Et sidste farvel til Københavns sorteste kælder, de notorisk klamme toiletter og rasende stærke cocktails klokken fire om morgenen

Overetagen er ryddelig og nydelig, og der bliver serveret gode cocktails til tonerne af Happy Mondays og Spacemen 3. Den lødige stemning holder dog kun, til man tager trappen til den sortmalede kælder, hvor guldbajerne flyder, og cigaretrøgen kradser i øjnene, mens sveden driver ned ad væggene. I den mørke kælders kringelkroge blev der – og bliver der, lidt endnu – drukket, kysset, sniffet og kneppet, mens rockmusikken buldrer derudad.

Jeg vil godt påstå, at Drones kælder i en årrække har været det mest hedonistiske lokale i det Københavnske natteliv.



Videos by VICE

Jeg tænkte, at vi nok hellere måtte gøre det hele lidt mere råt, så jeg holdt simpelthen op med at reparere toiletterne. – Rasmus Poulsen, ejer af Drone



Da Drone åbnede i 2009, var det en af de få beværtninger på ydre Nørrebro, der havde åbent til klokken fem om morgenen. Der var sorte vægge – og så spillede de rockmusik. En imponerende liste af danske rockbands har optrådt på den lille scene i kælderen af det gamle apotek på Nørrebrogade 184, og de efterhånden legendariske gratis torsdagskoncerter var med til at forme undergrunds-rockscenen i dagene før Mayhem og Bolchefabrikken.



Men nu er det ved at være slut. Lørdag d. 28. januar er der sidste fest på Drone, inden de nye ejere rykker ind og forvandler stedet til en øl- og whiskybar. På mange måder er det enden på en æra.

Derfor samlede vi nogle historier om stedet fra de personer, der har haft Drone helt inde på livet gennem de seneste otte år. Desuden fik vi Drones faste DJ til at lave en Spotify-playliste med klassikerne fra kælderen, som du kan bruge som soundtrack til læsningen.

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Læs også: Allersidste udskænkning på Københavns mest hardcore morgenværtshus

Drones facade. Privatfoto

Rasmus Poulsen, 33, ejer af Drone

Jeg åbnede Drone, fordi jeg synes der manglede et sted, hvor det hele handlede om musikken. På det tidspunkt var der ikke rigtigt nogen barer i København, hvor man kunne gå ud og høre alternativ rockmusik. Dengang gik jeg meget op i psych-rock, men der fandtes ikke steder, hvor de spillede Spacemen 3, BJM og Wooden Shjips. Jeg var egentlig på udkig efter et mindre lokale, men da jeg hørte, at Apparatet (den bar, der tidligere lå på adressen. red.) lukkede, så slog jeg til. Vi fjernede nogle gardiner, og så åbnede vi som Drone. Navnet er inspireret af Heroin med Velvet Underground, hvor Dronen, så vidt jeg ved, blev brugt første gang i populærmusik.

I 2011 kårede Politiken os som Årets Bar. Jeg var sindssygt stolt, især fordi det er en afstemning blandt læserne og ikke bare nogle smagsdommere, der valgte vinderen. Det gav dog nogle problemer i forhold til vores klientel. På det tidspunkt var Drone altid fyldt. Der var tit kø helt ned til Stefansgade. Men pludselig begyndte der at komme en masse fyre i jakkesæt.

Uden at sige noget gik hun ind på lokummet, lukkede døren og gik i gang med at give min ven et blowjob – Mikkel, stamgæst



Drones tætpakkede dansegulv i kælderen. Privatfoto

Jakkesæt-fyrene smed en masse penge i baren og bestilte flasker og sådan noget. Det var ikke rigtigt stilen på Drone. De passede tydeligvis ikke ind. Det var selvfølgelig dejligt, at de brugte så mange penge. Vores stamkunder var jo musikere og den slags. Ikke sådan nogle kunder, man lavede en masse penge på, men jeg blev hurtigt lidt bekymret over, at de ville overtage det hele. Jeg tænkte, at vi nok hellere måtte gøre det hele lidt mere råt, så jeg holdt simpelthen op med at reparere toiletterne. Til sidst tror jeg kun, der var to af toiletterne, der skyllede. Men det virkede, jakkesættene holdt op med at komme, og overtagelsen af Drone blev aflyst.



Der har næsten altid været koncerter om torsdagen på Drone. Det var aldrig rigtigt nogen god forretning, men det betød meget for mig. Der er masser af gode bands, der har spillet nogle af deres første koncerter her. Shiny Darkly spillede deres første koncert i kælderen, og nu kommer de og spiller den sidste aften. For mit vedkommende var det største, da Silver Apples spillede her. De har spillet siden 1960’erne og er pionerer indenfor deres genre. Og så spillede de på min bar på Nørrebro. Det var vildt at opleve.

Det er Angelie til højre på billedet. Privatfoto

Angelie Rose, 26, studerende

Jeg var på Drone til deres åbningsfest. Dengang boede jeg på Vesterbro og jeg synes, det lå langt væk. Men der var sådan en cool, ligeglad stemning. Alle andre steder i København var sindssygt selvbevidste på det tidspunkt. På Drone så folk seje og ligeglade ud. Man kunne spilde øl, uden nogen sagde noget. Og smide sin jakke i hjørnet, jeg var altid flad dengang og gad ikke bruge penge på garderoben. Det var sådan lidt slum, men på en fed måde. De første par år kom jeg der ikke så meget. Men så begyndte jeg faktisk at komme der hele tiden. Det hele startede faktisk en aften, hvor jeg ikke var færdig med at feste, da Drone lukkede. Så jeg inviterede en fyr, jeg ikke kendte, til morgenfest. Pludselig stod der ti mennesker udenfor døren, og så holdt vi en rigtig smadderfest i min lejlighed. Blandt andet var der en, der tissede på min roommates madras. De sov der alle sammen, og så drak vi kaffe dagen efter. Det var sådan et helt Drone-slæng, og efter den aften var jeg også en del af det.

Mikkel Petersen, 33, animator

Jeg har boet virkelig tæt på Drone, siden de åbnede, og man hørte altid de her vilde historier fra kælderen. Der var altid helt mørkt nedenunder, og man måtte ryge. Det skabte sådan en hedonistisk stemning. Det mest vanvittige, jeg har hørt, var fra en af mine venner. Vi var på Drone sammen, og pludselig kom han tilbage og så helt forkert ud i hovedet. Han havde siddet og skidt på et af toiletterne, da døren pludselig var blevet åbnet. Der stod en ung pige udenfor. Uden at sige noget gik hun ind på lokummet, lukkede døren, og gik i gang med at give ham et blowjob. Efter han var kommet, gik hun uden at sige noget. Den kælder der, den gjorde folk liderlige. Det er en af grundene til, at Drone er kendt som et godt sted at score.

Privatfoto af Johannes Astrup

Johannes Astrup, 32, tidligere barchef på Drone

Jeg flyttede til København fra Aarhus, kort efter at Drone åbnede. Jeg kan huske første gang, jeg kom derned. Jeg vidste ikke, at der fandtes sådan nogle steder. De spillede Soft Moon og Black Angels, og der var fyldt med mennesker, der festede til den slags musik, som mig og mine venner hørte hjemme i lejligheden. Bartenderne gik med ølkasser i strakte arme over hovedet, fordi der var så proppet med mennesker. Jeg spillede en koncert derinde. Min kæreste arbejdede i garderoben, og jeg tror godt, hun kunne tænke sig at få lidt flere privilegier i baren, så hun overtalte Rasmus til at ansætte mig. Det var sådan, man fik job på Drone. Man blev anbefalet eller snakkede med Rasmus efter en koncert. I de år, jeg har stået bag baren dernede, er jeg tit blevet spurgt, hvordan man fik job der. Så sagde jeg altid: “Start med at blive stamkunde.”

Sidste gang vi ændrede cocktail-kortet fjernede faktisk vi Mojito fra kortet. Den var klart den cocktail, vi solgte flest af, men den er også irriterende, både at lave og sådan generelt.



Drone har altid været sådan et sted, hvor de ansatte kom ned og drak øl, selvom de havde fri. Det var klart med til at skabe den der helt specielle stemning. Noget af det, der gjorde Drone anderledes, var også, at vi lavede cocktails. Der var, og er nok stadig ikke så mange steder, især ikke på ydre Nørrebro, hvor du kan få en god cocktail klokken fire om morgenen. Sidste gang vi ændrede cocktail-kortet fjernede faktisk vi Mojito fra kortet. Den var klart den cocktail, vi solgte flest af, men den er også irriterende, både at lave og sådan generelt.

Der er faktisk en hemmelig Drone-cocktail, som ikke er på kortet. Den hedder en Berliner Icetea og er en variation på en Long Iceland Iced Tea. Udover vodka, rom, gin, tequila og triple sec, så er der Kahlua, guldøl, citron og tranebærjuice i. Den er ret speciel og rasende stærk. Den har ikke rigtigt nogen fast pris. Jeg tror, vi plejer at tage 90 kroner for den, hvilket faktisk er ret billigt for en cocktail, der kun består af syv slags alkohol.

Privatfoto af Kristel Clément

Kristel Clément, 28, art director

Da jeg flyttede til Danmark fra Frankrig, kendte jeg ikke et øje i København. Men jeg var så heldig, at jeg havnede på Nørrebro. Jeg havde virkelig ingen venner i Danmark, så jeg drak mig tit fuld alene. Ofte endte jeg med at gå alene på Drone. Jeg boede lige ved siden af. Så faldt jeg i snak med folk og fortalte dem, at mine venner var på vej. Jeg ved ikke, om de troede på mig eller vidste, at jeg var der alene, men jeg var overvældet over, hvor imødekommende folk var. Jeg var helt alene i Danmark. Men det var på Drone, jeg fik mine første danske venner. Og de blev på mange måder min familie. Jeg holder jul med folk, jeg mødte på Drone. Det var første gang, jeg følte mig integreret i Danmark. Den slags barer er der ikke mange af i Danmark.