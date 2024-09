Et lillebitte finsk destilleri laver noget af verdens bedste gin

Engang i 2012 sad tre finske mænd i en sauna – som de har for vane – og snakkede over et glas udenlandsk rye whisky. “Whisky lavet på rug er ikke særlig kendt i Finland,” siger Mikko Koskinen, som var med i saunaen. “Vi begyndte at fundere over, hvorfor ingen drikker det her i landet, for vi laver alt mulig andet af rug.”

Nøgne, svedige og inspirerede begyndte de at tale om mulighederne for bare selv at brygge finsk rye whisky. Nu er det sådan, at de fleste storslåede ideer, der opstår under en fordrukken tur i sauna, fremstår knap så geniale i morgendagens ulideligt klare skær, men denne gang holdt ideen. To måneder senere havde de grundlagt Kyrö Distillery Company.

I forsommeren vil birketræerne ved destilleriet blive brugt som krydderi i Napue Gin. Foto af Sina Stelter.

Kyrö Distillery ligger ved floden Kyrö i Isokyrö, en lille by med omkring 5000 indbyggere i kommunen Österbotten. Floden er frosset til for tiden, og et tykt lag sne dækker jorden omkring destilleriet. Frosten hænger i grenene på de mange birketræer der omgiver stedet.

I februar 2015 vandt Kyrö Distillerys apue Gin prisen for “Bedste Gin til Gin og Tonic” i den prestigefyldte International Wine and Spirit Competition (IWSC), hvor den deltog i en blindsmagning med 150 andre destillerier. Deres fadlagrede gin vandt også guld i den samme konkurrence, en af de ypperste anerkendelser man kan opnå i vin- og spiritusverdenen. Det er noget af en præstation for et lille destilleri, der tændte op under brændevinen for første gang i 2014.

Destilleriet har til huse i en gammel ostefabrik bygget i 1908. Foto af Sina Stelter.

Hvordan kan det så lade sig gøre, at et lille, nyt destilleri bare dukker op ud af ingenting, og blæser eksperter, dommere og ginentusiaster bag over på den måde? Da Kyro Distillery startede produktionen i 2014, havde grundlæggerne ingen erfaring fra branchen. Men lidt efter lidt lærte finnerne håndværket, samtidig med at de formåede at skabe noget helt unikt. Finner er kendt for at drikke tæt, men indtil videre har de ikke brilleret i spiritusproduktionen. Det er noget Kyrö Distillery vil ændre med store, voldsomme smage.

Én ting man helt sikkert kan sige om Napue Gin er, at det smager af ægte Finland: naturlig, urterig, sød og næsten ubeskrivelig skov-agtig. I alt 16 urter indgår i opskriften, deriblandt enebær, mjødurt, birk, iris, citronskal, kvan, tranebær, kardemomme og vrietorn.

Kalle tester alkoholprocenten i øllen. Kyrö bruger udelukkende maltet rug og destillerer blandingen ufiltreret. Foto af Sina Stelter.

På destilleriet møder jeg bartender Juho Väliaho til en smagsprøve. Juho er student på Kyrö Akademi, et undervisningsforløb for bartendere der afholdes på destilleriet.

Napue Gin smager ikke som noget andet, jeg har smagt. Måske er det fordi, jeg er halv-finsk, men jeg kommer næsten i trance og bliver ført tilbage til min bedstemors sommerhus i den finske del af Karelen. Jeg kan dufte de mørkegrønne fyrrenåle og birketræet, der brænder i saunaeen, mens solen glimter i den lune sø. Jeg tror, jeg har en lille tåre i øjenkrogen.

Jeg beder Juho beskrive smagen. “Det er svært at beskrive til nogen, som aldrig har været i en finsk skov,” siger han. “Der er urter, sødme, essentielle olier fra mjødurten, og generelle undertoner af citrus i næsen, der bliver til peber og rug. Den overrasker mig hver gang, jeg drikker den.”

Før han blev medstifter og senere chef for branding i Kyrö Distillery, var Mikko Koskinen direktør for et lille, online medieselskab, og han har også ti års erfaring som stand-up komiker. Hvordan går man fra comedy til sprut? “Det er sådan, det går for de fleste,” siger Mikko med et udtryksløst glimt i øjet. “I sidste ende overtager alkoholen deres liv.”

Kalle Valkonen har overskæg og er ansvarlig for destilleringen på Kyrö. Før han kom til destilleriet, arbejdede han på Helsinki Universitet med at udvikle biobrændstof ved at dyrke alger. Efterhånden som ideen til Kyrö Distillery voksede, gik det op for grundlæggerne, at de blev nødt til at have nogen med om bord, der vidste noget om at destillere. “Kalle har en videnskabelig tankegang,” siger Mikko, “og han har brygget sin egen øl i omkring syv år, så han havde både kærligheden til håndværket og en videnskabelig hjerne – den perfekte kombination.”

Kalle brugte først sit eget bryggeriudstyr til at lave en 200-liters portion øl – en tyk, fermenteret masse af maltet rug, vand og gær, der blev transporteret til byen Pori for at blive destilleret. “Vi anede ikke, om whiskyen ville blive god,” sagde Mikko. “Og den eneste måde vi kunne finde ud af det på, var da Miika Lipiäinen, vores nuværende direktør, smuglede en flaske med til en whiskykonference i London.”

Foto af Mikko Koskinen.

Før han kastede sig over Kyrö Distillery var Miika en whiskynørd, der arbejdede i medicinalindustrien. På whiskykonferencen i London gik han ud på toilettet og hældte smagsprøver af den smuglede sprut op, og gik så rundt fra stand til stand og spurgte efter folk med kendskab til produktion. Han fik dem til at smage på whiskyen – en klar whisky, der ikke var modnet – og spurgte, om den var noget værd. Svarene var positive, og det blev tydeligt, at de havde gang i noget af det rigtige.

Grunlæggerne af Kyrö Distillery fandt det perfekte hjem til deres rugbaserede drømme: En gammel ostefabrik, der plejede at producere Finlands berømte Oltermanni, en mild ost, der ofte spises med godt rugbrød. Den gamle bygning har i dag en helt anden forbindelse til Finlands mest elskede korn – som verdens eneste destilleri, der kun arbejder med rug. “Da vi så stedet,” fortæller Mikka, “var der ingen tvivl om, at det skulle være dér.”

Deres gin er opkaldt efter den store nordiske krig, der fandt sted i Napue, Isokyrö i 1714, og skrifttypen de bruger på flaskerne fra Kyrö Distillery kommer fra indgraveringerne på mindesmærkerne fra kampene. “Det er rart, at der også kommer noget godt ud af regionen, for at give den en positiv aura,” siger Mikko.

Mejeriet blev renoveret i 2014, og produktionen startede samme år. Grundlæggerne serverede de første drinks i en lille pop-up restaurant, de kaldte Kyrönmaan Matkailun Edistämiskeskus (Kyrös Turist Bureau). “Navnet kom sig af, at vi ikke må nævne alkohol offentligt i Finland,” forklarer Mikko med henvisning til restriktionerne på alkoholreklamer, som vi også kender fra Danmark. “Det er én af grundene til, vi endte med at lave en slags smugkro, men på en meget skæv og finsk måde.”

Kyrös alkohol hældes på flasker. Den månedlige produktion blev tidoblet i løbet af nogle få måneder. Foto af Sina Stelter.

Marianne (der hænger i armene) plejede at være elektriker, pole dance-instruktør og personlig træner, før hun fik ansvaret for at få alkoholen på flasker. Foto af Sina Stelter.

Miika beskriver baren som “et møde mellem det gamle mejeri og et rejsebureau fra 70’erne”. De er specialiseret i nutidig finsk mad og afholder også smagsprøver, rundture på bryggeriet og drink workshops. Napue Gin blev til dels udviklet i baren; de prøvede forskellige typer gin med de samme ingredienser i forskellige mål og serverede det i rigtige baromgivelser, for at se hvad folk bedst kunne lide. De mere formelle smagsprøve-seancer foregik tit om morgenen. “Det er den traditionelle måde at smage gin på: Tre slags gin, hver morgen kl. 9, for det er på det tidspunkt, sanserne er på deres højeste.”

Den praktiske tilgang går igen i alle andre aspekter af destilleriet. I løbet af deres første år leverede Kÿro 5000 flasker på egen hånd – ud af bagagerummet på Miikas Skoda – før de fandt deres egen distributør. Deres første eksportmarked var Japan takket være et japansk/italiensk par, som ejede en bar i skisportsområdet Niseko, i Hokkaido. De havde mødt Miika på en rejse. Nu er Japan et af destilleriets hovedmarkeder.

Efter at Napue vandt til IWSC i 2015, eskalerede destilleriets produktion voldsomt. “Vi var helt fucked!” siger Miika. Sejren kørte efterspørgslen i vejret. “Vi havde tænkt os at lave omkring 2300 flasker sidste år. Vi blev nødt til at indstille produktionen, da vi nåede 100.000 flasker, fordi vi ramte en eller anden grænse i forhold til skat her i Finland. Så for et lille destilleri var udvidelsen helt vanvittig. Vi begyndte året med tre ansatte, og da året var omme var vi 13.”

Han tilføjer, at destilleriet udvider endnu mere i år og eksporterer nu til 15 lande. “Det har været en fuldstændig sindssyg tid.”

“Vores mål er at være verdens mest kendte rug-destilleri i 2022,” siger Mikko. “Den lille fordel, vi har i forhold til det, er, at vi umiddelbart ikke kender til nogle andre destillerier med fokus på rug. Så på sin vis har vi allerede nået det mål.”

Udsigt til destilleriet fra Perttilä-broen, den ældste hængebro i Finland. Foto af Sina Stelter.

Det første pressefoto af grundlæggerne, der løber nøgne gennem en rugmark. Foto af Kimmo Syväri.

“Udover Finland kunne vi godt tænke os at være kendt på omkring ti af de store markeder i verden,” siger Miika og tilføjer, at det holder Kyrös udvalg fokuseret, når de udelukkende arbejder med rug. “Vi kan godt lide at holde det i kort snor, når nu vi er så glade for rug. Man kan jo ikke rigtig lave tequila af rug – det giver ingen mening.

Miika lægger vægt på, at det ikke er nok at have adgang til verdens bedste rug. “I Finland har vi en fantastisk og super kort sæson for urter og planter, men vi har til gengæld 24 timers solskin, så det er fantastisk. Man udvikler virkelig en god smag i de forskellige planter.”

Hvad kan vi så forvente af Kyrös whisky, som kommer ud i løbet af 2017? Kalle, som er ansvarlig for destillering, siger: “Jeg kan i hvert fald love en helt unik, finsk rug. Fra starten ville vi lave vores egen fortolkning af rye whisky – ikke kopiere andre produkter. Der er én af grundene til, at vi gik all-out og lavede 100 procent maltet rug-whisky.”

Det har vist sig at være overordentlig positivt for lokalsamfundet at have en hastigt voksende sprutfabrik i den lille by. Næsten alle destilleriets ansatte kommer fra området. “Vi har et fantastisk hold,” siger Miika, “og vi har fået så mange gode piger og drenge med. Vi har Finlands første kvindelige whiskybrygger og seks eller syv lokale, der kommer hver dag.”

Mikko tilføjer, at Marianne, en af dem der får alkoholen på flasker, har en interessant forhistorie. “Hun er gået fra pole dancing til at lave sprut.”

“Og hun er også elektriker og personlig træner,” siger Miika. “Nu styrer hun processen med at hælde væsken på flasker.”

Det er skønt at se, hvor meget kreativitet og energi, der kommer ud af Finland. Som eleven Juho fra akademiet siger: “Normalt er finner meget ydmyge med de ting, de laver og gør. Men med Kyrö Distillery har det taget nogle nosser at gå ud med oprejst pande og tro på det.”