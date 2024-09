Billeder af transkønnede indfødte i Amazonas regnskov

Alle billeder af Nelson Morales.

Denne artikel er oprindeligt udgivet i den colombianske udgave af VICE Magazine.

Første gang jeg fotograferede indfødte LGBT-stammer var muxhes i Oaxaca-næsset i Mexico, hvor jeg selv kommer fra. Det er et homoseksuelt lokalsamfund, der har transcenderet ideen om køn og påtaget sig en overdrevet kvindelig identitet, der bygger på en konstant søgen efter skønhed. På en måde kunne man godt sige, at de har udviklet en slags “tredje køn”. Jeg fotograferede deres verden i flere år.

Videos by VICE

Senere hen blev jeg involveret i et fotoprojekt i den colombianske del af Amazonas-regnskoven, der gik under titlen 20 Fotografos Amazonas. Jeg fordybede mig i junglen – dens farver, dens myter, dens sagn. Der opdagede jeg Ticuna-stammen; endnu et homoseksuelt samfund, der på mange måder mindede om Oaxacas muxhes. Begge stammer fokuserede meget på materiel overflod. Og så var begge samfundenes identiteter defineret af deres ønsker om at klæde sig som kvinder.

Ticuna-stammen har demonstreret vidt og bredt for retten til at udtrykke deres flydende kønsopfattelse og for at blive accepteret, og deres anstrengelser har båret frugt. I dag er de accepteret i lokalsamfundet, hvor de arbejder, studerer og hjælper til derhjemme.

For femten år havde det været utænkeligt i Amazonas. Det er kun for nyligt, at queer-kulturen ved hjælp af massemedierne har vundet terræn i disse stammekulturer. Følgende portrætter skildrer den legesyge, sensuelle og grænseoverskridende energi, jeg oplevede hos stammen.

Flere fotoserier fra VICE:

Billeder fra en ‘birthright’ tur til Israel

Det er smukt at være homoseksuel i København

Fem danskere fortæller om kærestetatoveringer, de fortryder