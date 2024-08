Et interview med folkene bag Facebook-gruppen “Vi tager Skåne tilbage”

I dagens Danmark er vi nærmest uenige om alt. Nogle er sure på indvandrere, mens andre mener, at deres bidrag til samfundet er gavnligt for både økonomien og kulturen. Nogle danskere synes, vi skal vise omsorg for de svageste i landet, mens andre synes, det er bedre med skattelettelser, så de rigeste har råd til en ekstra Audi. Der er fornuftige, rationelt tænkende individer i Danmark, og så er der rigtig mange folk, der virkelig går op i håndbold.

Men hvis der er én ting, vi alle sammen kan blive enige om, så er det, at kong Frederik 3. begik overlagt landsforræderi, da han ved Roskildefredens underskrivelse i 1658 overdrog Skåne, Halland og Blekinge til den svenske kong Karl Gustav. Det er over 300 år siden, vi sagde farvel til kolonien på den anden side af sundet, men det stikker stadig i hjertet, hver gang man går en tur langs Amager Strand og ser Barsebäcks røde lamper skære gennem disen over vandet. Al den herlige atomkraft kunne have været vores. Alle de dejlige semlor, som svenskerne spiser i stedet for tørre fastelavnsboller, kunne have været vores. Vi kunne have været verdensberømte for vores eksport af fremragende toiletter i stilrent design. Robyn kunne have været vores. (Ja, okay, hun er fra Stockholm, men der er overraskende nok ikke ret mange fede, kendte personer fra Skåne).

Heldigvis har et par Facebook-patrioter nu taget affære (300 år for sent, men hellere sent end aldrig). Facebook-arrangementet ”Vi tager Skåne tilbage” har allerede mønstret en internet-hær på 5.500 deltagere, som er klar på at stille op, når der den 10. februar i første omgang er indkaldt til ”Banner Maling” (okay, vi starter ud i den lette ende, men en landinvasion tager lang tid at planlægge.)

Under et landkort, hvor Danmark, Skåne, Halland og Blekinge er markeret med rød skriver arrangørerne om begivenheden:

”Det ovenstående billede er en illustration af det rigtige Danmark.

Danmark har i for lang tid været underlagt den svenske nation, og dette er en skamplet på den danske historie og nationalfølelse. Vi skal ikke længere være i skyggen af Sverige, og derfor tager vi det tilbage som retmæssigt tilhører os. Skåne. Stå med os i kampen om at forene Danmark igen og fører os tilbage til vores storhedstid.”

Der lader til at være lidt geografisk forvirring blandt vores napoleonske anfører – kortet viser både Blekinge og Halland, men umiddelbart lader det til, at det primært er Skåne, der skal genindtages. Ikke desto mindre er arrangementet – som er tagget som ”networking” og ”børnevenligt” – et fremragende initiativ, der sætter fokus på en af tidens absolut vigtigste opgaver for det danske samfund: at tryne svenskerne.

Kigger man på kommentarsporet på begivenhedens Facebook-side, ser det ud til, at de også har fået nys om den forestående invasion på den anden side af Øresund. Svenskerne i kommentartråden kan mere eller mindre inddeles i tre kategorier (jeg har kørt deres uforståelige sprog gennem Google translate, så du ikke behøver at gøre det). Der er selvfølgelig de håbløse tilfælde, som modsætter sig dansk overherredømme:

”If you were deserved it you wouldn’t lost it!” skriver en fortabt svensker på engelsk, mens en anden er mere hidsig: ”Vi vil kæmpe imod og forsvare os mod smørebrødsarméens fremmarch i de sydlige regioner […] Vi bekæmper dansken med plutonium, hvis det bliver nødvendigt.”

Der er også svenskere, der byder os velkomne som frelsere:

”Alt for længe har Skånelandet levet under svensk diktatur! København er min hovedstad, fuck Stockholm,” skriver en svensker, som længes efter at vende hjem til det danske moderlands trygge favn.

En anden får afløb for 300 års indestængt vrede: ”[Skåne er] Sveriges kornkiste og porten til kontinentet … Luk grænsen mod nord og åbn til Danmark, stockholmerne vil græde som fjortisar (det ved jeg ikke, hvad er, men det lyder som en sviner, red.) når de ikke længere får deres appelsinjuice,” mens en tredje svensker lægger sig fladt ned i overgivelse: ”Bare tag lortet!”

Og endelig er der dem, der ser vores første, spæde skridt mod at genoprette Kalmarunionen under dansk ledelse som en mulighed for at uddele slet skjulte, racistiske stikpiller:

”Skåne bør være dansk og ledes efter dansk politik, så vi kan få ryddet op og få orden på landet,” skriver en, mens en anden tilføjer: ”Stop ved Rosengården (socialt udsat boligområde i Malmø, red.) De har et større arsenal end den russiske hær”.

Men det skal ikke ødelægge den gode krigsstemning. Jeg kontaktede arrangørerne af ”Vi tager Skåne tilbage” – der viser sig at være to københavnske gymnasieelever ved navn Karla og Eva – over Messenger for at høre, hvad planen helt præcist er, hvorfor vi (selvfølgelig) skal have Skåne tilbage til Danmark, og hvad vi skal bruge det til, når invasionen er overstået.

VICE: Hej, Karla og Eva. Der er gået over 300 år, siden Skåne var dansk. Hvorfor skal vi have det tilbage nu?

Karla Bay Sten og Eva Jin Valbjørn: Det var egentlig, fordi vi kedede os i en historietime, og så havde vi en joke om, at vi skulle tage Skåne tilbage for at genoprette Danmarks storhed. Og så for sjov lavede vi det til en begivenhed på Facebook.

Havde I regnet med, at så mange var med på at generobre Skåne?

Nej, overhovedet ikke faktisk. Vi havde kun troet, at der ville være 25, som ville trykke “deltag”, eller sådan noget.

Føler I et forventningspres? Bliver I nødt til at invadere Skåne nu, hvor I har lovet, at det hele begynder den 10. februar?

Haha, vi overvejer lige nu at tage til Skåne på dagen for at plante et dansk flag. Men nej, vi håber ikke, at folk forventer, at vi rent faktisk skal invadere Skåne.

Det, synes jeg, I skal gøre. Har I læst kommentarerne på siden? Der er mange svenskere, som støtter sagen.

Ja, det er meget underholdende at læse, hvor villige og engagerede svenskerne er i at overdrage deres land til Danmark. Vi var meget overraskede over, hvor mange svenskere skrev på begivenheden.

Hvorfor tror I, der er så mange, som gerne vil høre til Danmark?

Vi tror, det kunne have noget at gøre med en utilfredshed med den svenske regering, men vi ved ikke så meget om den, så det er svært at sige. Vi er jo to elever fra Det frie Gymnasium, så vi hælder mere til den røde side herhjemme.

Der er også nogle af kommentatorerne, der tager det lidt for seriøst og skriver, at der trænger til at blive ”ryddet op”.

Det var også noget af det, vi var lidt nervøse for, da vi så, at opslaget begyndte at få opmærksomhed. At det egentlig mest var folk, der mente det alvorligt. Men det er nok også svært at undgå, at nogle folk misforstår ironien i vores begivenhed. Men det er selvfølgelig ikke noget, som vi støtter op om. Begivenheden er 100 procent ment som en joke.

Lad os sige planen lykkedes. Hvad skal vi bruge Skåne til, når vi har fået det?

Tjooo, vi havde måske bedre chancer for at vinde Eurovision.

Er det i virkeligheden det, der er planen? Overtage en del af Sverige for at optimere vores chancer ved Melodi Grand Prix?

100 procent JA, vi har kun vundet tre gange, det er for lidt.

Hvad synes I om svenskere generelt?

Altså jeg (Karla) er personligt selv ret vild med Sverige og dets natur, og jeg synes, at svenskerne er et vældig skønt folkefærd.

Fair nok. Hvad er så det bedste ved Skåne?

Den smukke svenske natur og godis-poser.

Og semlor! Tak for snakken, Karla og Eva.