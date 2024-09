Et intimt indblik i den natlige rutine for Miamis strippere

Jill Freedman er en utrolig gennemført kunstner og fotograf. Hendes karriere har strakt over fem årtier, og i løbet af den tid er hun gennem sine prisbelønnede gadefotografier af New York blevet et kendt navn. Hun begyndte spontant i 1960’erne, da hun skød sine første to ruller film på et lånt kamera, og har siden da skabt ikoniske billeder.

Jeg var oprindeligt primært bekendt med hendes fantastiske sorthvid-fotografier af politifolk, brandmænd og 70’ernes New York City, så da jeg modtog en mail fra hende med titlen Miami Strippers 2002, blev jeg overrasket. Men da jeg så fik chancen for at tale lidt med hende og besøge hendes lejlighed og arkiv, fandt jeg ud af, at hun bidrager den sammen eventyrånd til alle opgaverne.

Herunder er Jill Freedmans egen udtalelse, som hun sendte sammen fotografierne.

Intet siger kærlighed som en god gave, og selvom chokolade og blomster er fine, er der intet, der får Amors pil til at vibrere, som et par nye trusser. Den slags, man tager på for at tage af. Hvis kærlighed er flygtig og forbigående, er det bedst at holde drømmen i live ved at lægge så mange blonder og satin mellem skindet og den nøgne sandhed som muligt.

I min søgen på det uanstændigt mulige og den romantik deri undersøgte jeg, hvad stripperne ikke havde på. For hvem ved bedre end stripperne, når det kommer til at tage det af? Men ak, striptease er ikke mere; ikke flere bobler, ballonleg og striptease med slør. De kommer ud strippet for illusionen, uden noget som helst overladt til fantasien. Hvor er magien? I dag ligner strippere alle andre, mens de løber rundt i deres undertøj, bortset fra at deres hæle er højere, og deres kroppe er pumpede. Og de bliver betalt for at træne. Jill Freedman, december 2002 – Miami Beach, Florida.

VICE: Du er en produktiv gadefotograf, men hvordan indlejrer du dig selv uden at være påtrængende?

Jill Freedman: Nogle gange er jeg er usynlig, nogle gange er jeg ikke. Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved magi.

Hvad er historien bag din tilgang og motivationen for at fotografere stripperne?

Jeg så en kvinde stå i entréen iført fuldstændigt latterlige strippersko. Det gav mig lyst til at skyde strippere.

Hvordan vælger du det emneområde, du skal fokusere på?

Det vælger mig.

Jeg har indtryk af, at du er meget kendt for dine værker skudt i NYC, foretrækker du at fotografere steder udenfor byen, som du gjorde der?

Jeg elsker at rejse og at lave billeder. Folk er de samme alle steder, de fleste er skøre. Det er sjovt at fange sindssyge øjeblikke.

Gennem at have talt med dig flere gange, har jeg lært meget om dit liv og eventyr, men jeg vil virkelig gerne høre om, hvad du gerne vil fotografere nu, i forhold til da du startede?

Jeg startede med at fotografere mennesker, og jeg vil stadig fotografere mennesker. For mig handler det om at fange øjeblikke og dele dem.

Det her er upubliceret materiale, og du har nævnt over for mig i tidligere samtaler, at de fleste af dine værker er forblevet upubliceret, hvilket er overraskende. Jeg har det indtryk, at kunstnere i dag har brug for en øjeblikkelig anerkendelse eller en øjeblikkelig eksponering af deres værker, men du fotograferer på baggrund af nødvendigheden, har du altid haft det sådan?

Ja, samme nødvendighed som en edderkop har for at lave sit spindelvæv, den slags nødvendighed. Jeg er glad, når jeg tager billeder, det er sjovt at miste sig selv på gaden.

