan godt lide varieret lys og fugt, og poolen er alt for lys og tør. Omklædningsrummene og kælderen er til gengæld helt perfekte. Vi fylder poser med kaffegrums, svampesporer, bønneskaller og kalciumsalt. Så bruger vi Tropicanas gamle bøjler til at hænge dem op med. Folk kalder sommetider svampeposerne for pølser; måden de hænger på, minder dem om en slagterforretning. En vegetarisk slagterforretning selvfølgelig.

Hvordan fungerer kaffen egentlig? Kaffegrumset fremmer kultiveringen af svampesporerne. Østershatte trives i det. De er ret aggressive og ukrudtsagtige. Det tager dem kun fem uger at gro. Det samme, der foregår nede i vores maver, foregår hos svampene på ydersiden – de udskiller enzymer og nedbryder det omkringliggende miljø. De er basalt set en mavesæk, der er vendt på vrangen. De elsker kaffegrums, selvom de ikke ville kunne lide kaffe.

Affald er et vigtigt emne for jer, ikke? Jo. Vi opbygger en helt ny produktionskæde, der ikke lader noget gå til spilde. Vi indsamler kaffegrums fra lokale kaffebarer og transporterer det i vores budcykel – alt bliver produceret og konsumeret inden for en radius af 3,7 kilometer. Vores orme komposterer restaffaldet, og lige nu er vi i gang med at undersøge, hvordan vi kan udvinde enzymer, der kan bruges til at lave bioplastik eller biofermentering. Lige nu omdanner vi et affaldsprodukt til fem nye produkter – svampe, kompost, orme, orme-te (hvilket basalt set er flydende ormelort) og enzymer.

Orme-te, wow. Hvordan kan det være, at I er så passionerede omkring det hér? Byer som Rotterdam producerer ikke andet end affald og pendlere. Vores forlystelsespark er et godt eksempel på det – vi bygger ting, og når vi så er færdige med at bruge dem, så overlader vi det til andre at rydde op efter os. Men det er ikke sådan naturen fungerer – i naturen eksisterer affald slet ikke. I denne bygning køber vi næsten aldrig noget. Alle materialer og søm var her allerede.

Hvor mange svampe producerer I? Mængden af svampe stiger voldsom. Lige nu producerer vi 20kg om ugen, og vi skruer antallet op til 50kg. Efterspørgslen fra food trucks, restauranter og bagerier i lokalområdet er lige nu så stor, at vi ikke kan følge med. Og selvom vi får forespørgsler fra andre dele af landet, siger vi nej. Vi vil gerne holde det helt lokalt.

Siemen Cox og Mark Slegers fra RotterZwam.

Det lyder som om, I har stablet en god forretning på benene? Det går rigtig godt, og vi vil gerne hjælpe folk i andre byer med at gøre det samme med deres kaffegrums. Ud fra den mængde af kaffe, der bliver drukket i Rotterdam, kunne man køre ti af de hér steder alene i vores by. Det er derfor, vi lancerer et gør-det-selv hjemmekultiveringssæt. Vi fik det dårligt af at tænke på alt det kaffegrums, der går til spilde rundt omkring i folks hjem. Byens affald er et ret interessant emne for os, da Holland har besluttet sig for at reducere mængden af affald, der bliver produceret; det skal ned med 50 procent frem mod 2020. Tredive procent af det affald folk, smider ud, er organisk, og vi arbejder derfor på en ny model, der skal gøre brug af det affald.

Hvordan ser jeres forretning ud i fremtiden? Uha, det er svært at svare på. Planerne for det gamle vandland ændrer sig en gang om måneden. Vi håber virkelig meget, at en investor vil komme en tur forbi og lade sig overbevise om, at dette ville være det perfekte sted at sætte et godt eksempel inden for urban farming. Prøv bare at se dig omkring! Man kunne gro alger, bygge akvaponi-systemer, bruge væggene som hængende haver, rense regnvand i kælderen og så videre. Selvom stedet har en lidt tvivlsom historie, så elsker de fleste mennesker det stadig. Hver dag er der nogen, der stiller sig op ude foran og tager billeder, og vi modtager mindst fem forespørgsler om ugen fra folk, der gerne vil besøge stedet. Nå ja, og så sker det nogle gange, at der dukker en gruppe turister op med badetøj og det hele.

Denne artikel blev oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i september 2014