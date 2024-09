Et mixtape om mad har vendt op og ned på hiphop

Efterhånden som støvet har lagt sig efter endnu en 1. april, oplever vi konsekvenserne af visse firmaers knap så gennemtænkte indslag på de sociale medier. En asiatisk købmand har nok at se til efter at have reklameret for eksotisk kød som panda, vågehval og tiger, blot for at trække tilbuddet tilbage igen. Google fortrød meget hurtigt deres åndssvage “mic drop”-tilføjelse til Gmail. Pornhub havde større held med at forvandle sig til Cornhub i dagens anledning, hvor frække majskolber erstatede de sædvanlige kødelige falloser. Men alt det er ingenting mod, hvad der er sket med mixtapet Watch the Stove, som er udgivet af Hamburger Helper – et firma der laver pastaretter med krydderiblandinger.

Hamburger Helper og Lefty—firmaets antropomorfe, firefingrede grillhandske-maskot — lavede en parodi på Kanye og Jay Zs Watch the Throne og droppede det fem-numre lange mixtape på de intetanende masser. Der var fedtdryppende tracks som“Feed the Streets,” “Food For Your Soul,” og “In Love With The Glove.” På Soundcloud kommer albummet med en parental advisory-advarsel i ægte hiphopstil. Advarslen oplyser om “delicious content.” Og folk æder det råt.

“I mean I’m thinking about the Hand, the meat sizzlin’ in the pan / I know when I’m in the jam, I know that burger gon’ go ham,” rapper Lefty på nummeret “Crazy.” På den futuristiske “Feed The Streets” henviser “cookin’” rent faktisk til at lave mad. “You catch me at the stove, I was whippin’ up a bowl / I just came back from the store, five-star restaurant at home.”

Der virker til at være konsensus om, at mixtapet er dope. Alle fra Bloomberg til Los Angeles Times er overvældede over kvaliteten og den efterfølgende succes. The Root kalder det ligefrem for “årets bedste mixtape“.

Det overraskende gode mixtape kommer ud af et tre måneder langt samarbejde mellem General Mills og producerne Taylor Madrigal (krediteret som DJ Tiiiiiiiiiip på Watch the Stove) og Bobby Raps. Ifølge Los Angeles Times valgte General Mills, der kommer fra Minneapolis, at samarbejde med lokale producere for at “holde det ægte”. Madrigal og Raps har også benyttet sig af studerende fra McNally Smith College of Music i St. Paul for at give mixtapet yderligere lokal tyngde. Hamburger Helper har endda lavet en musikvideo til “Crazy” og luftet idéen om, at flere kan være på vej.

Det er ikke første gang, at Hamburger Helper bliver bemærket som en del af rapkulturen. Allerede i 2013 påtog mærket sig en attitude og en retorik som en ung “Odd Future 4chan Stan”, der henslængt omtalte følgere som “bae” og produkterne fra Helper som “swag”. Tilbage i oktober tweetede firmaet et screenshot af en tilsyneladende fiktiv “Drake & Helper”-sang ved navn “Hotlean Beef” sammen med et billede af “1-800-HOTLEANBEEF”, der efterlignede Drakes eget artwork. Efter at have joket med at lave et mixtape, besluttede de sig for at kaste sig ud i det.

Resultatet er helt vildt og gør alle andre forsøg på humoristiske mixtapes til skamme. Det gør faktisk også en del seriøse mixtapes til skamme. Måske var det tilfældigt, eller måske var det inspireret af Watch the Stove, men 1. April tweetede MC Hammer i hvert fald en selfie sammen med den spanske kok José Andre med teksten: “Jeg har været oppe hele natten og har det for vildt over at være executive producer på @chefjoseandres nye, spanske hiphopalbum !!!”

Hvis det er en sand historie, må de hellere være klar. For tronen er i øjeblikket besat af en talende grillhandske.