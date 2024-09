Jeg drak mig stiv for at se, om et plaster kan være enden på tømmermænd

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i januar 2016.

“Venner. Min mund føles som om, jeg har slikket røv på en fyr, der ikke har haft et hjem siden 1992. Men nu har jeg prøvet det to gange og har ingen tømmermænd haft, og mine tømmermænd varer normalt to dage”

Videos by VICE

I en verden fyldt med overgjort kulinarisk kritik, kan det simpleste sprog ofte være det, der trænger bedst igennem. Og som du måske har gættet, er ovenstående citat ikke hentet fra en anmeldelse af byens nyeste Michelinrestaurant.

Nej, det er fra en fyr der hedder Jack, der har anmeldt Be On 1 på Amazon. Be On 1 er et plaster, det eftersigende kan tage livet af tømmermænd, før rysteture, paranoia og hovedpine viser sig dagen derpå.

LÆS MERE: En af verdens bedste kokke giver dig den mest simple tømmermændskur

Og Jack er ikke den eneste, der har dykket dybt i den lingvistiske godtepose i deres anmeldelser af det smarte plaster. “Omg, hvorfor er det her ikke på statstøtte. Åh gud, jeg havde det vildt sjovt i min tre-dages brandert, men jeg følte mig næsten helt menneskelig hver eneste dag. Og mine tømmermænd giver mig som regel lyst til at stikke hovedet i en blender (((((((,” lyder det fra en anden.

Udover de forrygende anmeldelser anslår Be On 1 også, at 82 procent af folk, der prøver deres anti-tømmermænds plaster, som afgiver tiamin – også kendt som vitamin B1 – i løbet af en periode på 24-timer, “følte en mærkbar forandring”.

Be On 1 er et plaster, der afgiver B-vitaminer og påstår at kunne udrydde tømmermænd. Alle billeder af artiklens forfatter.

Man kan dette produkt virkelig udrydde den globale tømmemændsplage en gang for alle?

“Øh…” lyder der fra den britiske diætist Jo Travers (som jeg har parafraseret en smule). Kort før jeg selv klistrer et Be On 1-plaster på indersiden af min venstre arm som forberedelse til min videnskabelige brandert, taler jeg med Travers om, hvad de præcise fordele ved plastret kan være.

“Ja, at drikke alkohol kan potentielt set formindske antallet af B-vitaminer, men tiamin-mangel sker kun i tilfælde af alkoholisme,” forklarer Travers. “Det er fordi, alkohol kan beskadige mavesækkens slimhinde, og det kan påvirke optagelsen af næringsstoffer, men også beskadige leveren hvor B-vitamin bliver bearbejdet. Der er ikke nogle klare beviser på, at man vil få det bedre bare af at tage B1-vitamin. Man vil nemlig være udtømt for en lang række vitaminer. Men er din kost sund og varieret, bør man allerede være godt dækket ind. Der er derudover ingen umiddelbar effekt af at få et boost af vitamin B1.”

Den gode nyhed er, at jeg ikke er alkoholiker (i hvert fald ikke her i januar,) så i teorien bør det ikke være nødvendigt for mig at optage tiamin gennem huden. Men på trods af det starter jeg min test med en Bloody Mary og et plaster på armen.

Min første fejl er plastrets placering. Mine venner driller mig med det samme for at være dukket op på baren med det, der ligner en ny telefons beskyttelsesklister på huden.

Min første fejl er plastrets placering. Mine venner driller mig med det samme for at være dukket op på baren med det, der ligner en en ny telefons beskyttelsesklister på huden.

Men den, der ler sidst, ler bedst og jeg ser frem til at vågne op dagen efter friskere end Drakes vasketøj.

Matt, der er talsmand for Be On 1, fortæller mig, at produktet blev en realitet efter en herretur til Las Vegas.

“Ideen stammer fra en spontan tur til Las Vegas, hvor en natklubvært gav os noget lignende for at hjælpe os med at feste igennem hele weekenden,” forklarer han. “Vi var meget skeptiske overfor virkningen, men vi havde det fantastisk, og så snart vi var tilbage i Storbritannien, begyndte vi at researche for at lave et lignende produkt.”

I modsætning til Travers er Matt overbevist om, at man kan drukne det spritfylde blod med tiamin.

“Nogle af de de primære fordele ved vitamin B1 er, at det hjælper stofskiftet og øger energiniveauet,” fortæller han. “Det er begge vigtige egenskaber, når man skal opretholde en travl social livsstil, og det kan særligt hjælp leveren. Det smarte er, at plasteret tillader vitaminerne at blive udløst kontinuerligt over en periode på 24 timer, så det kan opretholde kroppens behov.”

Men som Travers understreger: “Alkohol er vanddrivende, hvilket betyder, at man skal urinere mere og derved absorberer færre væsker. B-vitaminer er vandopløselige, så det kan påvirke, hvor meget man optager, og hvor meget man udskiller.”

Basalt set betyder det, at man pisser alle de overskydende vitaminer, kroppen ikke behøver.

Efter et par flasker vin og nogle shots kan jeg ikke ligefrem sige, at min brandert føles synderligt anderledes, end den plejer. På en travl natklub meget senere på aftenen står der en og sniffer til luften i nærheden af mig og spørger: “Hvad er det, der lugter sådan?”

Fuck. Det er mig. Plastret lader til at afgive en eller anden Berocca-kattepis-agtig dunst. Fedt. Det er nok på tide, jeg tager hjem.

Da jeg åbner det ene øje morgenen efter, er det tid til at evaluere resultatet. Jo, jeg har det pænt elendigt. Men jeg har ikke den sædvanlige hovedpine, og jeg har heller ikke kastet op. Måske var det bare en af den slags tømmermænd, hvor jeg af en eller anden grund slap med skrækken?

Jeg lader plastret sidde på et par timer mere for at få lidt ekstra af de saftige B-vitaminer, hvorefter jeg piller det af. Hvilket gør satans ondt. Jeg rammes af den søde kemiske lugt, og huden på min arm er rød, rynket og brugt.

Men er det muligt, det faktisk virkede? Eller er det bare placebo? Jeg kontakter Travers igen.

“Det er meget muligt, at det har fungeret som et placebo, og det kan man jo ikke rigtig se bort fra, hvis det rent faktisk virker på en eller anden måde,” fortæller hun. “Men personligt ville jeg ikke bruge det. Det bedste, du kan gøre, er, at nippe til et stort glas vand i stedet for at bunde det — så er det lettere for kroppen at optage.

“En sund slags tømmermændsmad er faktisk også en god ide. Kulhydraterne fra stegte kartofler eller toast, proteiner fra pocherede æg, og stegte tomater og svampe med nogle bønner indeholder en lang række vitaminer, der kan restituere dig og få dig til at få det bedre.”

Åh ja, fedtet og sprød mad. Min kære gamle ven. Den slags er måske ikke lige så godt anmeldt på nettet som smarte vitaminplastre, men til gengæld slipper man for at rende rundt med et ildelugtende klistermærke på armen en hel dag.